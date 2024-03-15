Geniş bant internet hızı standardı yükseldi: İnternet hızları artacak

Geniş bant internet hızı standardı yükseldi
FCC, 2015’ten bu yana ilk kez geniş bant internet hızı tanımını güncelleyerek 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını yeni standart olarak kabul etti. Daha önceki standart ise 25 Mbps / 3 Mbps şeklindeydi. Bu standartlar önemli zira İSS’ler (internet servis sağlayıcıları) bu seviyeyi karşılayamazsa hizmetlerini "geniş bant" internet olarak pazarlamaları engellenebilecek. Düzenleyici kurum, İSS’leri hızları artırmak için zorlayamasa da bu tür eşikler koyarak onları zorlayabilir. FCC bu karar ile birlikte düşük hız standardı nedeniyle çağ dışı hızlara sahip bölgelere fayda sağlamayı amaçlıyor. Zira minimum standardın yükseltilmesinin dolayıylı olarak minimum hızların da artmasına neden olacağı düşünülüyor.
FCC raporu geniş bant internetin ülkenin geneline yayılması noktasında da sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu. Kurum, sabit karasal geniş bant hizmetinin kırsal bölgelerdeki insanların yaklaşık yüzde 28'i ve Kabile topraklarında yaşayanların yüzde 23'ünden fazlası dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Amerikalıya geniş bant internet dağıtılmadığını söyledi. Mobil tarafta ise Amerikalıların yaklaşık yüzde dokuzunun en az 35 Mbps indirme / 3 Mbps yükleme hızlarına erişemediği belirtildi.
Daha fazla bağlam sağlamak açısından Speedtest’in verilerine göre ocak 2024 itibariyle Türkiye’nin mobil internet hızı 36.7 Mbps, sabit geniş bant internet hızı ise 41 Mbps seviyesinde. Aynı dönemde ABD’nin durumu ise mobil için 115 Mbps, sabit geniş bant internet için ise 237 Mbps şeklinde. Küresel ortalama internet hızı ise mobil için 50 Mbps, sabit geniş bant için ise 92 Mbps seviyesinde.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/14/24101313/fcc-new-broadband-definition-100mbps-20mbps https://www.speedtest.net/global-index Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.