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    iPhone 14 etkinliği öncesi, Apple Watch satışları hızlandı

    iPhone 14 etkinliğine sayılı günler kala, Apple Watch satışları arttı. Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE stokları hızla düşüyor.                            
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    Apple Watch Series 7 stok

    Apple’ın 7 Eylül’de gerçekleşecek Far Out etkinliğinde gözler iPhone 14 serisine çevrilecek. Aynı etkinlikte yeni Apple Watch modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinliğe az zaman kala, Apple Watch Series 7 satışları hızlandı, stoklar hızla azalıyor.

    Apple Watch 7 ve SE stokları tükeniyor

    Apple Online Store'a baktığımızda, Apple Watch Series 7 modellerininin çoğu teslimat için uygun görünmüyor. Yalnızca birkaç model ve saat kayışı satın alınabiliyor. Apple Watch 7’ye ek olarak, Watch SE’nin de çeşitli modelleri ne online ne de mağazadan satın alınamıyor. Kasa boyutu, malzemesi ve saat kayışına göre birkaç Apple Watch modeli satışta gözüküyor.

    Yeni Apple Watch modelleri 7 Eylül'de tanıtılacak

    Apple’ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek sonbahar etkinliğinde iPhone 14 ile birlikte üç Apple Watch modeli (Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve Apple Watch Pro) görmeyi bekliyoruz.

    Apple Watch Series 8’in Watch 7’ye benzer tasarım, daha iyi pil ömrü, yeni vücut ısısı sensörü ve S8 çipi ile gelmesi bekleniyor. Apple Watch Pro, daha büyük kasa boyutuna sahip olmakla birlikte, çok daha dayanıklı yapıda olacak. Bu model, sporcular ve sporla ilgilenenlere yönelik olacak. Apple Watch SE 2’nin en uygun fiyatlı model olması bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 4 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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