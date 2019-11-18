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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple reklamcılıktan parasına para katacak

    JP Morgan analistlerine göre Apple'ın reklamlardan elde ettiği gelir önümüzdeki yıllarda beş kat artacak. Buna en önemli katkıyı ise Apple TV+ hizmetinin yapması bekleniyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple reklamcılıktan parasına para katacak
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    Apple şu anda reklamcılıktan yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyor. JP Morgan analistleri Cupertinolu teknoloji devinin önümüzdeki altı yıl içinde bu rakamı birkaç kat artırabileceğini düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar "

    Daha da açık konuşmak gerekirse analistler Apple’ın 2025’te reklam gelirlerini 11 milyar dolara çıkaracağından emin. Yani bu da şirketin kasasına şimdikinden beş kat daha fazla para gireceği anlamına geliyor.

    Apple reklamcılıktan parasına para katacak
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    Apple TV+ hizmetinden büyük katkı bekleniyor

    Uzmanlara göre şirket Apple TV+ aracılığı ile reklam gelirlerini her yıl üçte bir oranında artırma potansiyeline sahip. Gerçekten de mevcut trend göz önüne alındığında, yüksek kalitede orijinal içeriğe sahip dijital yayın hizmetinin çok popüler olması sürpriz olmayacak.

    Ancak kullanıcılar zaten içeriklere erişmek için para ödeyeceklerinden Apple TV+ platformunda reklam gösterilmesi pek hoş karşılanmayabilir. Zira, Netflix gibi rakip dijital yayın hizmetleri abonelerine reklamsız bir deneyim sunuyor.



    https://www.reuters.com/article/us-apple-advertising/apple-could-raise-annual-ad-income-to-11-billion-by-2025-jpmorgan-idUSKBN1XP17L Yorum Yaz
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    Brky 4 gün en beğenilen
    Apple kadar yüceltilen başka bir firma yok dünyada. Derin Amerika ve küresel elitler tarafından sürekli pohpohlanıyor. Zorla bir yerlere getirildi bu firma. Apple'dan bıktım usandım artık.
    Apple kadar yüceltilen başka bir firma yok dünyada. Derin Amerika ve küresel elitler tarafından sürekli pohpohlanıyor. Zorla bir yerlere getirildi bu firma. App...
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    logi666leboss 4 gün
    Hadi bakam apple cılar kendi paranizla reklam izleyin😵
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    Brky 4 gün en beğenilen
    Apple kadar yüceltilen başka bir firma yok dünyada. Derin Amerika ve küresel elitler tarafından sürekli pohpohlanıyor. Zorla bir yerlere getirildi bu firma. Apple'dan bıktım usandım artık.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    clb12 4 gün Brky
    Meyve veren agac taslanir sozunun canli ornegi.
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