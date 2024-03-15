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    Geniş bant internet hızı standardı yükseldi: İnternet hızları artacak

    ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) geniş bant internet tanıtımında değişikliğe giderek minimum internet hızı standardını 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme seviyesine çıkardı.
    Geniş bant internet hızı standardı yükseldi: Hızlar artıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), internet hizmetini "geniş bant" olarak tanımlamak için gereken hızları 2015'ten bu yana ilk kez yükselttiğini duyurdu. Yayınlanan FCC raporu aynı zamanda ülkenin internet altyapısının yetersiz kaldığı alanları ve boşlukları da ortaya koydu. Bununla birlikte geniş bant internet standardı 100Mbps / 20 Mbps seviyesine yükseltildi.

    Geniş bant internet hızı standardı yükseldi

    FCC, 2015’ten bu yana ilk kez geniş bant internet hızı tanımını güncelleyerek 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını yeni standart olarak kabul etti. Daha önceki standart ise 25 Mbps / 3 Mbps şeklindeydi. Bu standartlar önemli zira İSS’ler (internet servis sağlayıcıları) bu seviyeyi karşılayamazsa hizmetlerini "geniş bant" internet olarak pazarlamaları engellenebilecek. Düzenleyici kurum, İSS’leri hızları artırmak için zorlayamasa da bu tür eşikler koyarak onları zorlayabilir. FCC bu karar ile birlikte düşük hız standardı nedeniyle çağ dışı hızlara sahip bölgelere fayda sağlamayı amaçlıyor. Zira minimum standardın yükseltilmesinin dolayıylı olarak minimum hızların da artmasına neden olacağı düşünülüyor.

    FCC raporu geniş bant internetin ülkenin geneline yayılması noktasında da sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu. Kurum, sabit karasal geniş bant hizmetinin kırsal bölgelerdeki insanların yaklaşık yüzde 28'i ve Kabile topraklarında yaşayanların yüzde 23'ünden fazlası dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Amerikalıya geniş bant internet dağıtılmadığını söyledi. Mobil tarafta ise Amerikalıların yaklaşık yüzde dokuzunun en az 35 Mbps indirme / 3 Mbps yükleme hızlarına erişemediği belirtildi.

    Daha fazla bağlam sağlamak açısından Speedtest’in verilerine göre ocak 2024 itibariyle Türkiye’nin mobil internet hızı 36.7 Mbps, sabit geniş bant internet hızı ise 41 Mbps seviyesinde. Aynı dönemde ABD’nin durumu ise mobil için 115 Mbps, sabit geniş bant internet için ise 237 Mbps şeklinde. Küresel ortalama internet hızı ise mobil için 50 Mbps, sabit geniş bant için ise 92 Mbps seviyesinde.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/14/24101313/fcc-new-broadband-definition-100mbps-20mbps https://www.speedtest.net/global-index
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    fazla motor suyu nasıl boşaltilir büyüme plakları kapandığı nasıl anlaşılır cok borcum var çaresizim ne yapmalıyım havalı tabanca insana zarar verirmi skoda kodiaq yorum

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