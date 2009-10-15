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Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
55b
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144
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7
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Bir tarafta ilk renkli işletim sistemini kullanıcıya ulaştırarak çığır açan ancak devamını getiremeyen Apple, diğer tarafta ise Windows ile bilgisayar dünyasına damgasını vuran Microsoft. Amerika'nın bu iki dev şirketi arasındaki rekabet 30 senedir aksamadan sürüyor. Üst düzey yöneticilerin birbirleriyle dalga geçmesinden tutun televizyonlarda dönen reklamlara kadar bu rekabetin yansımalarını her alanda görmek mümkün.

Bu çekişmenin yeni malzemesi kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Windows 7 olabilir. Windows 7'nin kullanıcıyla buluşmasına 1 hafta kala, Apple'ın başkan yardımcısı Phil Schiller BusinessWeek'e verdiği röpartajında Microsoft'un yeni işletim sisteminin ellerine güzel bir malzeme olacağını açıkladı. Açıklamaya göre Apple önümüzdeki haftalarda dönmeye başlayacak reklamlarında Vista'a rağmen oldukça yaygın olarak kullanılan Windows XP kullanıcılarının Windows 7'e güncelleme sırasındaki karşılaşacakları önemli dosyaları yedekleme, formatlama ve ardından eski programları tekrardan bilgisayara yüklemek gibi sıkıntıları üzerinden Microsoft'u eleştirecek. Firmanın ayrıca Mac reklamlarında iPhone ve iPod'un daha sık kullanılması bekleniyor.

Apple 7 hafta önce satışa sunduğu Mac OS X Snow Leopard'ın en gelişmiş işletim sistemi olduğunu iddia ediyor. Firmanın Mac OS'den sorumlu üst düzey yöneticisi Bertrand Serlet'de WWDC 2009'un açılış konuşmasında Vista'da olduğu gibi Windows 7'nin yeni hiçbirşey barındırmadığını ve eski teknolojileri kullandığını belirtmişti.


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Amedra 7 yıl
Nereden vuracaklarını sasirmislar
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haruncic3k 7 yıl
Ben iki işletim sistemini kullandığım için aradaki farkları söyleyeyim
1 Mac de - Sistem çok stabil kasıntılar çok nadir oluyor.
1 Windows da - çoğunuz biliyorsunuz zaten her türlü takılmalar göçmeler Yanıt vermiyor vs çok karşınıza çıkmakta
2 Mac de - Sınırlı bir erişebilirliğiniz var.En küçüğünden çok oynanan bir oyunu mace uyumlu göremiyorsunuz.Yahut çok gereken bir programı yüzlerce dolar vermeden kullanamıyorsunuz.
2 Windows da - Bu sınırlılık yok.Windowsu baza alarak zaten sınırlı dedim o yüzden hiç bir sınırınız yok.
3 Mac kullanırken Dosya erişimindede çok sıkıntı çekiyorum nereye indirmiş nereye yüklemiş nerden açıcam vs diye düşün dur
3 Windows da bu sıkıntı hiç yok sayılır.
Açıkcası mac i çok iyi bilen biri değilim ama öğrenme ihtiyacıda duymuyorum.Bana bi kazancı olmayacağından dolayı hiç ilgimi çekmiyor.
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AMERICAN 7 yıl

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The Catalyst 7 yıl haruncic3k
haruncic3k

Ben iki işletim sistemini kullandığım için aradaki farkları söyleyeyim



1 Mac de - Sistem çok stabil kasıntılar çok nadir oluyor.



1 Windows da - çoğunuz biliyorsunuz zaten her türlü takılmalar göçmeler Yanıt vermiyor vs çok karşınıza çıkmakta



2 Mac de - Sınırlı bir erişebilirliğiniz var.En küçüğünden çok oynanan bir oyunu mace uyumlu göremiyorsunuz.Yahut çok gereken bir programı yüzlerce dolar vermeden kullanamıyorsunuz.



2 Windows da - Bu sınırlılık yok.Windowsu baza alarak zaten sınırlı dedim o yüzden hiç bir sınırınız yok.



3 Mac kullanırken Dosya erişimindede çok sıkıntı çekiyorum nereye indirmiş nereye yüklemiş nerden açıcam vs diye düşün dur



3 Windows da bu sıkıntı hiç yok sayılır.



Açıkcası mac i çok iyi bilen biri değilim ama öğrenme ihtiyacıda duymuyorum.Bana bi kazancı olmayacağından dolayı hiç ilgimi çekmiyor.

mac i çok iyi bilmediğiniz belli oluyor hocam.
mac uyumlu birçok program var o konuda windows dan aşağı kalır yanı yok. isterseniz bedava da program bulabilirsinz bir sürü.program bolluğuna da buradan görebilirsiniz. ayrıca mac alanlar hiçbir zaman oyun için almazlar bunun için yapımcılar mac e çok nadir oyun çıkarır. ama yinede öyle bir derdiniz varsa croosover vb programlar işi görür.

3. maddeyi anlamadım.
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nascaras 7 yıl
windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı yok.
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MattPegasus 7 yıl nascaras
nascaras
windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı yok.

3 yıl olmuş
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nascaras 7 yıl
windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı var.
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swat882 7 yıl nascaras
nascaras

windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı var.

konuyu neden hortlatıyorsun amacın ne?
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Üstü Kalsın 7 yıl nascaras
nascaras

windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı var.

Hoşgeldin abi iyi uyudun mu
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Sinan 7 yıl nascaras
nascaras

windows 7 güzel ama applenin yeri çok başka tabi kide apple dahaa iyi çünkü virüs sıkıntısı var.

burada post sayın artmaz.
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GrAy 10 yıl
Her iki sistem üzerindede uzun yıllar çalışmış biri olarak, şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorumki. Mac'lerin artık hiçbir esprisi yok ama bizim grafiker arkadaşlarımız nedense bunu kabul etmiyor ve sürekli mac daha iyi daha iyi diyorlar. Aynı işlemciyi, aynı anakartı kullanıyor pc ile birebir aynı donanımları ee fark ne işletim sistemi onunnda artık bi esprisi yok. Quark burada verilen en güzel örnektir. Güvenlik, virus, stabilite gibi alanlarda hala iyi o konuda hakkını yemeyelim.
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Shady 10 yıl
@Sinanbest
Apple 2006 yılından bu yana Get A Mac sloganı altında Mac&PC reklamlarını yapıyor, haberdeki resimde onlardan bir görsel. Yani Apple'ın yeni bir reklam stratejisi değil bu. Microsoft'da Notebook Hunters'da Apple'ı eleştiriyor. İki firmada her platformda birbirlerine laf atıyorlar.
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Vipracing 10 yıl
Fikirlere saygım var ama bilip bilmeden atıp tutanlara saygım yok.Lütfen bilmeden,denemeden bu kadar kesin eleştirmeyin.Elbetteki her firma gibi Apple'ında yanlışlıkarı vs mevcut amma velakin en basit örneği vereyim :

- Apple 90 lı yıllarda işletim sistemini lisansladı ve 'klon' Mac üretimine yeşil ışık yaktı.Bunun üzerine bir kaç firma kendi 'klon Mac' lerini üretti ve piyasaya sürdü.Ondan sonrası ise malum.Az kaldı Apple batıyordu (Kurtarıcıları arsında sürpriz isimlerde vardır)

Yok ayarları bulamamış,yok iTunes paralıymış vb geçin bu şehir efsanelerini ve züğürt avuntularını.
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defakto01 10 yıl
sanılanın aksine ikisininde kullanım alanı farklı değil. amerikada notebook kadar macbook var kişisel kullanımlar için. türkiyede pahalı olduğu için sadece grafikerler kullanıyor ve dolayısıyla sadece grafik özeelliği yüksek olarak biliniyor mac in. halbuki pc neyse mac da o
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*RoyalBlue* 10 yıl

Shady

@Sinanbest



Apple'ın yeni bir reklam stratejisi değil bu.

Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7

başlıkta yeni reklam malzemesi yazıyor?
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Tolgá 10 yıl
siz hala müzik atmak için itunesa para verin apple a para verin..koskoca iphone a video çekme özelliği ve mms özelliği yeni eklendi..paranın karşılığını vermiyor apple
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AMIGAMania 10 yıl
Bu arada 41Jesus arkadaşım Windows 3.1 öncesi bip bip seslerle çalışan DosShell ve MS-DOS'lu PC'ler mi yoksa Amiga bu multitasking özelliğini ve 16 bit erkan derinliğini nasıl sağlıyor ekran kartı vs kullanmadan diye kafayı yiyen Apple mı? AmigaOS'un ilk versiyonu olan 1.2 bile en son MacOS'tan ve Windows'tan daha sorunsuz çalışıyor :D
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AMIGAMania 10 yıl
Sonuçta her ikisi de yıllar önce pencere sistemini kullanarak çığır açan ama iki şirketin sıkı baskısına dayanamayarak Amiga yı ve AmigaOS'u yok eden bilişim emperyalistleri. Yesinler birbirlerini ne diyeyim... Hala PPC kartlı bir A1200 ile Mac'in de Windows'un da önünde virüsüydü hackerıydı uğraşmadan çatır çatır internetede giriliyor, ve onlarda ne yapılabiliyorsa fazlası yapılıyor.
AMIGA...
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demirparcasi 10 yıl
Donanımhaber'deki kullanıcıların çoğunun ileri düzeyde bilgisayar bilgisi olan, kendi bilgisayarını toplayan, yıllardır bedava windows ve yazılımlar kullanan insanlar oldukları ve Türkiye'de Apple ürünlerinin çok pahalı olmasından dolayı hiç kimse Apple üstünlüklerine değinmemiş.
Apple yıllardır bilgisayar sektörüne yenilikler getiren bir firma. Apple olmasaydı Windows7 bu kadar erken çıkmaz ve windowsun görselliği ve kullanım kolaylığı arttırılmazdı. MAC Windows'tan daha verimli çalışan, daha az enerji tüketen (özellikle dizüstünde çok fark yaratıyor), daha hızlı, alışınca daha kullanıcı kolay, daha stabil, daha yüksek kullanıcı memnuniyet oranına sahip ve özellikle A.B.D.'de orjinal yazılımlı daha ekonomik (MS Office, antivirüs programları, windows ultimate ve upgrade fiyatları vs. düşünülünce) olabilen bir işletim sistemi. Windows'un sunduğu her olanağı sunmuyor. Her donanıma yükleyemiyorsun, her yazılımı çalıştıramıyorsun ve her yerde bulamıyorsun. Satın alırken donanımları karşılaştırdın biraz daha pahalı oluyor. A.B.D.'de performans fiyatta fark çok yüksek değil. Öyle yarı fiyatına Sony aldım aynı performansı gösteriyor diye bir şey yok. Hatta bazen Apple rakipsiz olabiliyor. Mesela macbook pro nun performans, pil ömrü, hafiflik ve fiyatını karşılaştırdığında hiç bir PC rakibi yoktu. Avrupa ve özellikle Türkiye'de PC ile Mac arası fiyat farkı daha yüksek, hele bedava yazılımlar düşünüldüğünde. Türkiye'de çok parası olan veya iş icabı haricinde Mac alan pek olmuyor. Genel kullanıcıya fiyat ve Türkçe yazılım desteği eksikliği yüzünden hitap etmiyor. Ama Apple'nın MAc geliştirmesini çok istiyorum. Onun sayesinde biz de bir nebze olsun daha iyi Windowslar kullanıyoruz.
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isimbulamadim 10 yıl
Arkadaşların dediği gibi Mac ve Windows çok farklı platformdalar diyebiliriz. Ama Apple'ın yaptığı görsel karşılaştırma bence yanlış olmuş. Günümüz gençliğinin genel ilgilisi donanım, yazılım ve oyun üzerine. Peki bunlar Mac'de ne kadar mümkün, PC'de ne kadar mümkün ? Diğer taraftaki hafif "geek" olan iş adamımız ise daha çok iş ile ilgili programları kullanıp, e-mail lerine hızlıca bakması gerekmez mi ? Bu adam için stabilite daha önemlidir. Şimdi buradan yola çıkarsak hangisi PC, hangisi Mac ? Karar sizin
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