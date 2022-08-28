Counterpoint’ten gelen yeni verilere göre, Apple Watch, dünyanın bir numaralı akıllı saati olmaya devam ediyor. Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde akıllı saat dünyasının %30.6’sını elinde tutuyordu. Şirketin pazar payı, 2022’nin ikinci çeyreğinde %29.3’e düştü. Apple’ı %9.2 pazar payıyla Samsung takip ediyor. Üçüncü isim tahmin edeceğiniz üzere Huawei. Huawei, %6.8 pazar payına sahip.

Küresel akıllı telefon satışlarında gerileme sürüyor 1 ay önce eklendi

Apple Watch halâ en çok ilgi gören akıllı saat

Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda %8 arttı. Cupertinolu teknoloji devi, bu çeyrekte de en üst sırada yer aldı. Counterpoint’in açıklamasına göre, yeni model tanıtımının etkisinin giderek azalmasıyla, Apple Watch Series 7 sevkiyatlarındaki düşüş bir önceki çeyreğe kıyasla daha fazla oldu. Samsung, bir önceki yıla göre %40 büyüme kaydederek ikinci sıradaki yerini korudu. Özellikle Kuzey Amerika ve Hindistan’da Galaxy Watch 4 serisi çok beğenildi. Huawei, Çin pazarındaki liderliğini koruyor. Xiaomi’nin sevkiyatları yıllık bazda %13 arttı.

Tam Boyutta Gör

Dünya genelinde akıllı saat satışları arttı

Yeni araştırma, küresel akıllı saat satışlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 arttığını gösteriyor. 2022’nin ilk çeyreğinde de satışların yıllık bazda %13 arttığı kaydedildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Watch pazar payı düşüyor: Yeni modellere ilgi azalıyor mu?