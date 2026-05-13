Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta: 7.500 euro, 403 km menzil ve hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Avrupa pazarı 20.000 euro'nun altında f/p canavarı rekabetçi elektrikli araç hayali kurarken, Çin bu fiyatın yarısından bile ucuza sunduğu yeni modellerle sektörü sarsmaya devam ediyor. SAIC-GM-Wuling ortaklığının en yeni üyesi Wuling Bingo Pro, 7.500 euro'dan başlayan iddialı fiyatıyla elektrikli otomobil dünyasında kartları yeniden dağıtmaya aday.

Hızlı şarj ve 403 km menzil

Binguo Pro, teknik özellikleriyle yalnızca şehir içi kullanımda değil, şehirler arası yolculuklarda da iddialı bir profil çiziyor. Araçta kullanılan 37.9 kWh kapasiteli batarya CLTC döngüsüne göre 403 km (WLTP karşılığıyla ise 350 km) civarında menzil sunuyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise kendi sınıfı için oldukça iyi sayılan şarj hızı.

Tam Boyutta Gör Otomobil, ultra hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını sadece 15 dakikada %30'dan %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Ayrıca önde konumlandırılan 65 kW (87 beygir) gücündeki elektrik motoruyla segmentine göre yeterince canlı ve çevik bir sürüş sunduğunu belirtelim.

Teknoloji ve konfor bir arada

Retro-modern bir tasarım diline sahip olan Bingo Pro, dışarıdan sempatik görünse de kabin tarafında oldukça teknolojik bir atmosfer vadediyor. Araçta 12.8 inç multimedya ekranı, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ve Apple CarPlay uyumlu Ling OS multimedya altyapısı mevcut.

Tam Boyutta Gör Beş kapılı ve beş koltuklu yapısıyla aile kullanımına da uygun olan araç elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj ünitesi ve 3.3 kW çift yönlü şarj desteği (V2L) gibi genelde daha üst segmentte görülen özellikleri erişilebilir fiyat seviyesine taşıyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında ise ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), lastik basınç izleme, geri görüş kamerası ve yokuş kalkış desteği gibi donanımları standart olarak sunan Bingo Pro'nun üst paketlerinde 360 derecelik kamera sistemi ve ön yan hava yastıkları da yer alıyor.

Avrupa için uzak bir hayal

Çin'de 58.800 yuan'dan (yaklaşık 7.500 euro) başlayan fiyatlarla ön siparişe açılan Wuling Bingo Pro'nun en donanımlı versiyonu bile sadece 9.300 euro seviyesinde. Bu fiyatlar, Avrupa'da ancak yüksek kilometreli ikinci el elektrikli araçların alınabildiği bir bütçeye denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Ön satış süreci 14 Nisan 2026'da başlayan Wuling Bingo Pro'nun resmi lansmanı 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Araç daha şimdiden 30.000'den fazla ön sipariş alınmış durumda. Yeni modelin, Çin pazarında BYD ve Geely gibi güçlü rakiplerle rekabeti iyice kızıştıracağı aşikar. Avrupa pazarının bu fiyat seviyelerine ne zaman inebileceği ise büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

