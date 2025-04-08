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Apple, ABD’nin Çin ve Hindistan'dan yapılan ithalatlara uygulayacağı yeni gümrük tarifelerinden etkilenmemek için son haftalarda dikkat çekici bir adım attı. Şirket, Mart ayının sonunda yalnızca üç gün içinde beş uçak dolusu iPhone ve diğer ürünleri ABD’ye sevk ederek ciddi bir stoklama operasyonu gerçekleştirdi.

Trump yönetiminin devreye alacağı yeni tarifeler, 9 Nisan’dan itibaren Çin’den gelen ürünlerde vergi oranını yüzde 54’e, Hindistan’dan gelenlerde ise yüzde 27’ye çıkaracak. Bu da özellikle dışa bağımlı teknoloji şirketleri için maliyetleri dramatik biçimde artıracak. Apple ise bu yükü bir süre erteleyebilmek adına ABD'deki stoklarını şimdiden tavan seviyeye çekmeye çalışıyor.

Şu anda iPhone 15 ve iPhone 16 serileri hem Hindistan'da hem de Çin'de üretiliyor. Bu çift üretim hattı Apple’a esneklik kazandırsa da, yine de yükselen tarifelerin etkisi tüm ürün gamına yayılacak gibi görünüyor. Özellikle Mac gibi doğrudan fabrikadan kullanıcıya gönderilen modeller, bu artışlardan ilk etkilenecek ürünler arasında.

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Analistler, Apple’ın bu hamlesi sayesinde iPhone fiyatlarında en azından bu sonbaharda beklenen iPhone 17 lansmanına kadar bir artış olmayabileceğini söylüyor. Ancak diğer ürün gruplarında benzer bir fiyat istikrarı sağlanması zor.

Bu gelişmeler Apple hisselerinde de ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Son beş günde yüzde 18’e varan bir düşüş yaşanırken, sadece bugün hisseler yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Üstelik Trump, Çin'in uyguladığı misilleme vergilerini geri çekmemesi durumunda, Çin ürünlerine ek yüzde 50’lik bir vergi daha uygulanabileceğini açıkladı. Bu da toplam vergi yükünü yüzde 104 gibi rekor bir seviyeye taşıyabilir.

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Apple, yeni gümrük tarifelerine karşı ABD’de iPhone stoku yapıyor