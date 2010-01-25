Apple ve Google: Artık dost olamazlar mı ?

Amerikanın bilişim dünyasındaki iki büyük firması; yaptığı her hamlede başarılı olan Google ile bilgisayarların kişiselleşmesini sağlayan Apple. Son dönemdeki gelişmeler birçok alanda birbirlerini destekleyen bu ikilinin birbirine rakip iki firma haline geldiğini gözler önüne koyuyor. Bir zamanlar yönetim kadrolarında ortak ismi; Eric Schmidt'i barındıran Google ve Apple'ın rakip olduğu alanlara ve Apple'ın Microsoft'la olan görüşmelerine göz atalım.

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Google'ın güçlü işlemcisi, ekranı ve işletim sistemiyle dikkatleri üzerine toplayan akıllı telefonu: Nexus One

Apple'ın 98'deki iMac'i, 2001'deki iPod'u gibi iPhone'unda firma açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar 33 milyon kişiye iPhone ile ulaşmayı başaran firma, iPod'u endüstriyel bir marka haline getirmesi gibi iPhone'u da marka haline getirme yolunda emin adımlarla yürüdüğünü hep birlikte izliyoruz. iPhone OS'le akıllı telefon işletim pazarında da önemli bir pay elde eden Apple'ın karşısına Google ilk defa bu alanda çıktı. İlk başta Android ile iPhone OS'e rakip olan Google, uzun bir dönem Google Phone'u yalanlasada 6 Ocak'da iddiaları doğrulayarak Nexus One'ı duyurdu. Kısacası Apple ile Google 1 sene içersinde akıllı telefon pazarında gerek donanım gerekse de işletim sistemi olarak karşı karşıya geldiler. Nexus One, iPhone'dan donanımsal olarak çok daha üstün bir cihaz olması ve işletim sistemi alanında hızla gelişen Android'le gelmesi Apple cephesinde ciddi sıkıntı yaratmış olabilir.

Nexus One'ın yanı sıra Android ile iPhone OS'e ciddi bir rakip yaratan Google, 2009 yılına bu işletim sistemiyle damgasını vurdu. Açık kodlu olması sayesinde, birçok telefon üreticisinin tercih etmeye başladığı Android platformu şimdilik en büyük darbeyi WM'li üreticileri yanına çektiği için Windows Mobile'a vurmuş gözükse de iPhone OS'in geleceğini tehdit ediyor. Amerika'da Apple'ın patentli markası ve teknolojisi olduğu için Multi-Touch desteği sunamayan Android, Avrupadaysa Multi-Touch'a destek veriyor.

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Apple, iPhone OS'de Google Maps uygulamasına destek veriyor

Akıllı telefon pazarında Google ile her alanda karşı karşıya gelmeye başlayan Apple iPhone'da fabrikadan çıkışında Google servislerine destek verme stratejisini gözden geçirmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Safari'de Google'ın varsayılan arama motoru olarak gelmesi, Youtube uygulaması ve Google Maps Apple'ın desteklediği Google servislerinden. iPhone'un yaratıcısı, Google'dan vazgeçeceğinin sinyallerini ilk olarak geçtiğimiz yaz ayında PlaceBase adlı Google Maps gibi harita çözümleri üzerinde çalışan firmayı satın alarak kendi içersinde bir GEO takımı kurdu. Apple, yakın zamanda Amerikan Patent Enstitisü aracılığıyla harita çözümleri üzerine patent alması da Google Maps'in iPhone'da son zamanlarını yaşıyor olabileceğine yorumlanıyor.

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Youtube, iTunes'a rakip mi oluyor ?

iPhone OS'deki diğer bir Google servisi de Youtube. Apple'ın Youtube engtegrasyonu için herhangi bir girişim yapıp yapmadığı şimdilik bilinmiyor ancak Youtube, Sundance Film Festival'inde gösterilecek filmlerin kiralama uygulamasıyla iTunes'a rakip olma sinyallerini veriyor. 2003'den bu yana Apple, can damarlarından biri olan çevrimiçi içerik satışında da karşısına çıkmaya hazırlanan Google'a bu alanda verdiği desteği sonlandırabilir. Fakat Youtube'un popüler bir sosyal ağ olması Apple'ın bu kararı verirken göz önünde bulunduracağı en büyük unsur olacaktır.

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Apple'ın Safari internet tarayıcısının gerek mobil gerekse de bilgisayar sürümlerinde Google varsayılan arama motoru olarak gözüküyor.

Google Maps ve Youtube entegrasyonunda sonra Google'ın iPhone kullanıcılarından en çok faydalandığı alan; Safari'nin varsayılan arama motoru olmasına gelelim. Apple, arama motoru tercihinde de Google'dan yakın zamanda vazgeçebilir çünkü Cupertino merkezli firmaya yakın isimler Apple'ın bir zamanlar mahkemelik oldukları Microsoft'la flört etmeye başladığını iddia ediyor. Flörtün nedeniyse Bing arama motoru. İki firma arasındaki görüşmeler bir kaç haftadır devam ediyormuş. AppStore'da uygulaması bulunan Bing, eğer iki firma birbiriyle anlaşırlarsa, Apple'ın iPhone'un Safari uygulamasında kullanıcılarına sunduğu varsayılan arama motoru olacak. iPhone kullanıcıları isterlerse ayarlardan varsayılan arama motorunu Google olarak değiştirebilecekler ancak kullanıcıların büyük çoğunluğunun telefonun fabrika ayarlarıyla kullanıyor olması bu ihtimali düşürüyor.

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Mobil reklam türleri

Apple'ın son dönemde yaptığı girişimler ve yakın kaynakların aktardığı bilgiler, firmanın reklamcılık alanında kontrölü kendi eline almak istediğini gösteriyor. Apple'ın mobil reklamcılık denildiğinde akla gelen ilk firma AdMob'u satın almak için girişimlerde bulunmasına rağmen, AdMob'u 750 Milyon dolara Google'a kaptırması da ikilinin arasındaki yarışı gözler önüne koyuyor. AdMob'u Google'a kaptırmasının ardından bu alandaki diğer bir aktif şirket Quattro Wireless'ı daha uygun fiyattan satın almasıyla reklamcılık sektörünü girişi yapan Cupertino'lunun mobil cihazlarındaki reklam kontrölünü de ele almak ve bu sektörde çığır açmak istediği firmaya yakın isimler tarafından belirtiliyor. Safari'nin varsayılan arama motorunun Google olması, Google'ın Safari üzerinden reklam gelirlerini de arttırdığını unutmamak lazım. Kısacası Apple'ın reklamcılık sektörüne girmesiyle birlikte Google'a bu pazarda engel olabilmesi için bir takım çözümler geliştirmesi gerektirdiğini gözler önüne koyuyor.

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İki tarayıcının ortak tarafı WebKit'i kullanmaları

Mobil pazarın yanı sıra Google ve Apple'ın karşı karşıya geldiği diğer bir alanda tarayıcı dünyası. 2009'un son döneminde Mac OS X işletim sistemine de destek vermeye başlayan Chrome'un en büyük rakibi olarak Safari gözüküyor. Tarayıcı savaşlarının son durumunu incelediğimizde WebKit'i kullanan iki tarayıcınında birbirlerini yakından takip etmeleri onların yarışını gözler önüne koyuyor. Google'ın tarayıcısı Chrome, yakın zamanda %4.63'lük pazar payıyla %4.46'lık Apple'ın Safari'sinii ilk defa geride bırakmayı başarmıştı.

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Aynı zamanda Apple'ın yönetim kurulu üyeliğini de yapmış olan Google'ın en güçlü ismi: Dr. Eric Schmidt, Apple için "Dünyada en çok hayran olduğum firmalardan biri" diyor

İki firmanın birçok alanda karşı karşıya gelmeye başlaması, Google'ın yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in geçtiğimiz Ağustos ayında Apple'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesine neden olmuştu. Eric Schmidt, 2004'den bu yana Steve Jobs'un başkan olduğu Apple yönetim kurulunun üyeliğini yapmış bunun yanı sıra Google'ın yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştü. 2009'un Ağustos ayında Apple'daki koltuğunu bırakan Eric Schmidt, yakın zamanda bu iki firmanın arasının açıldığı söylentilerini yalanlayarak Apple ile olan ilişkilerinin istikrarını koruduğunu ve Apple'ın hala kalbinde farklı bir yerde olduğunu belirtmişti.

Google'ın en güçlü isminden böyle bir açıklama gelmesine rağmen, Apple'ın Microsoft ile flört ettiğini belirten kaynağımız, Apple'ın Google'ı artık rakip bir şirket olarak algıladığını iddia ediyor. Apple'ın düşüncesini de doğrularcasına bu iki firmanın internet tarayıcı pazarından, mobil çözümlere kadar birçok alanda kesişmesi, birbirlerinin dostu olmaktan çok ancak ciddi rakip olabileceklerin gözler önüne koyuyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde Apple ve Google arasındaki ilişki hangi düzeyde kalacak? Apple, kullanıcın karşısına çıkarken sadece kendi çözümlerine mi yer verecek yoksa Google'ın servislerini destekleyecek mi ?