Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta: 7.500 euro, 403 km menzil ve hızlı şarj

    Avrupa pazarı 20.000 euro altı elektrikli araç hayali kurarken, Çin bunun neredeyse üçte biri fiyatına sunduğu yeni modellerle sektörü sarsmaya devam ediyor. Son örnek Wuling Bingo Pro oldu.

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarı 20.000 euro'nun altında f/p canavarı rekabetçi elektrikli araç hayali kurarken, Çin bu fiyatın yarısından bile ucuza sunduğu yeni modellerle sektörü sarsmaya devam ediyor. SAIC-GM-Wuling ortaklığının en yeni üyesi Wuling Bingo Pro, 7.500 euro'dan başlayan iddialı fiyatıyla elektrikli otomobil dünyasında kartları yeniden dağıtmaya aday.

    Hızlı şarj ve 403 km menzil

    Binguo Pro, teknik özellikleriyle yalnızca şehir içi kullanımda değil, şehirler arası yolculuklarda da iddialı bir profil çiziyor. Araçta kullanılan 37.9 kWh kapasiteli batarya CLTC döngüsüne göre 403 km (WLTP karşılığıyla ise 350 km) civarında menzil sunuyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise kendi sınıfı için oldukça iyi sayılan şarj hızı.

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör
    Otomobil, ultra hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını sadece 15 dakikada %30'dan %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Ayrıca önde konumlandırılan 65 kW (87 beygir) gücündeki elektrik motoruyla segmentine göre yeterince canlı ve çevik bir sürüş sunduğunu belirtelim.

    Teknoloji ve konfor bir arada

    Retro-modern bir tasarım diline sahip olan Bingo Pro, dışarıdan sempatik görünse de kabin tarafında oldukça teknolojik bir atmosfer vadediyor. Araçta 12.8 inç multimedya ekranı, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ve Apple CarPlay uyumlu Ling OS multimedya altyapısı mevcut.

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör
    Beş kapılı ve beş koltuklu yapısıyla aile kullanımına da uygun olan araç elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj ünitesi ve 3.3 kW çift yönlü şarj desteği (V2L) gibi genelde daha üst segmentte görülen özellikleri erişilebilir fiyat seviyesine taşıyor.
    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), lastik basınç izleme, geri görüş kamerası ve yokuş kalkış desteği gibi donanımları standart olarak sunan Bingo Pro'nun üst paketlerinde 360 derecelik kamera sistemi ve ön yan hava yastıkları da yer alıyor.

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör

    Avrupa için uzak bir hayal

    Çin'de 58.800 yuan'dan (yaklaşık 7.500 euro) başlayan fiyatlarla ön siparişe açılan Wuling Bingo Pro'nun en donanımlı versiyonu bile sadece 9.300 euro seviyesinde. Bu fiyatlar, Avrupa'da ancak yüksek kilometreli ikinci el elektrikli araçların alınabildiği bir bütçeye denk geliyor.

    Avrupa'nın hayalini kurduğu otomobil Çin'de satışta Tam Boyutta Gör
    Ön satış süreci 14 Nisan 2026'da başlayan Wuling Bingo Pro'nun resmi lansmanı 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Araç daha şimdiden 30.000'den fazla ön sipariş alınmış durumda. Yeni modelin, Çin pazarında BYD ve Geely gibi güçlü rakiplerle rekabeti iyice kızıştıracağı aşikar. Avrupa pazarının bu fiyat seviyelerine ne zaman inebileceği ise büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    idm serial pilot olmak için hangi derslerin iyi olması gerekir göknet altyapı sorgulama sesli sohbet siteleri chrome kendi kendine kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum