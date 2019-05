Apple Tablet'in ismi "iSlate" mi olacak ?

Apple Tablet'in üzerindeki perdenin 26 Ocak'da yapılması muhtemel bir etkinlikle kaldırılacağı iddialarına rağmen hala tablet cihazının isminin ne olacağı gizemini koruyor. Cihaz hakkında çeşitli bilgileri paylaşan kaynaklar, isimle ilgili kesinlikle bir açıklama yapmazken, Apple'ın TabletMac isminin yasal sahibi olması akıllara yeni cihazın adının TabletMac olabileceğini gündeme getirmişti. Ancak şimdi de ortaya iSlate ismi çıktı.

İlk önce iSlate.com'un geçmişine bir bakalım; ilk olarak 2004 yılında Eurobox Ltd. adlı bir şirket tarafından alınan domain, 2006 yılında el değiştirerek Data Docket şirketine geçmiş, bundan bir sene sonra da aralarında Apple'ın bulunduğu birçok şirketin domainleriniı elinde bulunduran Markmonitor'e transfer olmuş. Yapılacak bir whois araştırmasında iSlate.com adresi MarkMonitor'e ait görünse de Macrumors.com yaptığı bir araştırmayla iSlate.com'un Apple adına Markmonitor tarafından 2007 yılından bu yana elinde tuttuğunu ortaya çıkardı.

Her ne kadar iSlate.com'un sahibi Apple görünse de bu merakla beklenen tabletin isminin kesinlikle iSlate olacağı anlamına gelmiyor. Fakat Slate'in anlamının Cambridge'in İngilizce sözlüğünde "a small computer with a screen that you can write on using a special pen" yani "el yazısına duyarlı taşınabilir bilgisayar " olması ve Apple'ın ürünlerinde kullandığı "i" ön takısına sahip olması akıllara bu ismin ve adresin 7 inç olacağı konuşulan tablet cihazıyla alakalı olabileceğini akıllara getiriyor.

