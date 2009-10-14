Apple'ın son hamlesi: Jailbreak artık daha zor

iPhone'a kırılmış uygulama yüklenmesine izin veren bu yüzden AppStore'dan daha çok gelir elde etmesini engelleyen Jailbreak için Apple elini gittikçe güçlendirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Jailbreak'in GSM operatörlerinin baz istasyonlarına bile daha zarar verebilecek kadar tehlikeli bir işlem olduğunu FCC'e bildiren Apple, kullanıcılarını destek sayfalarından sürekli JB işlemi için uyardığını biliyoruz. İPhone'un yaratacısı bu uyarıları yeterli görmeyerek yeni üretim iPhone'ların Boot Rom'larında güncellemeye gittiği ortaya çıktı.

Twitter'dan Mathieulh adlı kullanıcının mesajıyla ortaya çıkan yenilik, Apple'ın iPhone'un mevcut Boot Rom'unu 359.3.2'e güncellemesini kapsıyor. iPhone Dev-Team'den MuscleNerd'de Apple'ın iBoot hamlesi ile Jailbreak işleminin şimdilik imkansız olduğunu söylüyor. Bu güncellemenin yeni üretim iPhone 3Gs'lerde olduğunu tekrardan belirtelim.

Jailbreak'e karşı verdiği savaşta elini güçlendirmek için 2 senelik iPhone tarihinde ilk defa böyle bir güncelleştirmeye giden Apple'ın hamlesinin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=5560