Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi

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Apple, önümüzdeki hafta yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Analistlere göre şirket bu etkinlikte yeni dizüstü bilgisayar serisini duyuracak.

Ayrıca Bkz. "DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı"

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Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı

Apple Silicon işlemcili MacBook'lar herkeste yüksek bir beklenti oluşturmuş durumda. Apple kanadında da beklentiler aynı derecede yüksek gibi görünüyor.

Nikkei'nin yeni raporuna göre Apple şimdiden çok yüklü miktarda dizüstü bilgisayar siparişi verdi. Yani şirket cihazlara yönelik talebin oldukça yüksek olacağını düşünüyor.

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Yüksek miktarda sipariş verildi

Apple, tedarikçilerinden ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle donatılmış 2.5 milyon MacBook üretmelerini istedi. Şirket bu siparişlerin 2021'in başlarında hazır olmasını istiyor.

Apple bir an önce Intel işlemcilere olan bağımlılığını azaltmak niyetinde. Bu nedenle şirket, kendi geliştirdiği Apple Silicon işlemcilere geçiş sürecine büyük önem veriyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-aims-to-make-2.5m-MacBooks-with-in-house-CPU-by-early-2021

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