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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi

    ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş MacBook'lar için geri sayım başladı. Yeni dizüstü bilgisayarlarına yönelik talebin yüksek olmasını bekleyen Apple bunu sipariş miktarına yansıttı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi
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    Apple, önümüzdeki hafta yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Analistlere göre şirket bu etkinlikte yeni dizüstü bilgisayar serisini duyuracak.

    Ayrıca Bkz. "DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı"

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    Apple Silicon işlemcili MacBook'lar herkeste yüksek bir beklenti oluşturmuş durumda. Apple kanadında da beklentiler aynı derecede yüksek gibi görünüyor.

    Nikkei'nin yeni raporuna göre Apple şimdiden çok yüklü miktarda dizüstü bilgisayar siparişi verdi. Yani şirket cihazlara yönelik talebin oldukça yüksek olacağını düşünüyor.

    Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi
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    Yüksek miktarda sipariş verildi

    Apple, tedarikçilerinden ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle donatılmış 2.5 milyon MacBook üretmelerini istedi. Şirket bu siparişlerin 2021'in başlarında hazır olmasını istiyor.

    Apple bir an önce Intel işlemcilere olan bağımlılığını azaltmak niyetinde. Bu nedenle şirket, kendi geliştirdiği Apple Silicon işlemcilere geçiş sürecine büyük önem veriyor.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-aims-to-make-2.5m-MacBooks-with-in-house-CPU-by-early-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    33 dakika önce
    gun

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    50 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuz macbook geliyorsa iyi gelmiyorsa boş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    zdniz (dniz yıldırım) 5 gün ( Mesaj Silindi ) dr20mouse
    ucuz gelir ama ilk modelller alınmaz bence en az 2 jenarasyon beklemek lazım yani 3 nesil o zamanda fiyat uçurum olur
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