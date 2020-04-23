Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgısını sebebiyle eğitimde yeni bir döneme geçildi. Salgın sürecinin atlatılmasında sosyal izolasyon en büyük öncelik haline gelince, dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumları da geçici bir süreyle uzaktan eğitim modeline geçti.

Uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte dünya genelinde 1.5 milyar öğrenci okula gidemezken, eğitim alanında 40 yıllık zengin bir geçmişe sahip Apple ise okulların öğrenim için teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için eğitimciler, öğrenciler ve ebeveynler için kaynaklar sunmaya devam ediyor. İşte bunlardan birkaçı:

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Eğitimciler ve okullar için kaynaklar

Öğretmenleri desteklemek ve başarılarını takdir etmek için tasarlanmış ücretsiz bir mesleki gelişim programı olan Apple Teacher, öğretmenleri Apple ürün ve eğitim dünyası için özel olarak hazırladığı müfredat programları ve sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda güçlendirir.

Bu program tecrübeli ya da mesleğe yeni başlamış tüm öğretmenlerin iPad ve Mac’te yeni beceriler geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda Pages, Keynote, GarageBand ve iMovie gibi Apple uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle olan etkileşimlerini artırmaya yönelik eğitimler sunar, sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda öğretmenleri güçlendirir. Ayrıca Apple Teacher programına katılan öğretmenler iPad veya Mac ile ilgili öğrendikleri yeni becerilerini test ederek rozetler kazanabilir ve gereken modülleri tamamlayınca resmi ‘Apple Teacher’ unvanına sahip olabilirler. Apple Teacher unvanına sahip olan öğretmenler, Apple Teacher sertifikası ve sosyal medyada kullanmak üzere Apple Teacher logo kullanımına da sahip oluyorlar.

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Bu yeni dönem için Apple ayrıca okulların ve eğitimcilerin Apple aygıtlarında uzaktan öğrenim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir video koleksiyonu olan Apple Education Learning Series’i kullanıma sundu. İngilizce olarak yayınlanan bu videolar, eğitimcilere iPad’lerini hazır ve çalışır duruma getirmeleri için yardımcı oluyor, nasıl etkileyici eğitim videoları oluşturabileceklerini ve uzaktan birlikte çalışabileceklerini gösteriyor. Eğitimciler bunun devamında bu konularda Apple Professional Learning uzmanları tarafından yönetilen sanal konferanslara katılabilirler.

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Eğitimciler ve öğrenciler için kaynaklar

Eğitimciler ve yaratıcı profesyonellerin işbirliğiyle geliştirilen "Herkes Kreatif İşler Yapabilir” (Everyone Can Create) programı, yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanmış bir iPad tabanlı eğitim serisidir.

Everyone Can Create; öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı veya fotoğrafçılığı herhangi bir ders, konu veya ödeve kolayca dahil etmelerine yardımcı olan çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşuyor. Ders programı öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için farklı yollar sunarken yeni beceriler keşfetmelerine ve geliştirmelerine de yardımcı oluyor.

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Herkes Kreatif İşler Yapabilir programında ayrıca öğretmenlerin İngilizce, matematik, fen ve tarih gibi derslere yaratıcılık ve yeni iletişim becerileri katmalarına yardımcı olan öğretmen ve öğrenci kılavuzları, dersler, fikirler ve örnekler bulunuyor. Öğretmen kılavuzu, eğitimcilerin her gün öğrettikleri derslerin ve konuların yaratıcı becerilerle bütünleşmelerine yardımcı oluyor.

Everyone Can Code - Herkes Kod Yazabilir

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla ve eğlenceli karakterlerle dolu bir dünyada öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Everyone Can Code kullanmak için herhangi bir kod yazma bilgisi gerekmez ve yeni başlayan öğrenciler için kod yazmanın temellerini öğretir. iPad ve Mac’te kullanılabilen Swift Playgrounds uygulaması, Swift dilini öğrenmeyi çok eğlenceli ve etkileşimli hale getirir.

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Swift Playgrounds, 3 boyutlu dünyadaki bir karakteri yönlendirmek için gerçek kodları kullanarak, önce temel konuları öğretir ardından daha gelişmiş kavramlarla görevleri zorlaştırır ve sürekli yeni görevler ekler. Swift Playgrounds uygulaması ücretisizdir ve hem iPad hem de Mac'te kullanabilir.

Ayrıca öğretmenler için Everyone Can Code - Kodlamayı Öğren 1, 2 ve 3 öğretmen kılavuzları, eğitmenlerin Swift Playgrounds’u sınıfında kullanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı ve kodlama öğretmeye yardımcı olacak aktiviteler, düşünme soruları, günlük başlıklar ve daha fazlasını içerir.

Eğitmenler bu kılavuzlara Apple Book Store’dan ulaşabilirler. Bu kapsamlı 3 kitaplık ders serisini kullanarak eğitmenler öğrencilerinde Swift Playgrounds eşliğinde sadece kodlamanın temel eğitimini değil; algoritmik, mimari ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirebilirler.

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