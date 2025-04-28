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    Kamerasıyla iddialı Nubia Z70S Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

    Nubia, kamerasıyla öne çıkan Z70S Ultra Photographer Edition modelini tanıttı. Nubia Z70S Ultra, 35mm ana kamera ve isteğe bağlı fotoğraf kiti aksesuarıyla geliyor ve oldukça güçlü bir donanıma sahip.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo X200 Ultra’nın ardından yine kamerasıyla dikkat çeken Nubia Z70S Ultra modeli tanıtıldı. Daha büyük bir bataryaya sahip Z70 Ultra üzerine inşa edilen Nubia Z70S Ultra, en iyi amiral gemileriyle rekabet edecek düzeyde geliştirilmiş kameralara sahip.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition neler sunuyor?

    Nubia Z70S Ultra kamera, işlemci, batarya, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nubia Z70S Ultra, 6.85 inç AMOLED ekran ve ekran altı ön kamerayı koruyor. Ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit’e kadar parlaklık, 2.688 x 1.216 çözünürlük sağlıyor. Nubia bu modelde ekran için Longxi Glass Gen 2 yerine Corning Gorilla Glass 7i korumasını kullanıyor.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition olarak ta geçen model, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Telefonun en üst modeli 24 GB RAM (LPDDR5x) 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) sunuyor. Telefon, 80w kablolu şarjı destekleyen 6.600 mAh bataryadan güç alıyor.

    Nubia Z70S Ultra ile önceki model kıyaslandığında fark kamera donanımında ortaya çıkıyor. Nubia, Ultra modelinde f/2.5'ten f/2.0 diyaframa geçiş yaptı. Bu, 16 MP ön kameranın artık daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor. Z70S Ultra, 35 mm eşdeğer odak uzaklığına ve 1/1.3 inç optik formata sahip 50 MP ana kameraya sahip. Cihaz ayrıca, makro fotoğrafçılığı destekleyen 50 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte f/2.48 diyafram ve 1/2 inç optik formata sahip 64 MP telefoto kamera kullanıyor. Nubia, bu modelde -ayrıca satın alınabilen- 67 mm filtreleri ve 135 mm veya 400 mm klipsli lensleri destekleyen fotoğrafçılık kiti sunuyor. Telefon, yarım basıldığında odaklama, uzun basıldığında çekim yapan fiziksel deklanşör düğmesine sahip.

    Nubia Z70S Ultra fiyatı ne kadar?

    Nubia Z70S Ultra, 4599 yuan (631 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu. Fotoğrafçılık kiti 899 yuan (123 dolar) fiyat etiketine sahip. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 631 dolar
    • 16GB + 512GB: 685 dolar
    • 16GB + 1TB: 768 dolar
    • 24GB + 1TB: 864 dolar

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition özellikleri

    Nubia Z70S Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 64MP f/2.5 (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5
    • Batarya: 6600 mAh, 80W kablolu şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, USB-C, NFC
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, DTS:X Ultra, IP68 & IP69
    • Yazılım: Android 15, Nebula AIOS
    • Boyut ve ağırlık: 164.3 x 77.1 x 8.6mm, 228 g
    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Nubia-Z70S-Ultra-New-35-mm-camera-flagship-launches-with-innovative-photography-kit-accessory.1006238.0.html https://www.gizmochina.com/2025/04/28/nubia-z70s-ultra-photographer-edition-announced/
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