Apple'dan resmi açıklama: iTunes Store'dan 10 Milyarıncı şarkı satın alındı

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Apple, iTunes Store ile yeni bir rekorun altına imza atmayı başardı. Yaklaşık 2 hafta önce 10 milyarıncı şarkı satışı için geri sayıma başlayan firma, yayınladığı basın açıklamasıyla bu sayıyı aştıklarını duyurdu. Johnny Cash'in Guess Things Happen That Way şarkısı iTunes Store'dan yüklenen 10 milyarıncı şarkı olurken, şarkıyı satın alan Georgia eyaletinden Louie Sulcer'de Apple'ın ödülü olarak 10.000 dolarlık iTunes Store hediye çekini kazandı.

Apple'ın İnternet Servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, müşterilerine bu önemli başarıya ulaşmalarını sağladıkları için teşekkür ederken, iTunes Store'un dünyanın en büyük müzik mağazası haline gelmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

iTunes Store, bünyesinde 12 Milyon şarkıyı, 55.000 Televizyon şovunu ve 2500 tanesi yüksek çözünürlüklü olmak üzere 8500 filmi barındırıyor.

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iTunes Store'un şarkı satış grafiği

http://www.apple.com/pr/library/2010/02/25itunes.html