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Apple'dan öğrencilere özel Macbook indirimi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,4b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan öğrencilere özel Macbook indirimi
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Cupertino merkezli elektronik firması Apple, üniversite öğrencileri arasında oldukça popüler olan 13 inçlik Macbook'un 949 dolarlık öğrenci fiyatını 50 dolar daha indirerek 899 dolara düşürdü. Normal fiyatı 999 dolar olan Macbook, bünyesinde 2.26 GHz'lık Intel Core 2 Duo merkezi işlemcisi, 2GB'lık bellek ve 250GB'lık depolama alanıyla geliyor.

Apple'ın başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde öğrencilere ve eğitim kurumlarında çalışanlara çeşitli indirimler yaptığını biliyoruz. Her ne kadar ülkemizde yavaş yavaş bu yönde hareketlenme olduğunu görsek de maalesef yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. İnşallah önümüzdeki zamanlarda ülkemizde de bu yöndeki indirimlere önem verirdiğini görürüz...


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Jeak 9 yıl
amerika ne kadar guzel degilmi hersey upucuz, bu yaz bi gidip gelmeyi dusunuyorum..
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X-Slim 9 yıl

Jeak

amerika ne kadar guzel degilmi hersey upucuz, bu yaz bi gidip gelmeyi dusunuyorum..


kesinlikle hocam orda yasicaksin yasicaksan
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Jeak 9 yıl
Aslinda denemek istiyorum yurtdisindan almayi ama biliyorum beni cagiracaklar ve vergi isteyecekler
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X-Slim 9 yıl
Yeter su gümrükte takılmlar türkiye artik bi sonuc getir suna bu ne böle hem tr fiyatlarini tavan yapiyon asgari ücretle adam calıstırıyon utanmadan bide vergi aliyorsun böle sey mi olur bırak adam gibi bizde ucuz bişiler alalim niye bu kadar hersey pahali ama bakanlar alir 10 milyar aylik para harcamazlar hersey onlara beles paraya para katarlar ogluna GEMİCİK alirlar sen hala bizim gibi ögrenciye gümrük soruyon paso soruyon ne biçim adelet parayi alirken ama hiç bu kadar sorun cıkartmiyor nerde bu devletttttttttttttttttttttttttttt
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Jeak 9 yıl
Keske turkiyede gumruk sorunu olmasa artik.
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_cHaMeLeOn_ 9 yıl

Jeak

Keske turkiyede gumruk sorunu olmasa artik.


Aslinda gumruk sorunu yok.Sonucta vergilerini odediginiz surece dunyanin her yerinden istediginiz teknolojik urunu getirtebiliyorsunuz.Burada tek sorun Bilkom denen rezil distributorun kendi gibi rezil fiyat politikasi.Apple urunlerinin Turkiye'de ABD ile ayni fiyatta olmasi beklenmiyor fakat en azindan Avrupa'nin genelindeki fiyatlardan satisi yapilabilir.Bunun icin de bence Bilkom'un toptan yok olup Apple 'n bizzat kendinin buradaki pazar potansiyalini gormesi gerekiyor.
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Commander 9 yıl
Store. Apple ....'dan Turkiyeye gönderim bedavami, daha dogrusu gönderim varmi
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hook1903 9 yıl

Serdar K.

Store. Apple ....'dan Turkiyeye gönderim bedavami, daha dogrusu gönderim varmi

gönderimi var ama cihaz gümrükte takılır
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rabbitweed 9 yıl
@shady
okudum :)
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brave5213 9 yıl
birkac gun once 728$'dan sattilar, yetisemedim malesef...
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Xantiave 9 yıl
apple :S
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serdaraydinalay 9 yıl
applea kullanan bilir
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jay jay justified 9 yıl
Türkiye'de normal karşılanması için %50 indirim yapsa anca yeter sanırım. Malum, Amerika'da herkeste olan bir şey, burada mühim bir haltmış gibi sunuluyor. Converse ürünleri gibi tıpkı Apple ürünleri de...
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quzman 9 yıl
Biz daha dolmuşa binemiyoruz adam illa paso soruyor :)
Aferin apple :D
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matkapmatkap 9 yıl
Türkiye'de de öğrencilere %3 indirim yapıyorlar,Apple'ın yaptığı indirim %5ti oysaki.Şu anda da %10 a çıkarmışlar,belki Türkiye'de de %5e çıkar
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ariftanis 9 yıl
sırf isim için buy kadar para verirmez
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.WondercrafteR. 9 yıl

ariftanis
sırf isim için buy kadar para verirmez

Verme o zaman kardeşim zorla verdirten mi var yahu. Hasbinallah ya...
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hbg_ant2 9 yıl
Şakamı bu haber... Bencede şaka şaka
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