Apple, yeni bir iPhone yavaşlatma davası ile karşı karşıya

2 milyar dolar talep ediliyor
Söz konusu davada Apple, belirli iPhone'larda bulunan pil sorunlarını sakladığı ve iPhone 6'dan iPhone X'e kadar çeşitli iPhone modellerine performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı yüklemekle suçlanıyor. Yapılan açıklamada ise Cuppertino devi, bu yasal adımın bir temele sahip olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.
Apple, suçlamaları reddetti
Ayrıca Apple, 2017'de kullanıma sunulan güç yönetimi güncellemesinin iPhone 6'nın performansını ortalama yüzde 10 azalttığını ve etkilenen müşterilere daha ucuz pil değişimi teklifi sunulduğuna dikkat çekti. Teknoloji devi sadece az sayıdaki iPhone 6s pilinin arızalı olduğunu ve bu konuda kamuoyuna açık bir özür yayınladığını belirtiyor.
Yeni davanın, Apple'a karşı İngiltere'de açılan ilk dava olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve toplam 25 milyon kişiyi kapsayan başka bir davada, Apple'ın tam 750 milyon euro (907 milyon dolar) ceza ödemesi istendi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/apple-fights-2-bln-london-lawsuit-throttling-millions-iphones-2023-05-02/ https://wccftech.com/apple-stopping-2-billion-batterygate-lawsuit/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah