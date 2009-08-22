Apple,FCC’i Google Voice’in durumu hakkında bilgilendirdi

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28 Temmuz'da AppStore'da kullanıcıya sunulan Google Voice ve türevi uygulamalarını “iPhone'la gelen özellikleri yinelediği” gerekçesiyle engellediği iddia edilen Apple, konuyla ilgili soruşturma başlatan FCC (U.S. Federal Communications Commission)'e yaptığı savunmayı internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı.

AppStore'un başarına değinilerek başlayan yazıda haberlerin aksine Apple, Google Voice'i henüz engellenmediğini ve incelemesinin devam ettiğini açıkladı.Araştırmada Google Voice'in geliştirilmesi için üzerinde uzun süre uğraşılan iPhone'un farklı ve yenilikçi temel uygulamalarını farklılaştırdığını ve kullanılamaz hale getirdiği örneklerle belirtildi.28 Temmuz'da da engelleme ile ilgili açıklama yapan Google'ın basın sözcüsü de Apple'ın Google Voice 6 haftadır App Store'dan kullanıcıya sunmalarına rağmen hala onaylamadığını söylemişti.

Uygulamaların kaldırılması konusunda AT&T'nin rolünün sorulmasına da AppStore'daki yazılımların onaylanmasında son kararı kendilerinin verdiğini ve AT&T ile ortak hareket edilmediği şeklinde cevap veren Apple,partneri ile aralarında servis sağlayıcısının üzerinden çalışarak VoIP desteği verilemeyeceği şeklinde kararlar bulunduğunu da belirtti.

iPhone'u da iPod gibi küresel bir endüstri haline getirmeye emin adımlarla ilerleyen Apple,Google Voice App'in iPhone kullanıcı deneyimi üzerindeki etkilerini araştırmaya devam edeceklerini belirterek,Google'ın Safari üzerinden iPhone'a kullanıcılarına Google Voice servisini Web uygulaması olarak sunmakta özgür olduğunu açıkladı.

http://www.apple.com/hotnews/apple-answers-fcc-questions/