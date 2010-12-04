Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi

Apple, iPod ve iPhone kullanıcılarına hitap eden Universal Dock, komponent AV kablo ve kompozit AV kablo paketlerinin içeriğinde ve fiyatında değişikliğe gitti.
Yeni pakette, Universal Dock aynı tasarımını korurken; beyaz renkli kumandanın yerine Apple'ın yeni alüminyum kumandasına yer verilmiş ve USB güç adaptörü ile USB kablosu pakete eklenmiş. iPhone 4, iPhone 3G ve 3Gs, 2. ve 3.nesil iPod Touch ile 5.nesil iPod Nano için dock adaptörü paket içeriğinde yer alırken; 1.Nesil iPhone ve diğer iPod'ları Universal Dock'la uyumlu hale getirmek isteyen kullanıcılar; dock adaptörlerini ayrı olarak satın almak zorundalar.
Önceden 49 dolar olan Universal Dock paketinin satış fiyatı yapılan bu değişikliklerle 59 dolara yükseldi.
Apple, Komponent AV ve Kompozit AV kablo paketlerinden de USB güç adaptörünü çıkartarak; paketlerin 49 dolarlık satış fiyatını 39 dolara düşürdü.
Apple Kompozit AV Kablo
Apple Komponent AV Kablosu
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kompozit olanda sarı renk goruntuyu tasıyor digerleri stereo ses için
komponent olanda ise yeşli kırmızı mavi goruntuyu taşıyor digerleri ses için komponent daha kaliteli goruntu için ama baglayacagin cihazda da komponent giriş olması gerekiyor saygılar
Benim istediğim sistem;
iPhone'dan hem tv'ye hem 5+1 ses sistemi'ne çıkış yapmak. Cihazı yuvaya oturtunca hiç kablo takmadan, gerektiğinde videoları televizyonda rahatça izlemek veya iPhone'dan ses sistemine bağlantı yapabilmek. Böyle birşey mümkün mü bu cihazlarla?
Birde almam gerekenler component set ile universal dock'mu ?
Apple'ın belirlediği bu fiyatlar ile Türkiye'den alma şansım varmı?
eski 2g ile gelen docklarda bunların hiçbiri yok.
benim bildiğim dock sadece iphone u dik tutmak ve şarj etmeye yarıyor.