iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

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Uzun zamandır iPhone SE 2 olarak çıkması beklenen, ancak Apple'ın "2" takısı eklemeyip, iPhone SE isimlendirmesiyle yola devam etme kararı aldığı küçük ekranlı yeni iPhone SE modeli nihayet tanıtıldı. Yenilenen iPhone SE tüm özellikleri ve fiyatıyla karşınızda!

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Yeni iPhone SE özellikleri

2016'da tanıtılan ilk iPhone SE için yapılan "iPhone 5s görünümlü iPhone 6s" yakıştırması oldukça yerinde bir tabirdi. Zira iPhone 6s donanımı, tasarımı çokça beğenilen iPhone 5s kasasında karşımıza çıkmıştı. Bugün benzer bir tabloyu yenilenen iPhone SE modelinde de görüyoruz.

Ekran ve tasarım

iPhone 8 gövdesi üzerine inşa edilen yeni iPhone SE, dışarıdan bakıldığında neredeyse iPhone 8'den farksız. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk opsiyonlarıyla karşımıza çıkan yeni iPhone SE, ön tarafta 1334 x 750 piksel çözünürlüğe sahip 4.7 inç büyüklüğündeki LCD ekran ile bizleri selamlıyor.

IP67 sertifikasıyla birlikte suya, sıçramalara ve toza karşı dayanıklı bir şekilde geliştirilen yeni iPhone SE, 1 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca bozulmadan kalabiliyor.

iPhone 8'in sevilen 3D touch özelliği yerine dokunma süresine göre çalışan Haptic Touch desteğiyle gelen bu ekran, çene kısmında Touch ID özellikli ana ekran butonuna ev sahipliği yapıyor.

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Performans ve batarya

Yenilenen iPhone SE, iPhone 11 serisine güç veren altı çekirdekli Apple A13 Bionic çip setiyle donatılmış. Günümüzün en güçlü ARM tabanlı mobil işlemci platformlarından biri olan bu işlemciye, 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Ayrıca diğer iPhone 11 modellerine kıyasla daha düşük çözünürlüklü bir ekranla gelen yeni iPhone SE, bu sayede grafik tarafında oldukça yüksek performans sergileyecektir.

64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda; 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya bulunuyor. Bu batarya, iPhone 8 ile neredeyse aynı kullanım süresi vadediyor.

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18W hızlı şarj adaptörüyle(kutudan çıkan 5W) 30 dakikada %50’ye kadar hızlı şarj olabilen yeni iPhone SE, kablosuz şarj desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Kamera

Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor.

Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisinden istifade ediyor.

Telefonun 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebildiğini de ekleyelim.

Yeni iPhone SE Türkiye fiyatı

iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE'nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5299 TLfiyat etiketine sahip. An itibariyle Apple Store'da ön siparişe açılan yeni iPhone SE'nin depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren diğer Türkiye fiyatları şu şekilde:

64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

Yeni iPhone SE; uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

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