Kamerasıyla iddialı Nubia Z70S Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition neler sunuyor?
Nubia Z70S Ultra Photographer Edition olarak ta geçen model, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Telefonun en üst modeli 24 GB RAM (LPDDR5x) 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) sunuyor. Telefon, 80w kablolu şarjı destekleyen 6.600 mAh bataryadan güç alıyor.
Nubia Z70S Ultra ile önceki model kıyaslandığında fark kamera donanımında ortaya çıkıyor. Nubia, Ultra modelinde f/2.5'ten f/2.0 diyaframa geçiş yaptı. Bu, 16 MP ön kameranın artık daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor. Z70S Ultra, 35 mm eşdeğer odak uzaklığına ve 1/1.3 inç optik formata sahip 50 MP ana kameraya sahip. Cihaz ayrıca, makro fotoğrafçılığı destekleyen 50 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte f/2.48 diyafram ve 1/2 inç optik formata sahip 64 MP telefoto kamera kullanıyor. Nubia, bu modelde -ayrıca satın alınabilen- 67 mm filtreleri ve 135 mm veya 400 mm klipsli lensleri destekleyen fotoğrafçılık kiti sunuyor. Telefon, yarım basıldığında odaklama, uzun basıldığında çekim yapan fiziksel deklanşör düğmesine sahip.
Nubia Z70S Ultra fiyatı ne kadar?
Nubia Z70S Ultra, 4599 yuan (631 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu. Fotoğrafçılık kiti 899 yuan (123 dolar) fiyat etiketine sahip. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 631 dolar
- 16GB + 512GB: 685 dolar
- 16GB + 1TB: 768 dolar
- 24GB + 1TB: 864 dolar
Nubia Z70S Ultra Photographer Edition özellikleri
- Ekran: 6.85 inç, 1.5K, 144Hz, 2000 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 64MP f/2.5 (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 6600 mAh, 80W kablolu şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, USB-C, NFC
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, DTS:X Ultra, IP68 & IP69
- Yazılım: Android 15, Nebula AIOS
- Boyut ve ağırlık: 164.3 x 77.1 x 8.6mm, 228 g
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