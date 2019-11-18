Apple reklamcılıktan parasına para katacak

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Apple şu anda reklamcılıktan yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyor. JP Morgan analistleri Cupertinolu teknoloji devinin önümüzdeki altı yıl içinde bu rakamı birkaç kat artırabileceğini düşünüyor.

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Daha da açık konuşmak gerekirse analistler Apple’ın 2025’te reklam gelirlerini 11 milyar dolara çıkaracağından emin. Yani bu da şirketin kasasına şimdikinden beş kat daha fazla para gireceği anlamına geliyor.

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Apple TV+ hizmetinden büyük katkı bekleniyor

Uzmanlara göre şirket Apple TV+ aracılığı ile reklam gelirlerini her yıl üçte bir oranında artırma potansiyeline sahip. Gerçekten de mevcut trend göz önüne alındığında, yüksek kalitede orijinal içeriğe sahip dijital yayın hizmetinin çok popüler olması sürpriz olmayacak.

Ancak kullanıcılar zaten içeriklere erişmek için para ödeyeceklerinden Apple TV+ platformunda reklam gösterilmesi pek hoş karşılanmayabilir. Zira, Netflix gibi rakip dijital yayın hizmetleri abonelerine reklamsız bir deneyim sunuyor.

https://www.reuters.com/article/us-apple-advertising/apple-could-raise-annual-ad-income-to-11-billion-by-2025-jpmorgan-idUSKBN1XP17L