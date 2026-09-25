Google Chrome’a yepyeni işlevsel özellikler geldi

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Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısını geliştirmeyi devam ediyor. Bu kapsamda Chrome için üç yeni özellik duyurulurken bunlar daha çok işlevselliğe katkı yapmayı sağlıyor. Getirilen özellikler sayesinde Gemini, artık YouTube dışındaki video ve ses içeriklerini analiz edebiliyor, açık sekmelerden etkileşimli testler oluşturabiliyor. Chrome ayrıca sekmeleri cihazlar arasında aktarırken kaydırma konumunu ve doldurulan form bilgilerini de koruyor.

Gemini daha da gelişti

Google, Chrome'daki Gemini özelliklerini genişleterek yapay zekanın YouTube dışındaki platformlarda bulunan video ve ses içeriklerini de analiz etmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, araştırdıkları konuyla ilgili farklı internet sitelerindeki içeriklerden önemli bilgileri çıkarabiliyor, belirli ayrıntıları bulabiliyor ve anlamakta zorlandıkları bölümler hakkında sorular sorabiliyor.

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Yeni özellik, özellikle daha önce izlenen veya dinlenen içeriklerde gözden kaçan ayrıntıları bulmayı kolaylaştırıyor. Ancak YouTube dışındaki içeriklerde Gemini’den yararlanabilmek için videonun veya ses kaydının tamamen oynatılması gerekiyor.

Etkileşimli testler oluşturulabiliyor

Google'ın duyurduğu bir diğer yenilik, Gemini'nin açık sekmelerdeki içeriklerden etkileşimli testler hazırlayabilmesi. Kullanıcılar, çalıştıkları konuları pekiştirmek ve bilgilerini sınamak için Chrome üzerinden kısa sınavlar oluşturabiliyor.

Bu özellik Google Dokümanlar, metin içeren internet sayfaları ve YouTube videoları üzerinden çalışıyor. Böylece kullanıcılar, okudukları veya izledikleri içerikleri temel alan sorularla öğrendiklerini tekrar edebiliyor. Test oluşturma özelliği şu anda masaüstünde ABD ve Hindistan'daki kullanıcılara İngilizce olarak sunuluyor. Google, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeye ve mobil cihazlara da erişim sağlamayı planlıyor.

Sekmeler diğer cihazlarda da kaldığınız yerden devam edecek

Google'ın duyurduğu üçüncü yenilik, Gemini ile bağlantılı olmayan bir Chrome geliştirmesi. Tarayıcının mevcut sekme aktarma özelliği, bilgisayar ve telefon arasında geçiş yaparken kullanıcının ilerlemesini artık tamamen koruyor.

Daha önce Chrome üzerinden bir sekme başka bir cihaza gönderildiğinde internet sayfası açılıyor ancak kullanıcının sayfadaki konumu ve yaptığı işlemler her zaman korunmuyordu. Yeni güncellemeyle birlikte sekmenin tam durumu diğer cihaza aktarılabiliyor.

Örneğin bilgisayarda uzun bir makalenin ortasına kadar ilerleyen kullanıcı, sekmeyi telefonuna gönderdiğinde sayfayı en baştan açmak zorunda kalmıyor. Chrome, kaydırma konumunu koruyarak içeriği tam olarak kaldığı noktadan açıyor. Aynı özellik, internet sitelerindeki formlar için de geçerli.

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Google Chrome’a yepyeni işlevsel özellikler geldi

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