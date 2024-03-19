ABD’de FCC, uydudan telefona sinyal aktarma kurallarını onayladı

Tam Boyutta Gör ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), uydu sağlayıcılarının mobil telefonlara sinyal göndermesine yardımcı olacak kuralları onayladı. D2D (doğrudan cihaza) olarak tanımlanan bu haberleşme sistemi için konulan bu yeni kurallar, SpaceX gibi uydu sağlayıcılarının mobil operatör olarak müşterilerine hizmet vermelerine olanak sağlayacak bir FCC lisansının önünü açıyor. Başka deyişle, FCC, günümüzün akıllı telefonlarında uydu internet hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmayı amaçlayan yeni kuralları kabul etti.

Perşembe günü yapılan oylamada FCC, uydu operatörlerinin mobil operatörlerle ortaklık kurmasına ve ABD’de, özellikle geleneksel baz istasyonlarının bulunmadığı bölgelerde uzay tabanlı hücresel hizmetler sunmasına yönelik bir “düzenleyici çerçeve”yi kabul etti.

SpaceX, bu yılın sonuna doğru müşterilerine hücresel Starlink hizmeti sunmak için halihazırda T-Mobile ile ortaklık kuruyor. AT&T, benzer bir hizmet üzerinde startup AST SpaceMobile ile birlikte çalışıyor.

Starlink bu sene hücresel telefon hizmetini başlatacak

Starlink, hücresel hizmetini bu sene başlatmaya hazırlanıyor. Başlangıçta hizmet yalnızca ABD’deki bölgesel kullanıcılara sunulacak ve 4G sinyalleri kullanılarak 1,9 GHz frekansında basit metin mesajları gönderip almalarına olanak sağlayacak.

Ayrıca Blue Walker 3 uydu prototipi ile 5G akıllı telefonlar arasındaki başarılı sesli iletişim testlerinin ardından AST SpaceMobile, AT&T ve Google gibi büyük firmalardan yaklaşık 207 milyon dolar yatırım aldı. AST SpaceMobile’ın D2D hizmetleriyle donatılmış Bluebird uydusunu bu çeyrekte Falcon 9 roketiyle fırlatması bekleniyor.

D2D hizmetlerinin ticari anlamda başlatılması için Amerikalı şirketler FCC onayını bekliyordu. Yeni düzenleyici çerçeve bir başlangıç olacak. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, ABD’nin “uzaydan ek kapsama alanı yoluyla uydu ve kablosuz hizmeti birleştiren bir çerçeveyi benimseyen ilk ülke” olduğunu söyledi.

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Çerçeve, uydu sağlayıcılarının hücresel hizmetleri sunmak için mevcut radyo spektrumundan yararlanmasına olanak tanıyor. Ancak uydu operatörlerinin bir coğrafi bölge için mobil operatörden radyo spektrumu kiralaması gerekecek. Bu arada, uydu hizmetlerinin yerdeki iletişime müdahale etmesini önlemek için teknik kurallar uygulamaya konuldu.

FCC, çerçevenin kablosuz taşıyıcılar ile uydu operatörleri arasında, ölü bölgelerde hücresel hizmetlerin sağlanması amacıyla işbirliğinin önünü açmasını umuyor. Bu pazarın 2027 yılına kadar 6,5 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Muhtemel müşteriler arasında Tayvan, Ukrayna gibi savaş alanları var. Türkiye gibi deprem ülkesinde de bu hizmetin faydalı olacağı aşikar.





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