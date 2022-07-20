Apple Watch, nadir görülen bir tümörün bulunmasına yardımcı oldu

Apple’ın akıllı saati kullanıcısı için potansiyel olarak ölümcül olabilecek nadir görülen bir tümörün bulunmasına yardımcı oldu. 67 yaşındaki Kim Durkee, Apple Watch’unun kendisini defalarca kez uyarması üzerine hastaneye gitti; ölümcül tümörün alınması için ameliyata alındı. Saat, atriyal fibrilasyon uyarısında bulunmuştu.

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4cm büyüklüğünde tümör

Bilmeyenler için, atriyal fibrilasyon (AFib) düzensiz kalp ritmi türü; saatte de kullanıcının kalbinin düzensiz attığını bildiren bir uyarı sistemi. Durkee, arka arkaya üç gece bu bildirimi aldıktan sonra yakındaki bir hastaneye gitti. Testlerin ardından doktorlar, işitme duyusuna giden kan akışını kısıtlayabilen ve felce neden olabilen, nadir görülen, hızlı büyüyen bir kalp tümörü olan miksoma buldu.

Tanı tamamlandıktan sonra Durkee, 4 cm büyüklüğündeki tümörün çıkarılması için 5 saatten fazla süren açık kalp ameliyatı geçirdi. İki haftadan kısa bir sürede hastaneden taburcu edildi. Doktorlar, hastaya AFib olduğunu nereden bildiğini sorduğunda saatin haber verdiğini söyledi. Doktorlar, saatin uyarısı sayesinde hayatta kaldığını belirtti.

Atriyal fibrilasyon nedir?

CDC’ye göre 65 yaş altındaki kişilerin yüzde 2’sinde, 65 yaş altındaki kişilerin yaklaşık yüzde 9’unda atriyal fibrilasyon görülüyor. Atriyal fibrilasyon, kalp düzensiz bir şekilde attığında meydana geliyor. Kalbin üst odacıkları alt odacıklarıyla senkronize şekilde atmadığında görülen yaygın bir düzensiz kalp ritmi formu.

Apple Watch’da düzensiz ritim bildirimlerini etkinleştirme

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasını açın. Göz At’a dokunun, ardından Kalp - Düzensiz Ritim Bildirimleri’ne gelin. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra telefondan Watch uygulamasında düzensiz ritim bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz.

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Apple Watch, nadir bir tümörün bulunmasına yardımcı oldu