Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar

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Hizmete girdikten sonra henüz bir hafta bile geçmemişken hackerlar Disney Plus abonelerinden binlercesinin hesaplarını ele geçirdiler. Hackerlar ele geçirdikleri hesapları hack forum sitelerinde ücretsiz dağıtıyor veya 3-11 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyor.

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Disney Plus dijital yayın platformu 12 Kasım'da hizmete girmişti. Disney Plus, ilk etapta yalnızca ABD, Kanada ve Hollanda'da kullanılıyor olmasına rağmen, ilk 24 saatinde 10 milyondan fazla abone sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Birçok kullanıcı, bilgisayar korsanlarının hesaplarına eriştiğini, tüm cihazlardan çıkış yaptığını ve ardından hesabın e-posta adresini ve şifresini değiştirdiğini, hesabı etkin bir şekilde devraldığınından şikayet ediyorlar.

Bilgisayar korsanlarının Disney + hesaplarından para kazanmak için seferber olma hızı şaşırtıcı. Hizmetin başlamasından sonraki birkaç saat içinde hack forumlarında satışlar başladı.

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Hackerlar bazı hesapları ücretsiz dağıtırken bazı hesapları da belirli ücretler karşılığında satıyor. Aylık abonelikleri yaklaşık 3-4 dolar, yıllık abonelikleri ise 10-11 dolar gibi ücretlerle satışa sunuyorlar.

Yaşanan tüm gelişmeler Disney Plus'un güvenilirliği konusunda büyük soru işaretleri bırakıyor. Disney Plus, iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini getirerek bu soruna çözüm bulmaya çalışacak gibi duruyor. Disney Plus, hesabı çalınan kişiler geri bildirim yaparlarsa aboneklerin durdurulacağını söylüyor.

https://www.zdnet.com/article/thousands-of-hacked-disney-accounts-are-already-for-sale-on-hacking-forums/