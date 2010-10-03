Apple'ın kuralları Adidas'ı bıktırdı ?

Dünyanın en büyük spor aksesuar firmalarının başında gelen Adidas, Apple'ın iOS 4.0 ile hayata geçirdiği iAd üzerinden yayınlamayı amaçladığı 10 milyon dolarlık reklam kampanyasını arka arkaya gelen red kararlarından sonra geri çekti.

Endüstrinin önemli yayın organlarından olan BusinessInsider'ın iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devi Adidas, hazırladığı konsept çalışmaların üç kez arka arkaya Apple tarafından reddedilmesinin ardından; 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı iAd reklam kampanyasından vazgeçme kararı aldı. Adidas'ın hazırladığı çalışmaların hangi sebeplerle reddedildiği bilinmezken; Apple'ın iAd reklamlarının geliştirilmesi sürecinde kontrollerden dolayı birçok reklam ağına göre sürecin yavaş işlediği söyleniyordu. Fakat bu söylentilere rağmen Apple'ın yılın sonuna doğru iAd ile merhaba dediği mobil reklam pazarında Google'ın pazar payını yakalayacağı öngörülüyor.