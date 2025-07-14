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    Amazon Prime Day’de son fırsat! Kaçırmamanız gereken indirimli ürünler burada!

    Amazon Prime Day indirimleri bu gece saat 23.59'da bitiyor. Kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri bir araya getirdik. Ayrıca yorum atanlara 100 TL indirim kodu hediye ediyoruz.

    Amazon Prime Day’in kaçırılmaması gereken indirimli ürünleri 2025 Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime Day kampanyası bugün saat 23.59’da sona erecek. Bazı ürünlerde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri sizin için listeledik. Ayrıca bu içeriğimize yorum atanlara 100 TL indirim kodu hediye ediyoruz.

    Amazon’da tüm kategorilerde Prime Day’e özel fırsatlar var. Kampanyadan yararlanmak için bu gece yarısına kadar vaktiniz var!

    🥳 DH Uygulamamızdan Yorum Atan ilk 250 kişiye 100 TL İndirim Kodu Hediye

    DonanımHaber ve Amazon iş birliği ile bugüne kadar 2.750 üyemize Amazon’da geçerli 100 TL indirim kodu hediye ettik. Şimdi de 250 üyemize 400 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu hediye! Tek yapmanız gereken bu içeriğin altına DH mobil uygulamamızdan herhangi bir yorum atmak. Üstelik daha önce indirim kodu kazanmış kullanıcılar bu defa ikinci kez kod kazanabilir!

    400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

    1. DH mobil uygulamasını indir.
    2. Bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum at.
    3. Amazon linkine tıklayan, mobil uygulamadan yorum atan ve gerekli koşulları karşılayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodu iletilecek.

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    • Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve en az 10 mesaj sayısına sahip tüm üyelerimiz kod alabilir.
    • Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir.
    • Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.
    • Gerekli koşulları sağlayan ilk 250 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek.

    Kupon kodu hakkındaki koşullar:

    https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
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