    Apple Maps’ten 2026 F1 sezonuna özel 3D pist deneyimi

    Apple Maps, 2026 Formula 1 sezonu öncesi Avustralya Grand Prix için 3D pist haritaları ve detaylı yönlendirmeler sunuyor. İşte yeni F1 deneyiminin tüm ayrıntıları:

    Apple Maps’ten 2026 F1 sezonuna özel 3D pist deneyimi Tam Boyutta Gör
    Apple Maps, 2026 Formula 1 sezonu öncesinde sporseverlere yönelik yeni ve kapsamlı bir deneyim sunmaya başladı. 2026 F1 sezonu önümüzdeki ay başlarken, Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde Apple TV üzerinden özel yayın haklarına sahip olduğu ilk sezon olması dikkat çekiyor. Şirket, sezonun açılış yarışı olan Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 kapsamında Apple Maps’e entegre ettiği yeni özelliklerle dijital harita deneyimini de yarış atmosferiyle birleştiriyor.

    İşte Albert Park Pisti için 3D ve etkileşimli harita katmanı:

    Yeni Apple Maps deneyiminin merkezinde, Melbourne’deki Albert Park Circuit için hazırlanan ayrıntılı 3 boyutlu harita yer alıyor. Kullanıcılar pist üzerindeki 14 virajın tamamını numaralandırılmış şekilde görüntüleyebiliyor. Apple Maps ayrıca tribünleri, yaya köprülerini ve F1 Pit Garajı’nı üç boyutlu olarak etiketli biçimde gösteriyor. Pit Binası ve bitiş çizgisi gibi yarışın stratejik açıdan kritik noktaları harita üzerinde açık biçimde işaretlenmiş durumda.

    Yarışa fiziksel olarak katılacak ziyaretçiler için geçici bilgilendirme noktaları da sisteme entegre edilmiş durumda. Giriş kapıları, tuvaletler, su istasyonları, ilk yardım noktaları ve hediyelik eşya stantları harita üzerinde ayrı ayrı gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar tribünlerine ulaşmak için doğrudan yol tarifi alabiliyor ve adım adım yönlendirme özelliğinden yararlanabiliyor.

    Apple Maps’ten 2026 F1 sezonuna özel 3D pist deneyimi Tam Boyutta Gör
    Deneyim yalnızca pistle sınırlı değil. Melbourne şehir merkezindeki önemli yapılar da üç boyutlu olarak haritaya eklenmiş durumda. AAMI Park, Eureka Tower, Marvel Stadium, Rod Laver Arena, Royal Exhibition Building, Shrine of Remembrance ve St Paul's Cathedral gibi simgesel noktalar detaylı 3D modellemelerle destekleniyor.

    Apple, yılın geri kalanında dünya genelindeki diğer yarışlar için de benzer ayrıntılı içerikler ekleyeceğini açıkladı. Ayrıca Apple Maps içinde yer alan yeni 2026 Dünya Genelinde Formula 1 Pistleri Rehberi, sezon takvimindeki yirmi dört Grand Prix pistinin tamamı hakkında bilgi sunuyor. Bu rehber; her pistin konumunu, temel özelliklerini ve yarış hafta sonu düzenine dair genel bilgileri tek bir merkezde topluyor. Böylece kullanıcılar, sezon boyunca farklı ülkelerde düzenlenecek yarışlara dair genel bir perspektif elde edebiliyor.

