Amazon Prime Day’de son fırsat! Kaçırmamanız gereken indirimli ürünler burada!

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400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?
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Koşullar
- Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve en az 10 mesaj sayısına sahip tüm üyelerimiz kod alabilir.
- Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir.
- Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.
- Gerekli koşulları sağlayan ilk 250 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek.
Kupon kodu hakkındaki koşullar:
https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
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