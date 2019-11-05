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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı

    Xiaomi yeni akıllı saati Xiaomi Mi Watch'u tanıttı. Xiaomi Mi Watch hem görünümüyle hem de özellikleriyle Apple Watch'a benziyor ancak daha uygun fiyatla satışa sunuluyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,7b
    1
    18
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı
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    Xiaomi bugün gerçekeltirdiği etkinlik ile yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Mi Watch ismindeki yeni akıllı saat, fiyat/performans açısından dikkat çekiyor.

    Mi Watch hem tasarımsal açıdan hem de pek çok fonksiyonu ile Apple Watch'u andırıyor. Xiaomi'den beklendiği üzere Apple Watch'a göre çok daha uygun fiyatla alıcısıyla buluşacak.

    Mi Watch 1,78 inç boyutunda kare formatta AMOLED ekran ile geliyor. Tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi arayüde gezinmek için sağ tarafa hareketli bir çark konumlandırılmış. Ayrıca saat üzerinde hoparlör ve mikrofon da bulunuyor. Çıkarılabilir yapıdaki kayışlar fluoro kauçuktan üretilmiş. Cilt dostu ve anti alerjik olduğu belirtiliyor. Cihaz 50 ATM düzeyinde suya karşı dayanıklılık yeteneğine sahip.

    Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Cihaz gücünü 4G'li Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti 1.2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A7 çekirdeğinden besleniyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4G üzerinden internete bağlanabilmek için e-SIM teknolojisini kullanmak gerekiyor. Ülkemizde henüz operatörler tarafından e-SIM teknolojisi kullanıma sunulmadı. NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth teknolojileri de Mi Watch modelinde yer alıyor.

    Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı
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    Cihazın batarya kapasitesi 570 mAh büyüklüğünde. Apple Watch 5, Galaxy Watch Active 2 ve Huawei Watch G2 modellerinden daha büyük bataryaya sahip. Şirket bataryanın 4G açıkken 36 saat kullanım sunduğunu iddia ediyor. Mi Watch, Google'ın WearOS işletim sistemi ile geliyor. İşletim sistemine MIUI arayüzü ve XiaoAI akıllı asistan eklenmiş. Sesli komutlar ile çeşitli fonksiyonları yerine getirebilmek mümkün. Sesli asistanın Türkçe desteği bulunmuyor. Cihazın kendi uygulama marketinde 40'a yakın uygulama olduğu ve bu sayının hızlı bir şekilde artacağı ifade ediliyor.

    Mi Watch'un Çin'deki satış fiyatı 185 dolar olarak açıklandı. Mi Watch ön siparişe sunuldu, 11 Kasım'dan itibaren sevkiyat gerçekleşecek.

    Xiaomi özel tasarımlı bir Mi Watch modeli tanıttı. Premium Edition Mi Watch ismindeki bu model, safir kristal ekranı, paslanmaz çelik gövde ve kayış ile geliyor. Premium Edition Mi Watch fiyatı 285 dolar olarak belirlendi. Bu yılın sonunda satış asunulması bekleniyor.

     

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    rCoder 2 hf. en beğenilen
    Apple olunca,36 saat kullanım sunuyor,
    Xiaomi olunca, 36 saat kullanım sunduğunu iddia ediyor.
    Yanıtla +14
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    Hakan.Kayikci34 2 hf.
    Cihaz fena değil gibi ama şu an güncel piyasa kuru ile 1060 lira civarına geliyor. Bir de bunun üzerine bayi kârı eklendiğinde 1200 ü geçer gibi. Bence bu fiyata bu ürün alınmaz, iphone kullanıcısı olarak 2.el temiz bir apple watch 3.nesil almak daha mantıklı geliyor
    Cihaz fena değil gibi ama şu an güncel piyasa kuru ile 1060 lira civarına geliyor. Bir de bunun üzerine bayi kârı eklendiğinde 1200 ü geçer gibi. Bence bu fiya...
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    Yanıtla +12
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    faniseyler 2 hf.
    "Şirket bataryanın 36 saate (kadar) kullanım sunduğunu iddia ediyor."
    Bence ne kadar güzel hılı güçlü olursa olsun şöyle 15-20 gün şarjı gitmeyen saatle zor. Telefona katlanıyorsun ama saat ile olmuyor. Sonynin akıllı saatlerini ve Mİ band 2yide kullanan birisi olarak söylüyorum.
    "Şirket bataryanın 36 saate (kadar) kullanım sunduğunu iddia ediyor." Bence ne kadar güzel hılı güçlü olursa olsun şöyle 15-20 gün şarjı gitmeyen saatle zor....
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    1 Avatar
    mad2mad3 2 hf.
    Almayı düşünüyorum ama Verge ile arasında kararsız kaldım. ve saat 36 saat flan dayanır yazmışlar. birde türkiye de ne kadara satılır ? hangisini alsam acaba ?
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    Askaparta 2 hf.
    Şimdilik bileklikle yola devam.
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    Ussuz 2 hf.
    Yürek mi yemişler bunlar ne yapmışlar da bu tasarımla Apple 'ın dava açmayacağını düşünüyorlar.
    Yanıtla +2
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    rCoder 2 hf. en beğenilen
    Apple olunca,36 saat kullanım sunuyor,
    Xiaomi olunca, 36 saat kullanım sunduğunu iddia ediyor.
    Yanıtla +14
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    interwap 2 hf.
    ama ekg yok
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    Fenomenon 2 hf.
    apple watch'a benzemesi çok sorun değil bence ancak çok kalın ve kaba duruyor. amazfit stratos çok daha şık. verge çok daha sportif
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    lextor 2 hf.
    Gayet hoş ama yine pahalı. Vay arkadaş ne hale geldik...
    Yanıtla +1
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    Hakan.Kayikci34 2 hf.
    Cihaz fena değil gibi ama şu an güncel piyasa kuru ile 1060 lira civarına geliyor. Bir de bunun üzerine bayi kârı eklendiğinde 1200 ü geçer gibi. Bence bu fiyata bu ürün alınmaz, iphone kullanıcısı olarak 2.el temiz bir apple watch 3.nesil almak daha mantıklı geliyor
    Yanıtla +12
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    Puppey 2 hf.
    tipi kötü ya bence. apple watch gibi daha minimal olmalıydı
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    Xloud 2 hf.
    Apple Watch'dan daha çirkin yanlız.
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