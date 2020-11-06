DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı

RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre:...

RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre:...

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HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu...

HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu...

HomePod mini ve HomePod arasında stereo...

HomePod mini ve HomePod arasında stereo...