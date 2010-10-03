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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın kuralları Adidas'ı bıktırdı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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21
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük spor aksesuar firmalarının başında gelen Adidas, Apple'ın iOS 4.0 ile hayata geçirdiği iAd üzerinden yayınlamayı amaçladığı 10 milyon dolarlık reklam kampanyasını arka arkaya gelen red kararlarından sonra geri çekti.

Endüstrinin önemli yayın organlarından olan BusinessInsider'ın iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devi Adidas, hazırladığı konsept çalışmaların üç kez arka arkaya Apple tarafından reddedilmesinin ardından; 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı iAd reklam kampanyasından vazgeçme kararı aldı. Adidas'ın hazırladığı çalışmaların hangi sebeplerle reddedildiği bilinmezken; Apple'ın iAd reklamlarının geliştirilmesi sürecinde kontrollerden dolayı birçok reklam ağına göre sürecin yavaş işlediği söyleniyordu. Fakat bu söylentilere rağmen Apple'ın yılın sonuna doğru iAd ile merhaba dediği mobil reklam pazarında Google'ın pazar payını yakalayacağı öngörülüyor.


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NiHilistt 9 yıl
Adidas daha iyidir nikeden
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séquestre 9 yıl
Kesinlikle Adidas
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grafiker 9 yıl
heh formda bir adidas nike kavgası eksikti ahahahha
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séquestre 9 yıl

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Mazeus 9 yıl

grafiker

heh formda bir adidas nike kavgası eksikti ahahahha


+1
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Doruks 9 yıl
Asıl Adidas verken Nike da neymis.
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veleciraptor 9 yıl
Bence Apple artık iyice şımardı. Ben ne dersem o olur aklının sonu duvara toslamaktır. Eski bir Apple fanatiği olarak son zamanlarda Apple'nın davranışlarından ve dayatmalarından ciddi rahatsızlık duyduğumu ve sempatimi giderek yitirdiğimi belirteyim
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Kaan™ 9 yıl
Tamam apple katı kuralları olan bir firma ama bence vardır bir sebebi.
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furky86 9 yıl
Kesin arkasında NIKE vardır :D tonla anlaşmaları var sonuçta...
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