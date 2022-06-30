Akıllı telefon pazarında kayıp sürüyor: Satışlar 100 milyonun altına geriledi

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Küresel enflasyon sorunları, Rusya Ukrayna gerilimi ve Çin’de yaşanan kilitlenmeler, akıllı telefon sektörünü etkilemeye devam ediyor. Küresel akıllı telefon satışları hakkında yeni bir pazar araştırması yayınlayan Counterpoint Research, rakamların 2020 yılından bu yana ilk kez 100 milyonun altına gerilediğini bildirdi.

Yüzde 10'a kadar düşüş görüldü

Günümüzde her ne kadar yeni cihazlar tanıtılıyor olsa da, kullanıcıların akıllı telefonlara olan talebi azalmaya başlıyor gibi görünüyor. Paylaşılan grafiğe göre 2022’nin Mayıs ayı itibari ile akıllı telefon satışlarında ay bazında yüzde 4 ve yıllık bazda ise yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı.

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Ayrıca Mayıs ayının, bir önceki aya göre düşüşün arka arkaya ikinci ayı olduğunu söyleyen Counterpoint Research, satışların 96 milyona kadar gerilediğini söylüyor. Bununla birlikte yaşanan pazar kayıplarının yaz dönemi boyunca devam etmesi beklenirken, Çin'deki iyileşen durum ve teknoloji tedarik zincirindeki arz-talep dengesindeki iyileşmeler nedeniyle yılın 2.yarısında pazarın tekrar toparlanacağı tahmin ediliyor.

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