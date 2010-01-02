Apple'dan öğrencilere özel Macbook indirimi

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Cupertino merkezli elektronik firması Apple, üniversite öğrencileri arasında oldukça popüler olan 13 inçlik Macbook'un 949 dolarlık öğrenci fiyatını 50 dolar daha indirerek 899 dolara düşürdü. Normal fiyatı 999 dolar olan Macbook, bünyesinde 2.26 GHz'lık Intel Core 2 Duo merkezi işlemcisi, 2GB'lık bellek ve 250GB'lık depolama alanıyla geliyor.

Apple'ın başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde öğrencilere ve eğitim kurumlarında çalışanlara çeşitli indirimler yaptığını biliyoruz. Her ne kadar ülkemizde yavaş yavaş bu yönde hareketlenme olduğunu görsek de maalesef yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. İnşallah önümüzdeki zamanlarda ülkemizde de bu yöndeki indirimlere önem verirdiğini görürüz...