Geniş bant internet hızı standardı yükseldi: İnternet hızları artacak

Tam Boyutta Gör ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), internet hizmetini "geniş bant" olarak tanımlamak için gereken hızları 2015'ten bu yana ilk kez yükselttiğini duyurdu. Yayınlanan FCC raporu aynı zamanda ülkenin internet altyapısının yetersiz kaldığı alanları ve boşlukları da ortaya koydu. Bununla birlikte geniş bant internet standardı 100Mbps / 20 Mbps seviyesine yükseltildi.

Geniş bant internet hızı standardı yükseldi

FCC, 2015’ten bu yana ilk kez geniş bant internet hızı tanımını güncelleyerek 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını yeni standart olarak kabul etti. Daha önceki standart ise 25 Mbps / 3 Mbps şeklindeydi. Bu standartlar önemli zira İSS’ler (internet servis sağlayıcıları) bu seviyeyi karşılayamazsa hizmetlerini "geniş bant" internet olarak pazarlamaları engellenebilecek. Düzenleyici kurum, İSS’leri hızları artırmak için zorlayamasa da bu tür eşikler koyarak onları zorlayabilir. FCC bu karar ile birlikte düşük hız standardı nedeniyle çağ dışı hızlara sahip bölgelere fayda sağlamayı amaçlıyor. Zira minimum standardın yükseltilmesinin dolayıylı olarak minimum hızların da artmasına neden olacağı düşünülüyor.

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FCC raporu geniş bant internetin ülkenin geneline yayılması noktasında da sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu. Kurum, sabit karasal geniş bant hizmetinin kırsal bölgelerdeki insanların yaklaşık yüzde 28'i ve Kabile topraklarında yaşayanların yüzde 23'ünden fazlası dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Amerikalıya geniş bant internet dağıtılmadığını söyledi. Mobil tarafta ise Amerikalıların yaklaşık yüzde dokuzunun en az 35 Mbps indirme / 3 Mbps yükleme hızlarına erişemediği belirtildi.

Daha fazla bağlam sağlamak açısından Speedtest’in verilerine göre ocak 2024 itibariyle Türkiye’nin mobil internet hızı 36.7 Mbps, sabit geniş bant internet hızı ise 41 Mbps seviyesinde. Aynı dönemde ABD’nin durumu ise mobil için 115 Mbps, sabit geniş bant internet için ise 237 Mbps şeklinde. Küresel ortalama internet hızı ise mobil için 50 Mbps, sabit geniş bant için ise 92 Mbps seviyesinde.

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