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    Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar

    Hacker'lar, yeni dijital yayın platformu olan Disney Plus'ın, lansmanından bu yana geçen sürede binlerce kullanıcının hesabını çaldı. Hackerlar çaldıkları hesapları forumlarda satıyor.
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar
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    Hizmete girdikten sonra henüz bir hafta bile geçmemişken hackerlar Disney Plus abonelerinden binlercesinin hesaplarını ele geçirdiler. Hackerlar ele geçirdikleri hesapları hack forum sitelerinde ücretsiz dağıtıyor veya 3-11 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında"

    Disney Plus dijital yayın platformu 12 Kasım'da hizmete girmişti. Disney Plus, ilk etapta yalnızca ABD, Kanada ve Hollanda'da kullanılıyor olmasına rağmen, ilk 24 saatinde 10 milyondan fazla abone sayısına ulaştığını açıklamıştı.

    Birçok kullanıcı, bilgisayar korsanlarının hesaplarına eriştiğini, tüm cihazlardan çıkış yaptığını ve ardından hesabın e-posta adresini ve şifresini değiştirdiğini, hesabı etkin bir şekilde devraldığınından şikayet ediyorlar.

    Bilgisayar korsanlarının Disney + hesaplarından para kazanmak için seferber olma hızı şaşırtıcı. Hizmetin başlamasından sonraki birkaç saat içinde hack forumlarında satışlar başladı.

    Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar
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    Hackerlar bazı hesapları ücretsiz dağıtırken bazı hesapları da belirli ücretler karşılığında satıyor. Aylık abonelikleri yaklaşık 3-4 dolar, yıllık abonelikleri ise 10-11 dolar gibi ücretlerle satışa sunuyorlar.

    Yaşanan tüm gelişmeler Disney Plus'un güvenilirliği konusunda büyük soru işaretleri bırakıyor. Disney Plus, iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini getirerek bu soruna çözüm bulmaya çalışacak gibi duruyor. Disney Plus, hesabı çalınan kişiler geri bildirim yaparlarsa aboneklerin durdurulacağını söylüyor.



    https://www.zdnet.com/article/thousands-of-hacked-disney-accounts-are-already-for-sale-on-hacking-forums/ Yorum Yaz
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    sorceress 5 gün en beğenilen
    Şu haberlari yazarken ilk 3 paragrafta yazdıklarınız aynı cümlelerden oluşuyor. Çok itici olmuyor mu!?
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    keremec 5 gün
    Şifreyi ironman123 yaparsan tabi çalarlar
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    BZWT 1 gün yeni yorumcu
    Normal bir durum Ne de olsa yeni bir servis Keşke çok az kişi alsaydı sonradan her şey düzeltilir di sonra herkes alırdı ama neyse djejdje
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    DH Misafiri 4 gün
    bütün haber sitelerinde ilk paragrafı 3 kere tekrar etme modası var... haberi uzatmak için 40 takla atıyorlar... farkında olmadıkları ise artık bunun baygınlık verdiği.
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    emre1393 5 gün
    Bildiğiniz üzere zaten yüz milyonlarca e-mail şifre kombinasyonu toplu halde internete yayılmış durumda.

    Aynı şifreyi kullandığınız tüm sitelere bu şekilde erişebilirler.
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    keremec 5 gün
    Şifreyi ironman123 yaparsan tabi çalarlar
    Yanıtla +5
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    sorceress 5 gün en beğenilen
    Şu haberlari yazarken ilk 3 paragrafta yazdıklarınız aynı cümlelerden oluşuyor. Çok itici olmuyor mu!?
    Yanıtla +17
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