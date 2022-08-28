Apple Watch pazar payı düşüyor: Yeni modellere ilgi azalıyor mu?

Counterpoint’ten gelen yeni verilere göre, Apple Watch, dünyanın bir numaralı akıllı saati olmaya devam ediyor. Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde akıllı saat dünyasının %30.6’sını elinde tutuyordu. Şirketin pazar payı, 2022’nin ikinci çeyreğinde %29.3’e düştü. Apple’ı %9.2 pazar payıyla Samsung takip ediyor. Üçüncü isim tahmin edeceğiniz üzere Huawei. Huawei, %6.8 pazar payına sahip.
Apple Watch halâ en çok ilgi gören akıllı saat
Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda %8 arttı. Cupertinolu teknoloji devi, bu çeyrekte de en üst sırada yer aldı. Counterpoint’in açıklamasına göre, yeni model tanıtımının etkisinin giderek azalmasıyla, Apple Watch Series 7 sevkiyatlarındaki düşüş bir önceki çeyreğe kıyasla daha fazla oldu. Samsung, bir önceki yıla göre %40 büyüme kaydederek ikinci sıradaki yerini korudu. Özellikle Kuzey Amerika ve Hindistan’da Galaxy Watch 4 serisi çok beğenildi. Huawei, Çin pazarındaki liderliğini koruyor. Xiaomi’nin sevkiyatları yıllık bazda %13 arttı.
Dünya genelinde akıllı saat satışları arttı
Yeni araştırma, küresel akıllı saat satışlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 arttığını gösteriyor. 2022’nin ilk çeyreğinde de satışların yıllık bazda %13 arttığı kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: