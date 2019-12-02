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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor

    Akıllı telefon sektöründe bir türlü yüzü gülmeyen LG, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon patentiyle gündeme geldi. İşte LG'nin yeni katlanabilir ekranlı telefon tasarımı!
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor
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    V50 ThinQ ve G8X ThinQ modelleriyle katlanabilir telefon konseptine farklı bir açıdan bakan LG, katlanabilir ekranlı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. LG'nin almış olduğu patentle birlikte ortaya çıkan telefonun tasarımı, hiç de yabancı değil. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel"

    LG'nin katlanabilir telefonu Huawei Mate X'e benzeyebilir

    LG'nin katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta 2018 yılında şirketin CEO'su da bunu doğrulamıştı. Ancak Güney Koreli teknoloji devinden şimdiye kadar katlanabilir ekranlı telefon atağı gelmemiş olsa da ortaya çıkan patent görselleri, LG'nin katlanabilir ekranlı telefon çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

    Mayıs 2019'da alınan patentin detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre LG; Huawei Mate X benzeri bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Ayrıca patent görselleri, bu yılın başlarında Oppo'nun prototipi gösterilen katlanabilir telefonunu da andırıyor. 

    Görseller Huawei Mate X'e benziyor zira bizleri, dışarıya katlanabilen ve dörtlü kamera kurulumunu barındıran bir şeritin yer aldığı tasarım karşılıyor. Bu tasarıma halihazırda satışta olan Huawei Mate X'den aşina olsak da birtakım tasarımsal farklılıklar da bulunmuyor değil. 

    Öyle ki LG'nin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonun kamera sistemi, Huawei Mate X'in aksine ön tarafta bulunuyor. Bu sayede öz çekimler için telefonu katlamaya gerek kalmıyor. Oysa ki kamera kurulumu arka tarafa konumlandırılan Huawei Mate X'de selfie çekmek için telefonu katlamak zorundasınız. 

    LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor
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    İnce bir tasarıma sahip olduğu görülen telefonun yarısı sadece ekrandan oluşurken, diğer yarısı ise ekranla birlikte donanım bileşenlerini de barındırıyor. Bu durum Huawei Mate X'de biraz daha farklı. Zira Huawei Mate X'in katlanabilen ekranının her iki yanında da batarya bulunuyor. 

    Patentteki telefonun diğer tasarım detaylarına göz atacak olursak; üst tarafta bizleri güç tuşu, hoparlör ve mikrofon karşılarken, telefonun altında ise hoparlör, mikrofon, USB Type-C girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi olduğu tahmin edilen yuvarlak bir delik karşılıyor. 

    LG'nin önümüzdeki sene katlanabilir ekranlı bir telefon duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu telefonun nasıl bir tasarımla geleceği bilinmiyor. Yukarıdaki patentte olduğu gibi bir tasarım bizlerin karşısına çıkabilirken, bambaşka bir telefon da görebiliriz. Bu noktada alınan patentin nihai bir ürün olmadığını, gerçeğe dönüşebileceği gibi yalnızca kağıt üstünde kalabileceğini de unutmamak gerek.



    https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/nieuwste-vouwtelefoon-lg-electronics Yorum Yaz
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    dreamblue35 1 hf.
    şu telefon bence bütün katlanır telefonları tokatlar telefondan beklentim adam gibi bir lens ile beaber hi-res destekliyor olması telefon büyük veya küçük olmuş farketmez

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    Freexog 1 hf.
    LG çalışsa ne olur ?
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    Akbaba89 1 hf.
    Aman siz yapmayın
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    Sempron 3200 1 hf.
    Hayatta bazı şeylerde bir standartlık ve değişmeyen kurallar vardır. Kanatsız uçak olmaması, gemilerin burunlarının sivri olması, masanın düz olması, şişe kapağının yuvarlak olması gibi gibi.



    Tablet ve telefonlar da düz bir tasarıma sahip. Hayatımızı çekilmez bir hale sokmuyorlar, kullanımları rahat ve alışılagelmiş. Bu ekranları peçete gibi katlama uğraşı niye bu firmaların? Teknoloji güzel fakat kullanım alanı yanlış.



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    kadalt 1 hf.
    Bunlar güzel teknolojiler tâbiki de ama ne kadar tutulur muallak çünkü bu tarz teknolojilerin çoğu mobil teknoloji raflarında duruyor, meselâ htc nin 3D ekran teknolojisi vardı sonra motorola nın telefona eklenen aparatlar ile muzik standı, kamera gibi daha detaylı işlevsellik katmak gibi bir projesi vardı geçti gitti hepsi, bak meselâ samsung yıllardır aynı tasarım aynı teknoloji keza iphone ama tahtları daha yeni yeni sallanıyor, heralde biz insanoğlu bazen yenilikçi teknolojilerde çekimser kalıyoruz yada işlevsellik yerine portatif cihazlar tercihimiz oluyor.
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    Relax Relax 1 hf.
    Tableti katlamak istemiyoruz. Telefonu katlayıp küçültmek istiyoruz.
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