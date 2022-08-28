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    Anlık Bildirim

    Apple Watch pazar payı düşüyor: Yeni modellere ilgi azalıyor mu?

    Pazar araştırma şirketi Counterpoint’in sağladığı verilere göre, Apple Watch, dünya genelinde en çok tercih edilen akıllı saat olmaya devam ediyor.              
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    akıllı saat satışları

    Counterpoint’ten gelen yeni verilere göre, Apple Watch, dünyanın bir numaralı akıllı saati olmaya devam ediyor. Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde akıllı saat dünyasının %30.6’sını elinde tutuyordu. Şirketin pazar payı, 2022’nin ikinci çeyreğinde %29.3’e düştü. Apple’ı %9.2 pazar payıyla Samsung takip ediyor. Üçüncü isim tahmin edeceğiniz üzere Huawei. Huawei, %6.8 pazar payına sahip.

    Apple Watch halâ en çok ilgi gören akıllı saat

    Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda %8 arttı. Cupertinolu teknoloji devi, bu çeyrekte de en üst sırada yer aldı. Counterpoint’in açıklamasına göre, yeni model tanıtımının etkisinin giderek azalmasıyla, Apple Watch Series 7 sevkiyatlarındaki düşüş bir önceki çeyreğe kıyasla daha fazla oldu. Samsung, bir önceki yıla göre %40 büyüme kaydederek ikinci sıradaki yerini korudu. Özellikle Kuzey Amerika ve Hindistan’da Galaxy Watch 4 serisi çok beğenildi. Huawei, Çin pazarındaki liderliğini koruyor. Xiaomi’nin sevkiyatları yıllık bazda %13 arttı.

    akıllı saat satışları
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    Dünya genelinde akıllı saat satışları arttı

    Yeni araştırma, küresel akıllı saat satışlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 arttığını gösteriyor. 2022’nin ilk çeyreğinde de satışların yıllık bazda %13 arttığı kaydedildi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 20 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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