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    Apple, yeni bir iPhone yavaşlatma davası ile karşı karşıya

    iPhone'ları bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle Apple'a açılan davaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de teknoloji devi, İngiltere merkezli yeni bir dava ile karşı karşıya. 
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    Apple, yeni bir iPhone yavaşlatma davası ile karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Apple, 2020 yılından günümüze kadar uzanan iPhone yavaşlatma iddiaları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki Cuppertino devi, Güney Kore'de sonuçlanan davada suçsuz bulunurken, ABD ve Fransa'da 500 milyon dolara kadar ceza ödedi.Şimdi bu konu bugün bir kez daha gündeme geldi ve Apple, İngiltere merkezli yeni bir dava ile karşı karşıya. 

    2 milyar dolar talep ediliyor

    Söz konusu davada Apple, belirli iPhone'larda bulunan pil sorunlarını sakladığı ve iPhone 6'dan iPhone X'e kadar çeşitli iPhone modellerine performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı yüklemekle suçlanıyor. Yapılan açıklamada ise Cuppertino devi, bu yasal adımın bir temele sahip olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. 

    Apple, suçlamaları reddetti

    Ayrıca Apple, 2017'de kullanıma sunulan güç yönetimi güncellemesinin iPhone 6'nın performansını ortalama yüzde 10 azalttığını ve etkilenen müşterilere daha ucuz pil değişimi teklifi sunulduğuna dikkat çekti. Teknoloji devi sadece az sayıdaki iPhone 6s pilinin arızalı olduğunu ve bu konuda kamuoyuna açık bir özür yayınladığını belirtiyor. 

    Yeni davanın, Apple'a karşı İngiltere'de açılan ilk dava olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve toplam 25 milyon kişiyi kapsayan başka bir davada, Apple'ın tam 750 milyon euro (907 milyon dolar) ceza ödemesi istendi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/apple-fights-2-bln-london-lawsuit-throttling-millions-iphones-2023-05-02/ https://wccftech.com/apple-stopping-2-billion-batterygate-lawsuit/
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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