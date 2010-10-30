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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple; patent ihlali gerekçesiyle Motorola'a dava açıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Haftanın son iş günü; teknoloji dünyasının yeni bir patent ihlal davası daha oldu. Artık neredeyse her üreticinin diğer bir üreticiye dava açtığı akıllı telefon pazarında son dava; Apple tarafından özellikle Amerika'da Android'in yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan Motorola'a açıldı.

Teknoloji dünyasının sıkı takipçileri hatırlayacaktır; yakın zamanda Motorola Apple'ın kendilerine ait olan patentlerini ürün gamındaki neredeyse bütün ürünlerinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Bu davaya cevap olarak Apple'ın; haftanın son iş gününde Wisconsin Bölge Mahkemesine başvurarak Motorola'a karşı iki patent ihlal davasıyla cevap verdiği ortaya çıktı. Cupertinolu'nun iddiasına göre Motorola, kendilerine ait olan Multi-Touch'la ilgili 6 adet patenti Droid, Droid 2, Droid X, Cliq, Cliq XT, BackFlip, Devour A555, Devour i1, ve Charm 1'de ihlal etti.

2007 yılında 1.Nesil iPhone'un tanıtımı sırasında Steve Jobs; iPhone'un geliştirilmesi sırasında 100'den fazla patent aldıklarını dile getirmişti. Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevine ara verdiği dönemde firmanın geçici tepe yöneticisi olan Tim Cook da Palm Pre'nin Multi-Touch arayüzüne sahip olmasıyla ilgili gelen soruya; "Fikri haklarımız ihlal edilmedikçe rekabeti seviyoruz. Ancak fikri haklarımızı kim ihlal ederse; onların peşini bırakmayız." şeklinde cevap vermişti. Hatırlanacağı gibi Apple; 2009 yılının Ocak ayında Multi-Touch'ın yasal haklarını Amerika Patent Ofisi'nde almıştı.


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Batuist 9 yıl
apple renkli ekran akıllı telefonların patentini de almıştır kesin..!!
iyiya ilk ben telefonlarda renkli ekran kullanıyorum patenti bana aittir kullanmak isterseniz lisans satın almak zorundasınız benden.. günümüzde patent davaları işte bu kadar saçma bir hale gelmiştir.. yarın başvuruyorum.. ayakkabı ile yolda yürümenin patentini alıcam.. şayet dışarıda sizi ayakkabılarınızla yürürken görürsem size dava açarım.. bu ne saçmalıktır.. ne zaman kim geldide senin teknik bilgilerini çalışmalarını çaldı anlamıyorum!! adamlar üretiyor işte.. hayret bişi..
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semidos 9 yıl
Bu davalar niye her ay düzenli olarak açılıyor ?
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Klack 9 yıl

semidos

Bu davalar niye her ay düzenli olarak açılıyor ?

aksiyon, heyecan olsun diye..
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selahattın ısık 9 yıl
işte tekelcilik böyle bir şey. :)
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Fashionality 9 yıl
motorola olsun nokia olsun apple olsun herkes birbirine dava açıyor bakalım kazanan kim olacak..
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