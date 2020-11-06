Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi

Apple, önümüzdeki hafta yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Analistlere göre şirket bu etkinlikte yeni dizüstü bilgisayar serisini duyuracak.
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Apple Silicon işlemcili MacBook'lar herkeste yüksek bir beklenti oluşturmuş durumda. Apple kanadında da beklentiler aynı derecede yüksek gibi görünüyor.
Nikkei'nin yeni raporuna göre Apple şimdiden çok yüklü miktarda dizüstü bilgisayar siparişi verdi. Yani şirket cihazlara yönelik talebin oldukça yüksek olacağını düşünüyor.
Yüksek miktarda sipariş verildi
Apple, tedarikçilerinden ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle donatılmış 2.5 milyon MacBook üretmelerini istedi. Şirket bu siparişlerin 2021'in başlarında hazır olmasını istiyor.
Apple bir an önce Intel işlemcilere olan bağımlılığını azaltmak niyetinde. Bu nedenle şirket, kendi geliştirdiği Apple Silicon işlemcilere geçiş sürecine büyük önem veriyor.
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-aims-to-make-2.5m-MacBooks-with-in-house-CPU-by-early-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.