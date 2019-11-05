Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı

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Xiaomi bugün gerçekeltirdiği etkinlik ile yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Mi Watch ismindeki yeni akıllı saat, fiyat/performans açısından dikkat çekiyor.

Mi Watch hem tasarımsal açıdan hem de pek çok fonksiyonu ile Apple Watch'u andırıyor. Xiaomi'den beklendiği üzere Apple Watch'a göre çok daha uygun fiyatla alıcısıyla buluşacak.

Mi Watch 1,78 inç boyutunda kare formatta AMOLED ekran ile geliyor. Tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi arayüde gezinmek için sağ tarafa hareketli bir çark konumlandırılmış. Ayrıca saat üzerinde hoparlör ve mikrofon da bulunuyor. Çıkarılabilir yapıdaki kayışlar fluoro kauçuktan üretilmiş. Cilt dostu ve anti alerjik olduğu belirtiliyor. Cihaz 50 ATM düzeyinde suya karşı dayanıklılık yeteneğine sahip.

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Cihaz gücünü 4G'li Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti 1.2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A7 çekirdeğinden besleniyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4G üzerinden internete bağlanabilmek için e-SIM teknolojisini kullanmak gerekiyor. Ülkemizde henüz operatörler tarafından e-SIM teknolojisi kullanıma sunulmadı. NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth teknolojileri de Mi Watch modelinde yer alıyor.

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Cihazın batarya kapasitesi 570 mAh büyüklüğünde. Apple Watch 5, Galaxy Watch Active 2 ve Huawei Watch G2 modellerinden daha büyük bataryaya sahip. Şirket bataryanın 4G açıkken 36 saat kullanım sunduğunu iddia ediyor. Mi Watch, Google'ın WearOS işletim sistemi ile geliyor. İşletim sistemine MIUI arayüzü ve XiaoAI akıllı asistan eklenmiş. Sesli komutlar ile çeşitli fonksiyonları yerine getirebilmek mümkün. Sesli asistanın Türkçe desteği bulunmuyor. Cihazın kendi uygulama marketinde 40'a yakın uygulama olduğu ve bu sayının hızlı bir şekilde artacağı ifade ediliyor.

Mi Watch'un Çin'deki satış fiyatı 185 dolar olarak açıklandı. Mi Watch ön siparişe sunuldu, 11 Kasım'dan itibaren sevkiyat gerçekleşecek.

Xiaomi özel tasarımlı bir Mi Watch modeli tanıttı. Premium Edition Mi Watch ismindeki bu model, safir kristal ekranı, paslanmaz çelik gövde ve kayış ile geliyor. Premium Edition Mi Watch fiyatı 285 dolar olarak belirlendi. Bu yılın sonunda satış asunulması bekleniyor.