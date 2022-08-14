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    Apple Eylül 2022 etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler

    Apple, Eylül'ün ilk haftasında iPhone 14 serisinin yanında bir dizi yeni ürün, belki de servisle karşımıza çıkacak. İşte Eylül 2022 Apple etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler:
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    Apple etkinliği Eylül 2022

    Apple'ın iPhone 14 serisini tanıtacağı sonbahar etkinliğine az bir zaman kaldı. iPhone 14'ler özellikle de iPhone 14 Pro modelleri, günün en çok konuşulan ürünleri olacak. İşte Apple etkinliğinde tanıtılmasını beklediğimiz cihazlar:

    Apple etkinliği ne zaman gerçekleşecek?

    Apple, yaklaşan sonbahar etkinliğinde iPhone serisine odaklanacak olsa da Apple Watch ve başka ürünleri de göreceğiz. Covid-19 salgını nedeniyle 2020’den bu yana önceden kaydedilmiş görüntülerle sanal olarak düzenlenen Apple etkinliğinin, bu sene Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

    iPhone 14 ve 14 Pro
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    iPhone 14 ve iPhone 14 Max

    Her yıl, sonbaharın ilk etkinliğinde iPhone modelleri öne çıkarılıyor. Düz iPhone 14 modelleri, çığır açan yenilikler sunmayacak, daha ziyade önceki modellerin güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkarılacak.

    Apple’ın her zamanki gibi iki model çıkarması bekleniyor ancak boyut olarak değişiklik var. iPhone mini yerine iPhone 14 Max gelecek. 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max modelini göreceğiz. iPhone 13’ün çentiği, iPhone 13’ün işlemcisi (biraz hızlandırılmış olarak), düz iPhone 14'lerde kullanılacak. ProMotion, yine Pro modellerine özel olacak. Tek önemli fark; RAM tarafında. Tüm iPhone 14'ler, 6GB RAM'e sahip olacak. iPhone 13 Pro serisindeki makro modun, bu sene düz modellere de geleceği söyleniyor.

    iPhone 14 Pro always on display
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    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

    Her yıl en önemli yükseltmeleri iPhone Pro serisinde görüyoruz. 2022’de de Apple, Pro'ları öne çıkaracak.

    6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max’in tanıtılması bekleniyor. Always on display (her zaman açık ekran), Apple’ın iPhone 14 Pro serisinde öne çıkaracağı özelliklerden biri olacak. Always on display özelliği, Apple Watch’lardaki gibi çalışacak.

    Ekrandaki diğer bir değişiklik; çentik noktasında. Pro modellerde klasik çentik yerine hole-punch denilen, ekranda daha fazla alan sağlayacak yeni tasarım göreceğiz. 8K video kaydını destekleyen 48 megapiksel geniş açılı kameraya sahip olması beklenen 14 Pro serisi, A16 Bionic çiple gelecek.

    Apple Watch Series 8
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    Apple Watch Series 8

    Apple Watch 8, iPhone 14 serisiyle birlikte tanıtılacak. Bu sene üç farklı Apple Watch modeli (standart, SE ve Pro) görebiliriz.

    Standart sürümün Watch Series 7 tasarımını benimseyeceği, 41mm ve 45mm alüminyum ve paslanmaz çelik kasa seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Sızıntılar, 47mm boyutunda, daha büyük ekranlı Apple Watch Series 8 Pro modelinin de olacağını söylüyor. Daha sağlam olması beklenen Pro modeli, muhtemelen titanyum gibi daha dayanıklı bir kasaya sahip olacak.

    Standart ve Pro modelin vücut ısısını ölçeceği söyleniyor. S8 işlemci, S7 işlemciden çok da hızlı olmayacak.

    10. nesil iPad
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    iPad ve iPad Pro

    Yeni iPad’leri genellikle Eylül etkinliği sırasında görüyoruz. Apple’ın lansman planlarına bağlı olarak Eylül’de veya sezonun sonraki etkinliğinde tanıtılıyor.

    10. nesil iPad için sızıntılar ve görseller, tamamen yeni bir tasarıma geçileceğini gösteriyor. Düz iPad Pro benzeri kenarlar, Apple Pencil 2 desteğine işaret ediyor. Daha ince çerçeveler ve yeni arka kamera modülü görebiliriz ancak Touch ID’li home tuşu yerini koruyacak.

    5G, Bluetooth 5.0, WiFi 6 bağlantılarını destekleyeceğini tahmin etmek güç değil. M2 işlemcili iPad modeli ile de tanışabiliriz. 11 inç iPad Pro, MagSafe üzerinden kablosuz şarj, kamera sistemi değişiklikleri, mini LED arka aydınlatma gibi güncellemeler sunabilir. Smart Connector’da da değişiklik (dört pinli tasarım) görülecek.

    AirPods Pro 2
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    AirPods Pro 2 ve AirPods Max

    3. nesil AirPods ve AirPods Pro, yerini AirPods Pro 2 ve AirPods Max’e bırakacak gibi görünüyor.

    Mayıs ayında, 2022 ikinci yarısında, büyük olasılıkla sonbahar etkinliğinde AirPods’ların yenileneceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Gövdesiz tasarım, şarj kutusunda mikrofon, bir tür işitme cihazı işlevi, kaybolan kulaklıkların bulunmasını kolaylaştıracak kutuda hoparlör, yeni AirPods Pro’da görebileceğimiz yenilikler arasında. AirPods Max’te yeni özelliklerden çok yeni renk seçeneklerini göreceğimiz söyleniyor.

    Söylentiler, yeni Mac mini ve M2 MacBook Pro modeli gibi yeni Mac’lerin yolda olduğunu iddia ediyor. Ancak Apple, yeni Mac bilgisayarları genellikle Eylül ayı etkinliğinde tanıtmıyor; sonraki bir etkinliğe saklıyor.

    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü de uzun süredir konuşuluyor. Şirketin bu ürüne özel ayrı bir tanıtım etkinliği düzenleyeceği tahmin ediliyor ve 2023’ten önce göremeyeceğimize dair tahminler var.

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