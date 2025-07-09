Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar

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İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel N100, 4GB RAM, 128GB SSD, 15.6" FHD, W11: 7.499 TL
- Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Intel Core i3 1215U, 8GB RAM, 512GB SSD: 9.975 TL
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ115 Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD 15.6'' FHD: 12.999 TL
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ2404 Intel Core i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FHD: 12.999 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.3" WUXGA: 13.225 TL
- ASUS Vivobook 15 X1502VA-NJ869 Dizüstü Bilgisayarı, Intel Core i5-13420H İşlemci, 8 GB DDR4 SDRAM, 512 GB M.2 NVMe SSD: 13.885 TL
- Acer Aspire 3 A315-44P Ryzen 5 5500U 8 GB 512 GB SSD Win11 Home 15.6 FHD: 14.125 TL
- ACER AG15-51P-51XY Intel Core I5-1334U, 16GB RAM, 512 SSD: 14.999 TL
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412 Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1355U 8GB 512GB SSD: 19.799 TL
- Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ413 Intel Core i7-1355U 8GB RAM 1TB SSD 15.6 inç FHD: 21.299 TL
- HP 250 G9 6Q8M6ES i5-1235U 8GB 512GB SSD 2GB GeForce MX550: 21.890 TL
- Acer Swift Go Taşınabilir Bilgisayar, Intel Core Ultra 7 155U İşlemci, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB M.2 NVMe SSD, Intel Paylaşımlı Grafik Kartı, 14 inç Ekran: 24.799 TL
- Asus ZenBook 14 UM3406KA-PP195W Ryzen AI 7 350 16 GB 512 GB SSD Radeon 860M 14" Notebook: 39.801 TL
- HP OmniBook Ultra Flip 14-FH002NT B46ZGEA Ultra 7 256V 16 GB 1 TB SSD Arc Graphics 14" İkisi Bir Arada Notebook: 47.664 TL
- HP OmniBook Ultra Flip 14-FH003NT B47A5EA Ultra 5 226V 16 GB 1 TB SSD Arc Graphics 130V 14" İkisi Bir Arada Notebook: 48.499 TL
- ASUS Zenbook 14 Dizüstü Bilgisayarı, Intel Ultra 9 Processor 285H İşlemci, 32 GB LPDDR5X, 1 TB M.2 NVMe SSD, Intel Arc Graphics Kartı, 14 inç Oled Ekran, Windows 11 Home: 53.257 TL
- MacBook Air M4 16 GB 512 GB SSD 15.3" MC7C4TU/A Gök Mavisi: 61.699 TL
İndirimli Gaming Dizüstü Bilgisayarlar
- Acer AN515-58 NH.QMZEY.005 I5-12450H 8gb Ddr5 256GB SSD RTX2050-4GB 15.6'' 144Hz Windows 11 Home: 22.999 TL
- Lenovo LOQ Ryzen 5 7235HS, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD 144Hz Ekran, RTX 3050 6GB GDDR6 95W: 23.789 TL
- MSI THIN 15 B12UC-2636XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I5-12450H, 15.6 FHD 144Hz, 16GB RAM, RTX3050 GDDR6 4GB, 512GB SSD: 25.199 TL
- Lenovo LOQ i5-12450HX 16GB 512GB SSD 15.6 inç FHD RTX 3050 6GB GDDR6: 26.499 TL
- Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Intel i7-13620H, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB M.2 NVME SSD, 15.6 inç Full HD 144Hz Ekran, GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6: 29.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-13500H, 16 GB Ram, RTX 4050 6 GB, 512 GB SSD: 29.999 TL
- MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, I5-13420H, 16GB RAM DDR5, RTX4050 GDDR6 6GB, 512GB SSD: 30.499 TL
- Lenovo LOQ i5-12450HX, 16GBRAM, 512GB SSD, 15.6" FHD 144Hz Ekran, RTX 4050 6GB GDDR6 105W: 30.499 TL
- ASUS Tuf Gaming A15 Fa507nur-lp006 6gb Rtx4050 140w Ryzen 7 7435hs 16gb 512gb Ssd: 31.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-13700H, 16 GB Ram, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, 1 TB SSD: 32.499 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz, 16 GB DDR5-5600, 1 TB SSD, RTX™ 4050 6 GB GDDR6: 32.888 TL
- Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX, 24 GB RAM, 512 GB SSD, RTX4060 8GB GDDR6 105W: 34.501 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 5 7640HS, 16GB Ram, RTX 4060 DLSS 3, 512 GB SSD: 35.499 TL
- Asus Tuf Gaming A15 FA507NV-LP104 AMD Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB SSD RTX4060-8GB 140W: 37.799 TL
- MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-13620H, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD: 40.079 TL
- Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 512GB SSD 15.6 inç FHD RTX 4060 8GB GDDR6: 43.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 7-7840HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070: 43.999 TL
- Lenovo LOQ 15ARP9 83JC00D9TR Ryzen 7 7435HS, 24 GB RAM, 1 TB SSD, RTX4070 8GB GDDR6 115W: 51.474 TL
- HP OMEN17-DB0015NT A44QLEA AMD Ryzen 7-8845HS 32GB RAM 1TB SSD 8GB NVIDIA GeForce RTX4070 17.3 inç QHD 240Hz: 67.499 TL
- MSI NB VECTOR 16 HX AI A2XWIG-089TR, Dizüstü Bilgisayar, ULTRA 9 275HX, 16.0 QHD+ 240Hz, 32GB RAM DDR5, RTX5080 GDDR7 16GB, 1TB SSD: 148.000 TL
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre