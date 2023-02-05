Apple, iPhone Plus'ı sonlandırmayı henüz düşünmüyor: iPhone 15 Plus hâlâ masada

Sonuç olarak, birçok kişi Plus'ın kısa ömürlü bir ürün olup olmayacağını merak ediyordu, hatta bazı kesimler Apple'ın bu yıl içinde bu modelden vazgeçebileceğini bile öne sürmüştü. Ancak yeni bir rapora göre iPhone 15 Plus hala masada ve bu da cihazın en az bir yıl daha yaşayabileceği anlamına geliyor.
Tim Cook, iPhone 14 Pro modellerini övdü
Bu modeli canlı tutma kararı, özellikle Plus'a olan talep herhangi bir iyileşme belirtisi göstermediği için Apple için çok daha zor hale gelmiş durumda. Analist Ross Young, Pro modellerinin şu anda tüm iPhone 14 ekran siparişlerinin yüzde 75'ini oluşturduğunu ve bu rakamın 2023'ün başlarında yüzde 80'e çıkmasının beklendiğini söylüyor. Plus, tüm siparişlerin yalnızca yüzde 5'ini kapsıyor, bu nedenle de uzun vadede Apple'ın bu modeli üretimde tutması pek mantıklı olmayacaktır.
Cook konuşmasında: "iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, tedarik sıkıntısı yaşadığımız ve bunları sağlayamadığımız noktaya kadar son derece iyi iş çıkardılar. Ancak toplam talebi karşılayamadık. Bu yüzden kesinlikle güçlü bir Pro döngüsü var. Bence bunun birkaç nedeni var ama en önemlisi her zaman üründür. Bence yenilikler ve ürün kendi adına konuşuyor." ifadelerini kullandı.
Yeni iPhone modellerinin Apple'ın tipik çıkış takvimine göre Eylül ayında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?