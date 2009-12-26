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Apple Tablet'in ismi "iSlate" mi olacak ?

9 yıl
11,6b
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12
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple Tablet'in üzerindeki perdenin 26 Ocak'da yapılması muhtemel bir etkinlikle kaldırılacağı iddialarına rağmen hala tablet cihazının isminin ne olacağı gizemini koruyor. Cihaz hakkında çeşitli bilgileri paylaşan kaynaklar, isimle ilgili kesinlikle bir açıklama yapmazken, Apple'ın TabletMac isminin yasal sahibi olması akıllara yeni cihazın adının TabletMac olabileceğini gündeme getirmişti. Ancak şimdi de ortaya iSlate ismi çıktı.

İlk önce iSlate.com'un geçmişine bir bakalım; ilk olarak 2004 yılında Eurobox Ltd. adlı bir şirket tarafından alınan domain, 2006 yılında el değiştirerek Data Docket şirketine geçmiş, bundan bir sene sonra da aralarında Apple'ın bulunduğu birçok şirketin domainleriniı elinde bulunduran Markmonitor'e transfer olmuş. Yapılacak bir whois araştırmasında iSlate.com adresi MarkMonitor'e ait görünse de Macrumors.com yaptığı bir araştırmayla iSlate.com'un Apple adına Markmonitor tarafından 2007 yılından bu yana elinde tuttuğunu ortaya çıkardı.

Her ne kadar iSlate.com'un sahibi Apple görünse de bu merakla beklenen tabletin isminin kesinlikle iSlate olacağı anlamına gelmiyor. Fakat Slate'in anlamının Cambridge'in İngilizce sözlüğünde "a small computer with a screen that you can write on using a special pen" yani "el yazısına duyarlı taşınabilir bilgisayar " olması ve Apple'ın ürünlerinde kullandığı "i" ön takısına sahip olması akıllara bu ismin ve adresin 7 inç olacağı konuşulan tablet cihazıyla alakalı olabileceğini akıllara getiriyor.

Apple Tablet'in ismi
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technical death metal 9 yıl
ben bugun internette joojoo diye bir marka gordum applea ozenerek bi taplet pc cikartcakmis ozelliklerini net olarak bilmliyorum ama hd goruntu kalitesi 9sn de acilma ve 1.1 kg agirligi ile rakip olabilir gibi gozukuyor.. yalniz, isletim sistemi hakkinda bir fikrim yok
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drony 9 yıl
Apple'ın bu gizlilik politikası beni deli ediyor. Açıkcası gelişmiş bir iphone os'la mı yoksa mac os sürümü ilemi çıkacağı belli değil. Eğer gelişmiş bir iphone os olursa pek düşünmem. Açıkcası bu gazete okumak isteyen webde gezinmek isteyen kesimemi hitap edecek yoksa bir tasarımcı oyuncağımı olacak belli değil. Ama bence apple'ın yapmadığı bir tek tablet pazarı var bence umarım aynı zamanda tasarımcılarıda düşünen bir ürün çıkar ortaya. Ayrıca ben mevcut mac os yazılımlarını çalıştırmasından yanayım. iPhone'da olduğu gibi yepyeni bir yazılım altyapısı ile ortaya çıkarsa pek başarılı olabileceğini sanmam. Ama ne yapıyorsa yeni bir soluk getireceği kesin pazara

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deagle100 9 yıl
Bakalım ben de merakla bekliyorum.ama iphone varken çok da lazım değil hani:)
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gun 9 yıl
AppStore uyumlu olacaksa ve doğru düzgün pil ömrü olursa evde iphone yerine kullanabileceğim bir web gezgini olacağı kesin.
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yelkowan 9 yıl
"iSlate" Merakla bekliyorum uzun zamandır nete sızan resimlerdeki gibi olursa yeni apple trendi geliyor demektir.
Bu da sevilecek gibi güzel isim "isalata"
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Vipracing 9 yıl
Memleket meselelerini bu şekilde Apple'ın takip edildiği gibi edebilsek yeminle 20-30 yıl ileri gideriz
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