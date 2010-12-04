Apple; Universal Dock, Komponent ve Kompozit AV Kablo paketlerini güncelledi

Apple, iPod ve iPhone kullanıcılarına hitap eden Universal Dock, komponent AV kablo ve kompozit AV kablo paketlerinin içeriğinde ve fiyatında değişikliğe gitti.

Yeni pakette, Universal Dock aynı tasarımını korurken; beyaz renkli kumandanın yerine Apple'ın yeni alüminyum kumandasına yer verilmiş ve USB güç adaptörü ile USB kablosu pakete eklenmiş. iPhone 4, iPhone 3G ve 3Gs, 2. ve 3.nesil iPod Touch ile 5.nesil iPod Nano için dock adaptörü paket içeriğinde yer alırken; 1.Nesil iPhone ve diğer iPod'ları Universal Dock'la uyumlu hale getirmek isteyen kullanıcılar; dock adaptörlerini ayrı olarak satın almak zorundalar.

Önceden 49 dolar olan Universal Dock paketinin satış fiyatı yapılan bu değişikliklerle 59 dolara yükseldi.

Apple, Komponent AV ve Kompozit AV kablo paketlerinden de USB güç adaptörünü çıkartarak; paketlerin 49 dolarlık satış fiyatını 39 dolara düşürdü.

Apple Kompozit AV Kablo

Apple Komponent AV Kablosu