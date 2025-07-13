Apple, 150 milyon dolarlık dev anlaşmayla ABD F1 yayın haklarını almak üzere

Teknoloji devinin spor yayıncılığındaki iddiası Formula 1 ile yeni bir boyuta taşınıyor
Geçtiğimiz günlerdeki raporlar, Apple’ın Formula 1’in yayın haklarını almak için aktif görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti. Bugün Business Insider tarafından aktarılan yeni bilgilere göre son dakika bir değişiklik olmadığı sürece Apple, anlaşmayı büyük oranda garantilemiş durumda. ESPN'in ise bu teklife karşılık vermeyeceği ya da geçmeye çalışmayacağı ifade ediliyor. ESPN, şu anda F1 yayın haklarına sahip ve bu haklar için yılda yaklaşık 90 milyon dolar ödüyor. Ancak mevcut sözleşme bu sezonun sonunda sona erecek.
Bununla birlikte, Apple’ın F1 yayınlarını nasıl sunacağına dair bazı sorular da gündemde. Yayınların Apple TV+ aboneliğine mi dahil olacağı yoksa MLS Season Pass benzeri ayrı bir paket mi sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca bu gelişme, mevcut F1 TV uygulamasının ABD’deki durumunu da belirsiz hale getiriyor. Apple’ın yayın haklarını münhasır olarak elde etmesi halinde, F1 TV’nin ABD pazarında erişime kapatılması ihtimali oldukça yüksek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre