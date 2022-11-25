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    Ezeli rakip, ebedi dost: Samsung, iPhone 14 serisinin ekranlarının yüzde 70’ini tedarik ediyor

    Apple ve Samsung akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet etse de aslında birbirleriyle de sıkça çalışıyorlar. Aktarılanlara göre Samsung’un iPhone 14 ekran tedariği %70 seviyelerine çıkacak.
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    Samsung, iPhone 14 ekranlarının yüzde 70’ini tedarik ediyor Tam Boyutta Gör
    Bir iPhone oluşturmak, Apple'a farklı parçalar sağlayan birden çok tedarikçinin başarılı bir kombinasyonunu gerektiriyor. Bu tedarik edilen parçalar arasında da ekranlar bulunuyor. Bildiğiniz üzere Apple bir süredir iPhone’larda OLED panel kullanıyor ve alandaki lider firma Samsung ile ortaklık yürüyor. Yeni gelen bilgiler ise bu ortaklığın daha da büyüyeceğini gösteriyor.

    iPhone 14'ün ekranlarının yüzde 70'i Samsung'un

    TheElec'e göre, Samsung Display'in iPhone 14 serisi için OLED ekran panellerinin yüzde 70'inden fazlasını tedarik etmesi bekleniyor. Apple'ın bu yıl iPhone 14 serisi için 120 milyon civarında OLED paneli sipariş ettiği bildirildi. 120 milyondan, Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED ekranı tedarik etmesi bekleniyor. Apple'ın LG Display ve BOE dahil olmak üzere diğer ekran tedarikçileri sırasıyla 20 milyon ve 6 milyon adet OLED ekran tedarik edecek.

    Samsung, iPhone 14 ekranlarının yüzde 70’ini tedarik ediyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, LG Display ve BOE gibi diğer tedarikçilere göre teknolojik açıdan daha avantajlı bir konuma sahip. Zira LG, iPhone 14 için yalnızca bir LTPS ekran ve iPhone 14 Pro Max için LTPO ekranların üretimini gerçekleştiriyor. Öte yandan BOE ise standart iPhone 14 modellerine LTPS ekran tedariği sağlıyor. Ancak Samsung Display, serideki tüm iPhone modellerinin ihtiyaç duyduğu panelleri tek başına sağlayabiliyor.

    TheElec'e göre, Samsung tarafından gönderilen 80 milyon ekran biriminin yaklaşık 60 milyonu, üst düzey iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için kullanılacak. Samsung'un Apple'ın en büyük OLED ekran tedarikçisi olmasının bir diğer nedeni de LG Display'in üretim sorunlarıyla karşı karşıya olması.

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