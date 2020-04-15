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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

    Uzun zamandır iPhone SE 2 olarak çıkması beklenen ancak Apple'ın "2" takısı eklemeyip, iPhone SE ismiyle yola devam etme kararı aldığı küçük ekranlı yeni iPhone SE nihayet tanıtıldı. İşte özellikleri!
    1 sa. (Son Güncelleme: 4 dk.)
    4,4b
    281
    88
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    Tam Boyutta Gör

    Uzun zamandır iPhone SE 2 olarak çıkması beklenen, ancak Apple'ın "2" takısı eklemeyip, iPhone SE isimlendirmesiyle yola devam etme kararı aldığı küçük ekranlı yeni iPhone SE modeli nihayet tanıtıldı. Yenilenen iPhone SE tüm özellikleri ve fiyatıyla karşınızda!

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu"

    Yeni iPhone SE özellikleri

    2016'da tanıtılan ilk iPhone SE için yapılan "iPhone 5s görünümlü iPhone 6s" yakıştırması oldukça yerinde bir tabirdi. Zira iPhone 6s donanımı, tasarımı çokça beğenilen iPhone 5s kasasında karşımıza çıkmıştı. Bugün benzer bir tabloyu yenilenen iPhone SE modelinde de görüyoruz.

    Ekran ve tasarım

    iPhone 8 gövdesi üzerine inşa edilen yeni iPhone SE, dışarıdan bakıldığında neredeyse iPhone 8'den farksız. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk opsiyonlarıyla karşımıza çıkan yeni iPhone SE, ön tarafta 1334 x 750 piksel çözünürlüğe sahip 4.7 inç büyüklüğündeki LCD ekran ile bizleri selamlıyor.

    IP67 sertifikasıyla birlikte suya, sıçramalara ve toza karşı dayanıklı bir şekilde geliştirilen yeni iPhone SE, 1 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca bozulmadan kalabiliyor.

    iPhone 8'in sevilen 3D touch özelliği yerine dokunma süresine göre çalışan Haptic Touch desteğiyle gelen bu ekran, çene kısmında Touch ID özellikli ana ekran butonuna ev sahipliği yapıyor.

    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    Tam Boyutta Gör

    Performans ve batarya

    Yenilenen iPhone SE, iPhone 11 serisine güç veren altı çekirdekli Apple A13 Bionic çip setiyle donatılmış. Günümüzün en güçlü ARM tabanlı mobil işlemci platformlarından biri olan bu işlemciye, 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Ayrıca diğer iPhone 11 modellerine kıyasla daha düşük çözünürlüklü bir ekranla gelen yeni iPhone SE, bu sayede grafik tarafında oldukça yüksek performans sergileyecektir. 

    64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda; 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya bulunuyor. Bu batarya, iPhone 8 ile neredeyse aynı kullanım süresi vadediyor.

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    18W hızlı şarj adaptörüyle(kutudan çıkan 5W) 30 dakikada %50’ye kadar hızlı şarj olabilen yeni iPhone SE, kablosuz şarj desteğini de bünyesinde barındırıyor. 

    Kamera

    Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor. 

    Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

    5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisinden istifade ediyor.

    Telefonun 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebildiğini de ekleyelim.

    Yeni iPhone SE Türkiye fiyatı

    iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE'nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5299 TLfiyat etiketine sahip. An itibariyle Apple Store'da ön siparişe açılan yeni iPhone SE'nin depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren diğer Türkiye fiyatları şu şekilde:

    • 64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL 
    • 128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL
    • 256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

    Yeni iPhone SE; uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. 

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 30 dk. en beğenilen
    abd 400 dolar

    almanya 480 euro

    italya 500 euro

    fransa 490 euro

    ingiltere 420 sterlin



    turkiye 700 euro 770 dolar 610 sterlin



    italya'da 100 euro vergi. ciplak fiyat 400 euro.

    turkiye'de 2400 tl vergi. ciplak fiyat 2900 tl. yani 385 euro.



    fiyatlandirmada hata yok. avrupa tarifesini uygulamislar. gerisini vergimiz halletmis.



    dusun oyle bir sistem yapiyorsun ki ureticisinden uretildigi ulkeye hepsini gecip hicbir bok yapmadan daha fazla kazaniyorsun.



    ha bu arada bazi hasarlilar 10 yildan uzun suredir iphone cikmasina ragmen hala daha abd fiyatinin avrupadan farkli oldugundan bihaber onlara uzuluyorum.

    bu mantikla 400 dolar = 500 euro
    abd 400 dolar almanya 480 euro italya 500 euro fransa 490 euro ingiltere 420 sterlin turkiye 700 euro 770 dolar ...
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    Yanıtla +17
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    Xtrud (Harun Yahya) 59 dk.
    Tipe bak bunun rakibi yok hakketen
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    Mr. Jingles 43 dk. Xtrud
    400 dolara A13 alıyorsun. Önemli olan performanstır hala anlayamadınız. Tüm Android cihazları tokatlayacağını da biliyorsundur umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    400 liraya alır gibi alacak olanlar için rakipsiz bir cihaz.
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    Yorumlar (73) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 2 dk.
    Apple'ın bu pazara her açıdan yön veren iki markadan biri olduğunu biliyoruz. Eğer tutarsa ki tutacağını düşünüyorum; yeniden 5 inç minimal cihazlar görebiliriz diğerlerinde de. Mevcut 5 inç telefonum ömrünü tamamladığında ne alacağım diye düşünen ben için ilaç gibi geldi kesinlikle.
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    papadoc. (faruk uzun) 4 dk.
    İphone 8 kullaniyorum bataryasi kamerasi ayni. Simdi soruyorum bu cihazda portre modu varda neden 8 de yok ? Yazılımla hallediliyor iste isteseler 7 ye bile portre modu koyar ama nerde...
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    tritone (hakan yıldız) 7 dk.
    türkiye fiyatından bahsetmiyorum tabiiki de 400 dolar avrupa ve amerika için süper fiyat. dolar 7 desen 2800tl bi de x3 misli alım gücü farkı 930tl gibi bi şi alıyor adamlar. Çocuğuna falan ilk tel yapar adamlar. Dişini falan kaşır bebek
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    dimontales 13 dk.
    Buna o para verilene kadar iPhone xs alırım bin kat daha iyi
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    ahmetkep (ahmet kepenekli) 18 dk.
    Telefonu almak için kuyruğa girdiğinizde sosyal mesafeyi unutmayın.
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    Arda 88 (Arda Salman) 18 dk.
    Elma logosu için alan olur, teknolojiyle gram bilgisi olmayan.
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    fox5578 22 dk.
    -abi elimizde eski iphone kasaları kaldı ne yapalım
    -iphone 8 yapın
    -ama abi onlar satılmıyor artık
    -yeni iphone yapıyoruz hemen. 11 lerin işlemcisi var mı elimizde
    -var
    -yükle

    ekran kasa oranı berbat, yılların eski tasarımı
    tek kamera
    face id yok
    oled ekran yok
    4.7 inç mikroskopla bakılan ekran
    portre modu yalnızca yazılımsal (nesne çekmiyor)
    çözünürlük hd
    iphone 8 ile aynı batarya (yuh diyorum)

    koskoca 5299 tl fiyat. ayıp be ayıp. bu cihazın ederi en baba 3800 tl. bu fiyatlara süper alternatifler varken gerçekten yazık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    .V. 18 dk. fox5578
    İyi de adamlar zaten bu fiyattan iphone 8 satıyorlardı, demek kimseyi ilgilendirmiyor bu olumsuzluklar. Bizi geren bir şey yok isteyen istediğini alsın.
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    abdullahTrBlk 23 dk.
    Bu çözünürlük şaka mı?
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 26 dk.
    400 dolara gayet mantıklı bi cihaz ama 5300 lira çok pahalı..
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    Cihat_, (Cihat ) 26 dk.
    sen git 5300 lira ver küçücük ekran kapkalın çerçeveler bu neyin kafası? En azından ekran kasa oranı yüksek olsaydı.



    Ama olsun millet gidecek kredi çekecek yine koşup alacak.



    Edit: Ekran kasa oranı %65 , günümüzde %80-85'leri konuşuyoruz.
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