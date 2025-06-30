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    Nothing'in ilginç tasarımlı kulaklığının özellikleri ortaya çıktı

    Nothing, ilk amiral gemisi telefonu Nothing Phone 3'e ek olarak ilk kulak üstü kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce, Nothing Headphone 1'in özellikleri sızdırıldı.

    Nothing Headphone (1) özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing Headphone (1), 1 Temmuz’da Nothing Phone 3 ile birlikte tanıtılacak. Yeni bir sızıntı kulaklığın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Alışılmadık tasarıma sahip olan kulak üstü kulaklık, uzun ömürlü bataryaya, aktif gürültü önleme özelliğine ve uzamsal sese sahip olacak. İşte detaylar:

    Nothing Headphone (1) özellikleri

    Nothing Headphone (1) nikel kaplama diyaframlarla birlikte 40 mm dinamik sürücülerle donatılmış. Ses, Nothing'in birkaç ay önce ortaklık duyurduğu İngiliz bir ses şirketi olan KEF tarafından ayarlanıyor. Kulaklık, uyarlanabilir bas geliştirme, uzamsal ses ve 8 bantlı özel EQ'ya sahip. Ayrıca 42db’e kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine ve çevreden gelen seslerin duyulmasını sağlayan şeffaf moda sahip.

    Nothing Headphone (1), aşınma algılama desteğine sahip ve AAC, SBC ve LDAC kodeklerini destekliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip ve Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair gibi eşleştirmeyi kolaylaştıran özellikle geliyor. Ayrıca aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Oyun oynarken kullanışlı olacak düşük gecikme modu da mevcut. Kulaklığın kaybolması durumunda yerini bulabilmek için Google Find Hub (eski adıyla Google Find My Device) desteği de var.

    Nothing Headphone (1), 1040mAh batarya kapasitesine sahip. Kulaklık, ANC kapalıyken ve AAC ile 80 saate kadar, ANC açıkken 35 saate kadar kullanım sunacak. Ancak, LDAC ile ANC kapalıyken pil ömrü 54 saat, ANC açıkken 30 saat olacak. 5 dakikalık hızlı şarjla 5 saate kadar çalma süresi (ANC kapalı) verecek.

    Nothing Headphone (1), Nothing X uygulamasıyla çalışacak ancak Nothing telefonu olanlar, telefonun Ayarlar uygulamasında yerleşik kontrolleri kullanarak ayarları değiştirebilecek. Kulaklık, kılıfla ve üç renk seçeneğiyle gelecek. Kulak üstü kulaklığın Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Nothing-Headphone-1-Leaked-specs-reveal-up-to-80-hours-of-battery-life-spatial-audio-and-more.1047593.0.html https://www.androidheadlines.com/nothing-headphones-1
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