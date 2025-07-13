Apple, 150 milyon dolarlık dev anlaşmayla ABD F1 yayın haklarını almak üzere

Tam Boyutta Gör Apple, spor yayıncılığı alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, ABD'de Formula 1 yayın haklarını satın almak için sona yaklaşmış durumda. 2026 sezonundan itibaren geçerli olacak anlaşma için yıllık en az 150 milyon dolarlık bir teklif sunan Apple, böylece F1 yarışlarını Apple TV+ üzerinden izleyiciyle buluşturabilir. Bu adım, şirketin Major League Soccer (MLS) ve Major League Baseball (MLB) yayın haklarını elde etmesinden sonra, üçüncü büyük spor hamlesi olacak.

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Teknoloji devinin spor yayıncılığındaki iddiası Formula 1 ile yeni bir boyuta taşınıyor

Geçtiğimiz günlerdeki raporlar, Apple’ın Formula 1’in yayın haklarını almak için aktif görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti. Bugün Business Insider tarafından aktarılan yeni bilgilere göre son dakika bir değişiklik olmadığı sürece Apple, anlaşmayı büyük oranda garantilemiş durumda. ESPN'in ise bu teklife karşılık vermeyeceği ya da geçmeye çalışmayacağı ifade ediliyor. ESPN, şu anda F1 yayın haklarına sahip ve bu haklar için yılda yaklaşık 90 milyon dolar ödüyor. Ancak mevcut sözleşme bu sezonun sonunda sona erecek.

Apple’ın teklifinin 150 ila 200 milyon dolar arasında değiştiği iddia edilirken bu anlaşma gerçekleştiği takdirde şirketin spor yayıncılığı stratejisinde büyük bir dönüm noktası olacak. Halihazırda Apple TV+, tüm MLS maçlarının özel yayın platformu konumunda. Ayrıca Friday Night Baseball adı altında her hafta özel MLB maçlarını da izleyiciyle buluşturuyor. Formula 1 gibi küresel çapta popüler bir spor organizasyonunu yayın portföyüne eklemek Apple’ın marka değerine de ciddi katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte, Apple’ın F1 yayınlarını nasıl sunacağına dair bazı sorular da gündemde. Yayınların Apple TV+ aboneliğine mi dahil olacağı yoksa MLS Season Pass benzeri ayrı bir paket mi sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca bu gelişme, mevcut F1 TV uygulamasının ABD’deki durumunu da belirsiz hale getiriyor. Apple’ın yayın haklarını münhasır olarak elde etmesi halinde, F1 TV’nin ABD pazarında erişime kapatılması ihtimali oldukça yüksek.

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Apple, 150 milyon dolarlık anlaşmayla F1 yayın haklarını alabilir

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