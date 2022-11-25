Ezeli rakip, ebedi dost: Samsung, iPhone 14 serisinin ekranlarının yüzde 70’ini tedarik ediyor

iPhone 14'ün ekranlarının yüzde 70'i Samsung'un
TheElec'e göre, Samsung Display'in iPhone 14 serisi için OLED ekran panellerinin yüzde 70'inden fazlasını tedarik etmesi bekleniyor. Apple'ın bu yıl iPhone 14 serisi için 120 milyon civarında OLED paneli sipariş ettiği bildirildi. 120 milyondan, Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED ekranı tedarik etmesi bekleniyor. Apple'ın LG Display ve BOE dahil olmak üzere diğer ekran tedarikçileri sırasıyla 20 milyon ve 6 milyon adet OLED ekran tedarik edecek.
TheElec'e göre, Samsung tarafından gönderilen 80 milyon ekran biriminin yaklaşık 60 milyonu, üst düzey iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için kullanılacak. Samsung'un Apple'ın en büyük OLED ekran tedarikçisi olmasının bir diğer nedeni de LG Display'in üretim sorunlarıyla karşı karşıya olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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