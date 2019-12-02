Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu

Xiaomi'nin Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken çiçeği burnunda akıllı saati Mi Watch, ilk yazılım güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte iOS desteğine kavuşan Xiaomi Mi Watch, aynı zamanda can sıkıcı hatalardan da arındırıldı.

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Xiaomi Mi Watch artık iPhone'larla da çalışabiliyor

XM037 sürüm numarası taşıyan güncelleme, 3 ile 5 Aralık tarihleri arasında kademeli olarak Mi Watch'lara gelecek. OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi saate kurabilmek için ayarlar > sistem > hakkında > yazılım güncelleme adımlarını takip etmek yeterli. Ayrıca güncellemenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için saatin Wi-Fi'ya bağlı, Bluetooth'unun kapalı ve şarj halinde olması gerekiyor.

Xiaomi Mi Watch için ilk olma özelliği taşıyan güncelleme; bir yandan iOS desteği sağlarken, diğer taraftansa çeşitli hata düzeltmelerini ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Xiaomi Wear uygulamasını beraberinde getiriyor. Uygulamanın ilerleyen günlerde App Store'daki yerini alması bekleniyor.