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    iPhone yavaşlatma davasında karar çıktı: Dava reddedildi!

    iPhone'ları bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle Apple'a açılan "batterygate" davasından biri daha sonuçlandı. Kore'de bir mahkemenin yargıcı, davayı reddetti.     
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    iPhone yavaşlatma davası Kore Tam Boyutta Gör
    Kore’deki iPhone kullanıcıları, Apple’ın telefonları bilerek yavaşlattığını iddia ederek tazminat davası açtı ancak mahkeme yargıcı davanın reddi kararını verdi. Davacılar, 1.64 milyon dolar tazminat ödemesini alamadığı gibi, mahkeme masraflarını da ödemekten sorumlu tutuldu.

    Batterygate olarak adlandırılan skandal, Apple’ın iPhone'ların pil ömrünü korumak için belli modellerde performansı sınırlandırdığı iddialarının ortaya çıktığı 2017 sonlarına kadar uzanıyor.

    2018’de Kore’deki kullanıcılar, telefonlarının pilinin en son iOS güncellemesini çalıştırmakta zorlanabileceğini iddia etti. İddiaya göre, Apple, cihazları geri almak veya yedek pil sağlamak yerine kullanıcılara en son iOS sürümüne güncellemelerini tavsiye etti. Davacılar, iPhone’larının güncelleme sonrasında yavaşladığını savundu. Sorunun yaşandığı telefonların iPhone 6 ve iPhone 7 modelleri olduğu biliniyor.

    Toplamda 62.000’den fazla yerel kullanıcı tarafından bir dizi benzer dava açıldı ve Apple’dan toplamda 10 milyon dolar talep edildi. Davacıları temsil eden hukuk firması, kararın Kore’nin yargı sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

    Apple, iPhone pillerini kasıtlı olarak yavaşlattığını ilk önce reddetmişti. Ancak şirket daha sonra bunu pil ömrünü korumak için yaptığını duyurdu ve alınan önlemin kullanıcıları yeni pil almaya zorlamak olmadığını savundu.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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