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    Apple sunumu yaklaştı, sunumda neler bekliyoruz, neler duyurulacak?

    Apple'ın 7 Eylül'deki sunumu yaklaştı. Peki bu sunumda neler duyurulacak, iPhone 14'te neler göreceğiz? Soruların cevabını videomuzda yanıtlamaya çalıştık.         

    Apple'ın aylardır beklenen sunumu yaklaştı. 7 Eylül saat 20:00'de başlayacak olan Apple sunumunda iPhone 14 ve Apple Watch 8 duyurulacak. Bu yeni cihazlar bizlere neler sunacak, sürpriz bir ürün tanıtımı olur mu ve ürünlere zam gelir mi sorularını da videomuzda konuştuk.

    Apple sunumunun olduğu gün canlı yayınımızla ve ardından gelen videolarla da karşınızda olacağız

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