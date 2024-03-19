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    Anlık Bildirim

    ABD’de FCC, uydudan telefona sinyal aktarma kurallarını onayladı

    ABD Federal İletişim Komisyonu, uydu sağlayıcılarının mobil telefonlara sinyal göndermesine yardımcı olacak kuralları onayladı. SpaceX gibi uydu sağlayıcıları mobil operatör olarak hizmet verebilecek.
    ABD’de FCC, uydudan telefona sinyal aktarma kurallarını onayladı Tam Boyutta Gör
    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), uydu sağlayıcılarının mobil telefonlara sinyal göndermesine yardımcı olacak kuralları onayladı. D2D (doğrudan cihaza) olarak tanımlanan bu haberleşme sistemi için konulan bu yeni kurallar, SpaceX gibi uydu sağlayıcılarının mobil operatör olarak müşterilerine hizmet vermelerine olanak sağlayacak bir FCC lisansının önünü açıyor. Başka deyişle, FCC, günümüzün akıllı telefonlarında uydu internet hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmayı amaçlayan yeni kuralları kabul etti.

    Perşembe günü yapılan oylamada FCC, uydu operatörlerinin mobil operatörlerle ortaklık kurmasına ve ABD’de, özellikle geleneksel baz istasyonlarının bulunmadığı bölgelerde uzay tabanlı hücresel hizmetler sunmasına yönelik bir “düzenleyici çerçeve”yi kabul etti.

    SpaceX, bu yılın sonuna doğru müşterilerine hücresel Starlink hizmeti sunmak için halihazırda T-Mobile ile ortaklık kuruyor. AT&T, benzer bir hizmet üzerinde startup AST SpaceMobile ile birlikte çalışıyor.

    Starlink, hücresel hizmetini bu sene başlatmaya hazırlanıyor. Başlangıçta hizmet yalnızca ABD’deki bölgesel kullanıcılara sunulacak ve 4G sinyalleri kullanılarak 1,9 GHz frekansında basit metin mesajları gönderip almalarına olanak sağlayacak.

    Ayrıca Blue Walker 3 uydu prototipi ile 5G akıllı telefonlar arasındaki başarılı sesli iletişim testlerinin ardından AST SpaceMobile, AT&T ve Google gibi büyük firmalardan yaklaşık 207 milyon dolar yatırım aldı. AST SpaceMobile’ın D2D hizmetleriyle donatılmış Bluebird uydusunu bu çeyrekte Falcon 9 roketiyle fırlatması bekleniyor.

    D2D hizmetlerinin ticari anlamda başlatılması için Amerikalı şirketler FCC onayını bekliyordu. Yeni düzenleyici çerçeve bir başlangıç olacak. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, ABD’nin “uzaydan ek kapsama alanı yoluyla uydu ve kablosuz hizmeti birleştiren bir çerçeveyi benimseyen ilk ülke” olduğunu söyledi.

    Çerçeve, uydu sağlayıcılarının hücresel hizmetleri sunmak için mevcut radyo spektrumundan yararlanmasına olanak tanıyor. Ancak uydu operatörlerinin bir coğrafi bölge için mobil operatörden radyo spektrumu kiralaması gerekecek. Bu arada, uydu hizmetlerinin yerdeki iletişime müdahale etmesini önlemek için teknik kurallar uygulamaya konuldu.

    FCC, çerçevenin kablosuz taşıyıcılar ile uydu operatörleri arasında, ölü bölgelerde hücresel hizmetlerin sağlanması amacıyla işbirliğinin önünü açmasını umuyor. Bu pazarın 2027 yılına kadar 6,5 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Muhtemel müşteriler arasında Tayvan, Ukrayna gibi savaş alanları var. Türkiye gibi deprem ülkesinde de bu hizmetin faydalı olacağı aşikar. 

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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