DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı

Haber Editörü
Akıllı telefon kamerası testleriyle tanıdığımız DxOMark platformuna yeni bir kategori eklendi "hoparlörler". Uzmanlar hali hazırda birçok cihazı test etmiş durumdalar.
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Tüm hoparlörler üç fiyat kategorisine ayrılıyor:
- Essential (Temel): 200 euro altı
- Advanced (Gelişmiş): 200 ila 499 euro arasında
- Premium (Üst Sınıf): 499 euro üzeri
İlk test sonuçları
Site su anda ziyaretçilerine ilk iki kategoriden 6 kablosuz hoparlörün test sonuçlarını sunuyor. Temel kategorideki sıralama şu şekilde:
Gelişmiş kategorisi altında test edilen hoparlörlerin performansı ise aşağıda:
DxOMark uzmanlarının test sırasında tını, mekansal ses, ses seviyesi, gürültü gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirme yaptıklarını belirtelim.
https://www.dxomark.com/category/speaker-reviews/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.