Apple; patent ihlali gerekçesiyle Motorola'a dava açıyor

Haftanın son iş günü; teknoloji dünyasının yeni bir patent ihlal davası daha oldu. Artık neredeyse her üreticinin diğer bir üreticiye dava açtığı akıllı telefon pazarında son dava; Apple tarafından özellikle Amerika'da Android'in yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan Motorola'a açıldı.

Teknoloji dünyasının sıkı takipçileri hatırlayacaktır; yakın zamanda Motorola Apple'ın kendilerine ait olan patentlerini ürün gamındaki neredeyse bütün ürünlerinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Bu davaya cevap olarak Apple'ın; haftanın son iş gününde Wisconsin Bölge Mahkemesine başvurarak Motorola'a karşı iki patent ihlal davasıyla cevap verdiği ortaya çıktı. Cupertinolu'nun iddiasına göre Motorola, kendilerine ait olan Multi-Touch'la ilgili 6 adet patenti Droid, Droid 2, Droid X, Cliq, Cliq XT, BackFlip, Devour A555, Devour i1, ve Charm 1'de ihlal etti.

2007 yılında 1.Nesil iPhone'un tanıtımı sırasında Steve Jobs; iPhone'un geliştirilmesi sırasında 100'den fazla patent aldıklarını dile getirmişti. Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevine ara verdiği dönemde firmanın geçici tepe yöneticisi olan Tim Cook da Palm Pre'nin Multi-Touch arayüzüne sahip olmasıyla ilgili gelen soruya; "Fikri haklarımız ihlal edilmedikçe rekabeti seviyoruz. Ancak fikri haklarımızı kim ihlal ederse; onların peşini bırakmayız." şeklinde cevap vermişti. Hatırlanacağı gibi Apple; 2009 yılının Ocak ayında Multi-Touch'ın yasal haklarını Amerika Patent Ofisi'nde almıştı.