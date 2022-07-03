Apple Watch Series 8, ateşiniz çıktığında sizi uyarabilir

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Apple Watch Series 8 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birçok kaynak, Watch Series 8’in sıcaklık sensörü ile gelebileceğini belirtmişti. Daha sonra bazı kaynaklar sensörün bu seneye yetişemeyeceğini belirtse de Apple, sensörü Watch Series 8’e yetiştirmek için ciddi anlamda çalışıyor.

Watch Series 8 vücut sıcaklığınızı göstermeyecek ancak ateşiniz olduğunda size haber verecek

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, geçtiğimiz aylarda Apple’ın sıcaklık sensörü çalışmalarına ağırlık verdiğini belirtti. Görünüşe göre Apple, bu özelliği Watch Series 8’e yetiştirmek için ciddi bir eforda bulunmuş. Gurman’a göre Watch Series 8 modelleri, vücut sıcaklık sensörüne kavuşacak ancak saatler, kullanıcılara vücut sıcaklığını doğrudan göstermeyecek. Gurman’a göre Watch Series 8, kullanıcıları ateşleri çıktığında uyaracak. Apple’ın neden böyle bir sistem geliştirdiği bilinmiyor ancak sensörün doğruluk oranının düşük olması, firmayı böyle bir sisteme itmiş olabilir.

Yeni nesil One UI Watch'tan ilk görseller geldi 1 gün önce eklendi

Gurman, Watch Series 8’in vücut sıcaklık sensörüne sahip olacağını garantilemese de büyük ihtimalle gerçekleşeceğini belirtti. Apple Watch Series 8, yeni sensörü dışında Watch Series 7’ye oldukça benzer bir cihaz olacak. Yeni Watch Series cihazlarının, Watch Series 7 ile aynı tasarıma ve işlemciye sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Series 8, ateşiniz yükseldiğine sizi uyaracak