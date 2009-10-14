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Apple'ın son hamlesi: Jailbreak artık daha zor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,8b
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41
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone'a kırılmış uygulama yüklenmesine izin veren bu yüzden AppStore'dan daha çok gelir elde etmesini engelleyen Jailbreak için Apple elini gittikçe güçlendirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Jailbreak'in GSM operatörlerinin baz istasyonlarına bile daha zarar verebilecek kadar tehlikeli bir işlem olduğunu FCC'e bildiren Apple, kullanıcılarını destek sayfalarından sürekli JB işlemi için uyardığını biliyoruz. İPhone'un yaratacısı bu uyarıları yeterli görmeyerek yeni üretim iPhone'ların Boot Rom'larında güncellemeye gittiği ortaya çıktı.

Twitter'dan Mathieulh adlı kullanıcının mesajıyla ortaya çıkan yenilik, Apple'ın iPhone'un mevcut Boot Rom'unu 359.3.2'e güncellemesini kapsıyor. iPhone Dev-Team'den MuscleNerd'de Apple'ın iBoot hamlesi ile Jailbreak işleminin şimdilik imkansız olduğunu söylüyor. Bu güncellemenin yeni üretim iPhone 3Gs'lerde olduğunu tekrardan belirtelim.

Jailbreak'e karşı verdiği savaşta elini güçlendirmek için 2 senelik iPhone tarihinde ilk defa böyle bir güncelleştirmeye giden Apple'ın hamlesinin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Apple'ın son hamlesi: Jailbreak artık daha zor
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http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=5560 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar ipod touch veya iphone`nun DFU moda gecmiste yani itunes resmi cikip restore yapmak gerekiyorsa blackra1n`i calistirip ayni jailbreak yapar gibi (ama cihaz restore isterken)
blackra1n`i calistirin o zaman tekrar eski haline geliyor hemde yaklasik 30sn. de
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fusem 9 yıl
twitter.com/...

ps3 ten sonra, bununla da uğraşır
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posses 10 yıl
neden amerıkada cok ucuzda burda kat kat pahalı bu telefon ?
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Sylargray 10 yıl

posses

neden amerıkada cok ucuzda burda kat kat pahalı bu telefon ?

forum.donanimhaber.com/...
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electrogod 10 yıl

Neden iphone 3. parti yazılımlara kapalı ? Neden kimse bu soruyu sormuyor...
Bu kadar iğrenç bir politika olabilir mi?
Ayrıca iphone, yazılım geliştirme paketi kullanıcılara sunulamadan öncede 3. parti yazılımlara kapalıydı...
Kral çıplak !!!
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CaSsErDoDo 10 yıl
evet artık çok zor apple ın yazılımı eskiden 1 saatte kırılyorsa şimdi 1.5 saatte kırılıyor:D
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LeyLu 10 yıl
her kör satıcının bi kör alıcısı vardır apple geliştirdikçe bunlar kırcaklar bu böyle devam etcek taki fiziksel olarak apple bi önlem alanadek

ondan dikkatli ve titiz kullanıorum aleti nasılsa bendeki bişeyi fiziksel olarak sınırlayamazlar
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Tolgá 10 yıl
ps3deki gibi donanımsal koruma yapılmadıktan sonra kırılması imkansız değil
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UnoMomento 10 yıl
Amerika'dan iPhone almayı düşünmeye başlamışken kötü bir haber
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saidakkas 10 yıl
Bunu da tokatlarlar. Öyle kolay değil koruma :D
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emrozdmr2 10 yıl
her şey ilk çıktığında bu tür haberler okuyoruz, 1 ay sürmeden de "hani şu vardı ya kırılmaz dediğimiz, aha onu da kırmışlar" diye haber okuyoruz, kesin yerler bunu da, sözüm ona gta4, vista....bir sürü şey kırılamayacaktı:D
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alito 10 yıl
çok geçmeden tekrar kırılır :D
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XnetaS 10 yıl
Şuan belirli bir açık bulamasalarda eminim yakın zamanda yine bir açık bulunup kırılır..Bilgisayarda kırılamayacak düzeyde hiçbirşey yoktur sadece biraz zaman alır
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_Calderon_ 10 yıl
kendini baltalar valla.ama çokda etkilenmez aslında iphone ve itouch alanların büyük çoğunluğu jbden habersiz.
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