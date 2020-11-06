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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı

    Akıllı telefonların kamera performansını ölçen DxOMark platformu artık kablosuz hoparlörleri de test ediyor. Uzmanlar tarafından değerlendirilen ilk hoparlörerin test sonuçları yayınlandı.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı
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    Akıllı telefon kamerası testleriyle tanıdığımız DxOMark platformuna yeni bir kategori eklendi "hoparlörler". Uzmanlar hali hazırda birçok cihazı test etmiş durumdalar.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?"

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    Tüm hoparlörler üç fiyat kategorisine ayrılıyor:

    • Essential (Temel): 200 euro altı
    • Advanced (Gelişmiş): 200 ila 499 euro arasında
    • Premium (Üst Sınıf): 499 euro üzeri

    İlk test sonuçları

    Site su anda ziyaretçilerine ilk iki kategoriden 6 kablosuz hoparlörün test sonuçlarını sunuyor. Temel kategorideki sıralama şu şekilde:

    DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı
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    Gelişmiş kategorisi altında test edilen hoparlörlerin performansı ise aşağıda:

    DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı
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    DxOMark uzmanlarının test sırasında tını, mekansal ses, ses seviyesi, gürültü gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirme yaptıklarını belirtelim.



    https://www.dxomark.com/category/speaker-reviews/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    39 dakika önce
    gun

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    56 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi olmuş. Ama bayağı ürün çeşidi gerek.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermilas 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık parayı hangi marka verirse onun ürünü iyi vermeyenin kötü der gecer ses denemeden yazılan yazıdan izlenen video dan anlaşılacak birşey degil keza aldıgın kulaklık bile hemen istedigin sesi vermez belli zaman sonra kendini belli eder bu ürün gamında kaç bin dolarlık ürünler var onları alacak olan kitle belli almayacak kitle bellidir
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    akıllı telefon kameraları ile ilgili en çok arpayı atanı galip ilan etme kolpaları o kadar karlı ve tatlı ki şu ana değin farklı ürün gamlarına el atmamış oluşları şaşırtıcıydı. =)
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi olmuş. Ama bayağı ürün çeşidi gerek.
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