ABD’de FCC, uydudan telefona sinyal aktarma kurallarını onayladı

Perşembe günü yapılan oylamada FCC, uydu operatörlerinin mobil operatörlerle ortaklık kurmasına ve ABD’de, özellikle geleneksel baz istasyonlarının bulunmadığı bölgelerde uzay tabanlı hücresel hizmetler sunmasına yönelik bir “düzenleyici çerçeve”yi kabul etti.
SpaceX, bu yılın sonuna doğru müşterilerine hücresel Starlink hizmeti sunmak için halihazırda T-Mobile ile ortaklık kuruyor. AT&T, benzer bir hizmet üzerinde startup AST SpaceMobile ile birlikte çalışıyor.
Starlink bu sene hücresel telefon hizmetini başlatacak
Starlink, hücresel hizmetini bu sene başlatmaya hazırlanıyor. Başlangıçta hizmet yalnızca ABD’deki bölgesel kullanıcılara sunulacak ve 4G sinyalleri kullanılarak 1,9 GHz frekansında basit metin mesajları gönderip almalarına olanak sağlayacak.
Ayrıca Blue Walker 3 uydu prototipi ile 5G akıllı telefonlar arasındaki başarılı sesli iletişim testlerinin ardından AST SpaceMobile, AT&T ve Google gibi büyük firmalardan yaklaşık 207 milyon dolar yatırım aldı. AST SpaceMobile’ın D2D hizmetleriyle donatılmış Bluebird uydusunu bu çeyrekte Falcon 9 roketiyle fırlatması bekleniyor.
D2D hizmetlerinin ticari anlamda başlatılması için Amerikalı şirketler FCC onayını bekliyordu. Yeni düzenleyici çerçeve bir başlangıç olacak. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, ABD’nin “uzaydan ek kapsama alanı yoluyla uydu ve kablosuz hizmeti birleştiren bir çerçeveyi benimseyen ilk ülke” olduğunu söyledi.
Çerçeve, uydu sağlayıcılarının hücresel hizmetleri sunmak için mevcut radyo spektrumundan yararlanmasına olanak tanıyor. Ancak uydu operatörlerinin bir coğrafi bölge için mobil operatörden radyo spektrumu kiralaması gerekecek. Bu arada, uydu hizmetlerinin yerdeki iletişime müdahale etmesini önlemek için teknik kurallar uygulamaya konuldu.
FCC, çerçevenin kablosuz taşıyıcılar ile uydu operatörleri arasında, ölü bölgelerde hücresel hizmetlerin sağlanması amacıyla işbirliğinin önünü açmasını umuyor. Bu pazarın 2027 yılına kadar 6,5 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Muhtemel müşteriler arasında Tayvan, Ukrayna gibi savaş alanları var. Türkiye gibi deprem ülkesinde de bu hizmetin faydalı olacağı aşikar.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.