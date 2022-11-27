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    Madalyonun iki yüzü: Apple sizi sandığınızdan daha çok izliyor

    Apple’ın gizlilik politikası, ürünlerinden elde edilen verilerin ve bilgilerin kimliğiniz belirlemek için kullanılmayacağını belirtiyor. Ancak görünen o ki durum hiçte öyle değil.
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    Apple sizi sandığınızdan daha çok izliyor: Gizlilik yalanı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, diğer şirketlere nazaran kullanıcı verilerinin saklanması, güvenliği ve gizliliği konusunda oldukça hassas bir tutum sergiliyor. Ancak Apple'ın iPhone'lardan kullanım verilerini nasıl topladığıyla ilgili yeni bir test, firmanın kullanıcı bilgilerini toplamadığını taahhüt etmesine rağmen hassas bilgileri topladığını ortaya koyuyor.

    Apple, resmi Aygıt Analizi ve Gizlilik sayfasında iOS Aygıt Analizi için şunları söylüyor; “iPhone Analizi, donanım ve işletim sistemi özellikleri konusunda ayrıntılar, performans istatistikleri ve aygıtlarınızı ve uygulamaları kullanma şekliniz hakkındaki verileri içerebilir. Toplanan bilgilerin hiçbiri kimliğinizin bireysel olarak teşhis edilmesini sağlamaz.”

    Apple, kişisel bilgileri toplamadığını belirtse de topluyor

    apple mysk DSID Tam Boyutta Gör
    Öte yandan güvenlik firması Mysk araştırmacıları Apple'a gönderilen veri analizlerinin DSID (Directory Services Identifier) adı verilen kalıcı, değiştirilemez bir kimlik numarası içerdiğini gösteriyor. Bu verilerin içerisinde tam adınız, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz ve daha fazlası gibi hassas olabilecek kullanıcı verilerinin olduğu ortaya çıkarıldı. Apple her ne kadar kişisel verilerin Apple ile paylaşılmadığını veya hiçbir yere kaydedilmediğini belirtse de durum öyle değil. Mysk'in testleri, doğrudan adınıza bağlı olan DSID'in Apple'a diğer tüm analitik bilgilerle aynı pakette gönderildiğini gösteriyor.

    Bulgular, Apple'ın gizlilik sorunları ve vaatleri hakkındaki son keşifleri daha da kötüleştiriyor. Bu ayın başlarında Mysk, Apple'ın "iPhone Analizini Paylaş" adlı bir iPhone ayarını kapattığınızda bile analiz bilgilerini topladığını keşfetti. İlgili bilgilerin ortaya çıkmasından sonra Apple'a bu konuda müşterilerini kandırdığı iddiasıyla toplu dava açıldı.

    Tüm veriler toplanıyor

    Teorik olarak Apple, kimlik numarasının kişisel bilgi olmadığını iddia edebilir. Ancak, dünya çapında veri düzenleme standardını belirleyen devasa Avrupa gizlilik yasası olan GDPR, kişisel verileri, kimlik numaraları da dahil olmak üzere bir kişiyi "doğrudan veya dolaylı olarak" tanımlayan herhangi bir bilgi olarak tanımlar.

    Yapılan testlerde bazı durumlarda, analiz verilerinin her hareketinizle ilgili ayrıntılar içerdiğini de orta koyuyor. Yani, neye dokunduğunuz, hangi uygulamaları aradığınız, hangi reklamları gördüğünüz ve belirli bir uygulamaya ne kadar süre baktığınız dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak yaptığınız her şey Apple’a gönderiliyor. Araştırmaları yapan  Tommy Mysk, keşfettiği bulguların kendisi için de bir şok olduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://gizmodo.com/apple-iphone-privacy-dsid-analytics-personal-data-test-1849807619 https://www.wired.com/story/apple-iphone-privacy-analytics-security-roundup/
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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