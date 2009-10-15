Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7

Bir tarafta ilk renkli işletim sistemini kullanıcıya ulaştırarak çığır açan ancak devamını getiremeyen Apple, diğer tarafta ise Windows ile bilgisayar dünyasına damgasını vuran Microsoft. Amerika'nın bu iki dev şirketi arasındaki rekabet 30 senedir aksamadan sürüyor. Üst düzey yöneticilerin birbirleriyle dalga geçmesinden tutun televizyonlarda dönen reklamlara kadar bu rekabetin yansımalarını her alanda görmek mümkün.
Bu çekişmenin yeni malzemesi kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Windows 7 olabilir. Windows 7'nin kullanıcıyla buluşmasına 1 hafta kala, Apple'ın başkan yardımcısı Phil Schiller BusinessWeek'e verdiği röpartajında Microsoft'un yeni işletim sisteminin ellerine güzel bir malzeme olacağını açıkladı. Açıklamaya göre Apple önümüzdeki haftalarda dönmeye başlayacak reklamlarında Vista'a rağmen oldukça yaygın olarak kullanılan Windows XP kullanıcılarının Windows 7'e güncelleme sırasındaki karşılaşacakları önemli dosyaları yedekleme, formatlama ve ardından eski programları tekrardan bilgisayara yüklemek gibi sıkıntıları üzerinden Microsoft'u eleştirecek. Firmanın ayrıca Mac reklamlarında iPhone ve iPod'un daha sık kullanılması bekleniyor.
Apple 7 hafta önce satışa sunduğu Mac OS X Snow Leopard'ın en gelişmiş işletim sistemi olduğunu iddia ediyor. Firmanın Mac OS'den sorumlu üst düzey yöneticisi Bertrand Serlet'de WWDC 2009'un açılış konuşmasında Vista'da olduğu gibi Windows 7'nin yeni hiçbirşey barındırmadığını ve eski teknolojileri kullandığını belirtmişti.
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1 Mac de - Sistem çok stabil kasıntılar çok nadir oluyor.
1 Windows da - çoğunuz biliyorsunuz zaten her türlü takılmalar göçmeler Yanıt vermiyor vs çok karşınıza çıkmakta
2 Mac de - Sınırlı bir erişebilirliğiniz var.En küçüğünden çok oynanan bir oyunu mace uyumlu göremiyorsunuz.Yahut çok gereken bir programı yüzlerce dolar vermeden kullanamıyorsunuz.
2 Windows da - Bu sınırlılık yok.Windowsu baza alarak zaten sınırlı dedim o yüzden hiç bir sınırınız yok.
3 Mac kullanırken Dosya erişimindede çok sıkıntı çekiyorum nereye indirmiş nereye yüklemiş nerden açıcam vs diye düşün dur
3 Windows da bu sıkıntı hiç yok sayılır.
Açıkcası mac i çok iyi bilen biri değilim ama öğrenme ihtiyacıda duymuyorum.Bana bi kazancı olmayacağından dolayı hiç ilgimi çekmiyor.
mac i çok iyi bilmediğiniz belli oluyor hocam. mac uyumlu birçok program var o konuda windows dan aşağı kalır yanı yok. isterseniz bedava da program bulabilirsinz bir sürü.program bolluğuna da buradan görebilirsiniz. ayrıca mac alanlar hiçbir zaman oyun için almazlar bunun için yapımcılar mac e çok nadir oyun çıkarır. ama yinede öyle bir derdiniz varsa croosover vb programlar işi görür.
3. maddeyi anlamadım.
3 yıl olmuş
konuyu neden hortlatıyorsun amacın ne?
Hoşgeldin abi iyi uyudun mu
burada post sayın artmaz.
Apple 2006 yılından bu yana Get A Mac sloganı altında Mac&PC reklamlarını yapıyor, haberdeki resimde onlardan bir görsel. Yani Apple'ın yeni bir reklam stratejisi değil bu. Microsoft'da Notebook Hunters'da Apple'ı eleştiriyor. İki firmada her platformda birbirlerine laf atıyorlar.
- Apple 90 lı yıllarda işletim sistemini lisansladı ve 'klon' Mac üretimine yeşil ışık yaktı.Bunun üzerine bir kaç firma kendi 'klon Mac' lerini üretti ve piyasaya sürdü.Ondan sonrası ise malum.Az kaldı Apple batıyordu (Kurtarıcıları arsında sürpriz isimlerde vardır)
Yok ayarları bulamamış,yok iTunes paralıymış vb geçin bu şehir efsanelerini ve züğürt avuntularını.
Apple’ın yeni reklam malzemesi: Windows 7
başlıkta yeni reklam malzemesi yazıyor?
AMIGA...
Apple yıllardır bilgisayar sektörüne yenilikler getiren bir firma. Apple olmasaydı Windows7 bu kadar erken çıkmaz ve windowsun görselliği ve kullanım kolaylığı arttırılmazdı. MAC Windows'tan daha verimli çalışan, daha az enerji tüketen (özellikle dizüstünde çok fark yaratıyor), daha hızlı, alışınca daha kullanıcı kolay, daha stabil, daha yüksek kullanıcı memnuniyet oranına sahip ve özellikle A.B.D.'de orjinal yazılımlı daha ekonomik (MS Office, antivirüs programları, windows ultimate ve upgrade fiyatları vs. düşünülünce) olabilen bir işletim sistemi. Windows'un sunduğu her olanağı sunmuyor. Her donanıma yükleyemiyorsun, her yazılımı çalıştıramıyorsun ve her yerde bulamıyorsun. Satın alırken donanımları karşılaştırdın biraz daha pahalı oluyor. A.B.D.'de performans fiyatta fark çok yüksek değil. Öyle yarı fiyatına Sony aldım aynı performansı gösteriyor diye bir şey yok. Hatta bazen Apple rakipsiz olabiliyor. Mesela macbook pro nun performans, pil ömrü, hafiflik ve fiyatını karşılaştırdığında hiç bir PC rakibi yoktu. Avrupa ve özellikle Türkiye'de PC ile Mac arası fiyat farkı daha yüksek, hele bedava yazılımlar düşünüldüğünde. Türkiye'de çok parası olan veya iş icabı haricinde Mac alan pek olmuyor. Genel kullanıcıya fiyat ve Türkçe yazılım desteği eksikliği yüzünden hitap etmiyor. Ama Apple'nın MAc geliştirmesini çok istiyorum. Onun sayesinde biz de bir nebze olsun daha iyi Windowslar kullanıyoruz.