Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7

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Bir tarafta ilk renkli işletim sistemini kullanıcıya ulaştırarak çığır açan ancak devamını getiremeyen Apple, diğer tarafta ise Windows ile bilgisayar dünyasına damgasını vuran Microsoft. Amerika'nın bu iki dev şirketi arasındaki rekabet 30 senedir aksamadan sürüyor. Üst düzey yöneticilerin birbirleriyle dalga geçmesinden tutun televizyonlarda dönen reklamlara kadar bu rekabetin yansımalarını her alanda görmek mümkün.

Bu çekişmenin yeni malzemesi kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Windows 7 olabilir. Windows 7'nin kullanıcıyla buluşmasına 1 hafta kala, Apple'ın başkan yardımcısı Phil Schiller BusinessWeek'e verdiği röpartajında Microsoft'un yeni işletim sisteminin ellerine güzel bir malzeme olacağını açıkladı. Açıklamaya göre Apple önümüzdeki haftalarda dönmeye başlayacak reklamlarında Vista'a rağmen oldukça yaygın olarak kullanılan Windows XP kullanıcılarının Windows 7'e güncelleme sırasındaki karşılaşacakları önemli dosyaları yedekleme, formatlama ve ardından eski programları tekrardan bilgisayara yüklemek gibi sıkıntıları üzerinden Microsoft'u eleştirecek. Firmanın ayrıca Mac reklamlarında iPhone ve iPod'un daha sık kullanılması bekleniyor.

Apple 7 hafta önce satışa sunduğu Mac OS X Snow Leopard'ın en gelişmiş işletim sistemi olduğunu iddia ediyor. Firmanın Mac OS'den sorumlu üst düzey yöneticisi Bertrand Serlet'de WWDC 2009'un açılış konuşmasında Vista'da olduğu gibi Windows 7'nin yeni hiçbirşey barındırmadığını ve eski teknolojileri kullandığını belirtmişti.