Apple ücretli abone sayısının 935 milyona ulaştığını açıkladı

Cupertinolu teknoloji devi iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One ve Apple Pay'in de dahil olduğu çeşitli hizmetlerinde toplam 935 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu duyurdu.
20.8 milyar dolar gelir
Bu abonelikler mali yılın ilk çeyreğinde Apple'a 20.8 milyar dolar gelir getirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 19.5 milyar dolar gelir elde edilmişti. Yani %6'lık bir artış söz konusu. Şirket ayrıca Business Essentials, AppleCare, Tap to Pay ve Apple Financial Services gibi kurumsal hizmetler de sunuyor.
iPhone üreticisi Apple Music kataloğunu genişletti ve şu anda 100 milyondan fazla şarkı içeriyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Apple Music Sing adlı bir karaoke özelliği duyuruldu. Hizmetin aylık fiyatları bireysel abonelik için 1 dolar, aile aboneliği ise 2 dolar artırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?