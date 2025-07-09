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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri 14 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. Prime Day kampanyası kapsamında notebooklarda indirimler başladı. Gaming dizüstü bilgisayarlar ve genel kullanıma yönelik dizüstü fiyatlarda indirimler dikkat çekiyor.

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Kampanya sayfası: Amazon Prime Day

Amazon Prime Day indirimine giren tablet bilgisayarlar 3 sa. önce eklendi

İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

İndirimli Gaming Dizüstü Bilgisayarlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar

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