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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu

    Xiaomi Mi Watch için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı. Güncellemeyle birlikte iPhone'larla da uyumlu çalışabilen Xiaomi Mi Watch, uygun fiyatıyla Apple Watch'a alternatif olabilir.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu

    Xiaomi'nin Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken çiçeği burnunda akıllı saati Mi Watch, ilk yazılım güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte iOS desteğine kavuşan Xiaomi Mi Watch, aynı zamanda can sıkıcı hatalardan da arındırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor"

    Xiaomi Mi Watch artık iPhone'larla da çalışabiliyor

    XM037 sürüm numarası taşıyan güncelleme, 3 ile 5 Aralık tarihleri arasında kademeli olarak Mi Watch'lara gelecek. OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi saate kurabilmek için ayarlar > sistem > hakkında > yazılım güncelleme adımlarını takip etmek yeterli. Ayrıca güncellemenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için saatin Wi-Fi'ya bağlı, Bluetooth'unun kapalı ve şarj halinde olması gerekiyor.

    Xiaomi Mi Watch için ilk olma özelliği taşıyan güncelleme; bir yandan iOS desteği sağlarken, diğer taraftansa çeşitli hata düzeltmelerini ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Xiaomi Wear uygulamasını beraberinde getiriyor. Uygulamanın ilerleyen günlerde App Store'daki yerini alması bekleniyor.



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