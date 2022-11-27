Madalyonun iki yüzü: Apple sizi sandığınızdan daha çok izliyor

Apple, resmi Aygıt Analizi ve Gizlilik sayfasında iOS Aygıt Analizi için şunları söylüyor; “iPhone Analizi, donanım ve işletim sistemi özellikleri konusunda ayrıntılar, performans istatistikleri ve aygıtlarınızı ve uygulamaları kullanma şekliniz hakkındaki verileri içerebilir. Toplanan bilgilerin hiçbiri kimliğinizin bireysel olarak teşhis edilmesini sağlamaz.”
Apple, kişisel bilgileri toplamadığını belirtse de topluyor
Bulgular, Apple'ın gizlilik sorunları ve vaatleri hakkındaki son keşifleri daha da kötüleştiriyor. Bu ayın başlarında Mysk, Apple'ın "iPhone Analizini Paylaş" adlı bir iPhone ayarını kapattığınızda bile analiz bilgilerini topladığını keşfetti. İlgili bilgilerin ortaya çıkmasından sonra Apple'a bu konuda müşterilerini kandırdığı iddiasıyla toplu dava açıldı.
Tüm veriler toplanıyor
Teorik olarak Apple, kimlik numarasının kişisel bilgi olmadığını iddia edebilir. Ancak, dünya çapında veri düzenleme standardını belirleyen devasa Avrupa gizlilik yasası olan GDPR, kişisel verileri, kimlik numaraları da dahil olmak üzere bir kişiyi "doğrudan veya dolaylı olarak" tanımlayan herhangi bir bilgi olarak tanımlar.
Yapılan testlerde bazı durumlarda, analiz verilerinin her hareketinizle ilgili ayrıntılar içerdiğini de orta koyuyor. Yani, neye dokunduğunuz, hangi uygulamaları aradığınız, hangi reklamları gördüğünüz ve belirli bir uygulamaya ne kadar süre baktığınız dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak yaptığınız her şey Apple’a gönderiliyor. Araştırmaları yapan Tommy Mysk, keşfettiği bulguların kendisi için de bir şok olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://gizmodo.com/apple-iphone-privacy-dsid-analytics-personal-data-test-1849807619 https://www.wired.com/story/apple-iphone-privacy-analytics-security-roundup/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam