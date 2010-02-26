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Apple'dan resmi açıklama: iTunes Store'dan 10 Milyarıncı şarkı satın alındı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan resmi açıklama: iTunes Store'dan 10 Milyarıncı şarkı satın alındı
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Apple, iTunes Store ile yeni bir rekorun altına imza atmayı başardı. Yaklaşık 2 hafta önce 10 milyarıncı şarkı satışı için geri sayıma başlayan firma, yayınladığı basın açıklamasıyla bu sayıyı aştıklarını duyurdu. Johnny Cash'in Guess Things Happen That Way şarkısı iTunes Store'dan yüklenen 10 milyarıncı şarkı olurken, şarkıyı satın alan Georgia eyaletinden Louie Sulcer'de Apple'ın ödülü olarak 10.000 dolarlık iTunes Store hediye çekini kazandı.

Apple'ın İnternet Servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, müşterilerine bu önemli başarıya ulaşmalarını sağladıkları için teşekkür ederken, iTunes Store'un dünyanın en büyük müzik mağazası haline gelmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

iTunes Store, bünyesinde 12 Milyon şarkıyı, 55.000 Televizyon şovunu ve 2500 tanesi yüksek çözünürlüklü olmak üzere 8500 filmi barındırıyor.

Apple'dan resmi açıklama: iTunes Store'dan 10 Milyarıncı şarkı satın alındı
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iTunes Store'un şarkı satış grafiği


http://www.apple.com/pr/library/2010/02/25itunes.html Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 9 yıl
Her kuruşunu sonuna kadar hak eden firma
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Iron Sky 9 yıl
Daha nice milyarlara
Hakediyorlar
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mobylette 9 yıl
..Apple'ın İnternet Servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, müşterilerine bu önemli başarıya ulaşmalarını sağladıkları için teşekkür ederken..

birine 10.000.000.000 x şarkı ücreti kadar para verirsen adam haliyle teşekkür eder :-) hem de içtenlikle..bi de başarı için teşekkür etmiş hehe
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SKIDROW 9 yıl
10 binlik hediye çeki yerine nakit verseymiş
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PHI 9 yıl
10 milyar adet müzik. Müthiş bir rakam.

Acaba dünyada iTunes kullanıcısı kaç kişi var? Yani kişi başı ortalama kaç şarkı indirilmiş acaba bugüne kadar merak ediyorum doğrusu.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Haber için teşekkürler dostum. Ne diyelim hayırlı olsun... :)
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