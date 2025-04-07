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    Apple iPhone’un 20. yılına katlanabilir modelle hazırlanıyor

    Apple, iPhone’un 20. yılı için ezber bozan yenilikler üzerinde çalışıyor. 2027’de tanıtılması beklenen modeller arasında katlanabilir ekranlı bir iPhone ve cam tasarımlı bir Pro versiyon bulunuyor.

    Apple iPhone’un 20. yılına katlanabilir modelle hazırlanıyor

    Apple, iPhone’un 20. yılına damga vuracak büyük bir yenilik hazırlığında. Bloomberg’in güvenilir kaynaklarından Mark Gurman’a göre şirket, 2027’de katlanabilir iPhone modelini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Bu cihazın yanı sıra, cam tasarımı çok daha baskın bir şekilde öne çıkaran özel bir Pro modeli de planlar arasında yer alıyor.

    Ancak bu radikal adımlar için biraz daha beklemek gerekecek. Apple’ın yakın vadede piyasaya süreceği iPhone 17 serisinin, özellikle Pro modeliyle, tasarım açısından mevcut çizgiyi büyük ölçüde koruyacağı söyleniyor. Ön yüz neredeyse aynı kalacakken, arka kamera artık cihazın tamamına yayılan geniş bir panel üzerine konumlandırılacak. Bu da iki tonlu arka yüzey tasarımının rafa kaldırılacağı anlamına geliyor.

    Seride iPhone 17 Air isimli yeni bir modelin de bulunması bekleniyor. Her zamanki gibi eylül ayında tanıtılması öngörülen cihazlar, görünüşte büyük farklar yaratmasa da donanımsal olarak önemli yenilikler sunabilir. Özellikle kamera, performans ve batarya tarafında bazı geliştirmelerin geleceği konuşuluyor.

    Asıl büyük sıçrama ise 2027’de yapılacak gibi görünüyor. Apple, iPhone’un 20. yılını sadece nostaljiyle değil, aynı zamanda ileriye dönük güçlü bir vizyonla kutlamayı planlıyor. Katlanabilir ekranlı iPhone ve cam ağırlıklı Pro model, bu vizyonun merkezinde yer alacak.

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