Apple, macOS’u RX 6000 desteğiyle güncelledi, Radeon Pro W6900X görüntülendi

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Görünüşe göre Apple AMD’nin yeni nesil kartlarını Mac cihazlarında kullanmak için hazırlıklara başlamış bile.

macOS'ta RDNA2 hazırlıkları

Son günlerde macOS Big Sur 11.4 Beta’nın güncelleme notlarında yer alan RX 6000 serisi kartlar için destek ifadesi Apple’ın RDNA2 için yazılım kanadında hazırlandığını gösteriyor.

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RX 6000li yeni Mac

Diğer taraftan Geekbench’te ortaya çıkan Intel Cascade Lake-X işlemcili Mac Pro 7.1’in daha önce duyulmayan Radeon Pro W6900X ekran kartıyla teste girmesi güzel bir tesadüf olarak değerlendiriliyor.

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Ayrıca tahminlere göre 32 GB VRAMli ilk Navi 21 GPUlu ilk kart olması beklenen Radeon Pro W6900X geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti.

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Ayrıca Bkz. "120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi"

Apple’ın Metal API testinde 152-171K arası puanlar elde eden model bu haliyle RX 6800 XT ve RX 6900 XT arasına konumlanıyor. 171K puanlık skoruyla RX 6900 XT’nin önünde yer alan model hali hazırdaki Radeon Pro VII’den de %81 hızlı.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-pro-w6900x-navi21-for-apple-macpro-appears-in-leaked-benchmark-results

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