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Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
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11
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi
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Apple, iPod ve iPhone kullanıcılarına hitap eden Universal Dock, komponent AV kablo ve kompozit AV kablo paketlerinin içeriğinde ve fiyatında değişikliğe gitti.

Yeni pakette, Universal Dock aynı tasarımını korurken; beyaz renkli kumandanın yerine Apple'ın yeni alüminyum kumandasına yer verilmiş ve USB güç adaptörü ile USB kablosu pakete eklenmiş. iPhone 4, iPhone 3G ve 3Gs, 2. ve 3.nesil iPod Touch ile 5.nesil iPod Nano için dock adaptörü paket içeriğinde yer alırken; 1.Nesil iPhone ve diğer iPod'ları Universal Dock'la uyumlu hale getirmek isteyen kullanıcılar; dock adaptörlerini ayrı olarak satın almak zorundalar.

Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi
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Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi
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Önceden 49 dolar olan Universal Dock paketinin satış fiyatı yapılan bu değişikliklerle 59 dolara yükseldi.

Apple, Komponent AV ve Kompozit AV kablo paketlerinden de USB güç adaptörünü çıkartarak; paketlerin 49 dolarlık satış fiyatını 39 dolara düşürdü.

Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi
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Apple Kompozit AV Kablo

Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi
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Apple Komponent AV Kablosu


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er-soy 8 yıl
Bu iki av kablosunun ne gibi farkları var?
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uzakuzay 8 yıl

er-soy

Bu iki av kablosunun ne gibi farkları var?



kompozit olanda sarı renk goruntuyu tasıyor digerleri stereo ses için
komponent olanda ise yeşli kırmızı mavi goruntuyu taşıyor digerleri ses için komponent daha kaliteli goruntu için ama baglayacagin cihazda da komponent giriş olması gerekiyor saygılar
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@bdullah 8 yıl
Bu universal Dock'un ne gibi çıkışları var. Kulaklık çıkışı ve iPhone'un şarj-usb girişi gibi çıkış var mı?
Benim istediğim sistem;
iPhone'dan hem tv'ye hem 5+1 ses sistemi'ne çıkış yapmak. Cihazı yuvaya oturtunca hiç kablo takmadan, gerektiğinde videoları televizyonda rahatça izlemek veya iPhone'dan ses sistemine bağlantı yapabilmek. Böyle birşey mümkün mü bu cihazlarla?
Birde almam gerekenler component set ile universal dock'mu ?
Apple'ın belirlediği bu fiyatlar ile Türkiye'den alma şansım varmı?
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e-com-man 8 yıl
aynı sorular benimde aklımda....
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bekoc 8 yıl

abdsev

Bu universal Dock'un ne gibi çıkışları var. Kulaklık çıkışı ve iPhone'un şarj-usb girişi gibi çıkış var mı?
Benim istediğim sistem;
iPhone'dan hem tv'ye hem 5+1 ses sistemi'ne çıkış yapmak. Cihazı yuvaya oturtunca hiç kablo takmadan, gerektiğinde videoları televizyonda rahatça izlemek veya iPhone'dan ses sistemine bağlantı yapabilmek. Böyle birşey mümkün mü bu cihazlarla?
Birde almam gerekenler component set ile universal dock'mu ?
Apple'ın belirlediği bu fiyatlar ile Türkiye'den alma şansım varmı?


eski 2g ile gelen docklarda bunların hiçbiri yok.

benim bildiğim dock sadece iphone u dik tutmak ve şarj etmeye yarıyor.
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