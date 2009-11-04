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AppStore'daki uygulama sayısı 100,000'i aştı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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AppStore'daki uygulama sayısı 100,000'i aştı
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Apple'ın iPhone'la elde ettiği başarının arkasındaki nedenlerden biri hiç şüphesiz AppStore. iTunes Music Store'da elde ettiği deneyimi AppStore'a başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Apple, uygulama mağazasının yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bugünden itibaren AppStore iPhone OS kullanıcılarına 100,000'den fazla uygulama sunuyor.

Geride bıraktığımız Eylül ayında 85,000 uygulamayla 2 milyar yükleme sınırını aşan AppStore, son rekoruyla uygulama mağazaları içersindeki liderliğini de sağlamlaştırmış oldu. NFL, Fifa, Sims, Need For Speed Undercover gibi popüler oyunlarını da AppStore aracılığıyla iPhone OS kullanıcılarına sunan EA Mobile'ın üst düzey yöneticisi Travis Boatman AppStore için “50 Milyondan fazla kullanıcıya kaliteli oyunlarımızı sunma fırsatı veren AppStore, mobil oyun sektörünü değiştirmeyi başardı” derken, Smule'un üst düzey yöneticisi Jeff Smith'de iyi işler başarmak için AppStore'un mükemmel bir şans verdiğini söyledi.

iPhone OS için hazırlanan geliştirici paketinin 2008'in Mart ayında Apple tarafından dağıtılmaya başlanmasıyla hayata geçen uygulama mağazası dünyanın 77 ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Geliştiricilere iPhone OS için hazırladıkları uygulamaları satma imkanı veren AppStore'da, elde edilen gelirin %70'i geliştiriciye giderken %30'u Apple'ın kasasına giriyor.


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Figure 10 yıl
Zamaninda iPod'lar için de böyle düşünülüyordu ama şimdi iPod'lar büyük düşüş icinde. Hatta iPod Touch olmasa daha da kötü olurdu. Herhangi benzer bir mobil sistem iPhone'u alt etmeyi başaramasa da, pazarlarda belli aralıklarla çıkan devrim niteliğindeki cihazlardan biri bu akımı bitirecektir. Tıpkı iPhone gibi. Bu is hep böyle olmustur böylede gidecektir. Hiçbiri sonsuz değildir..
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Mert 10 yıl
iPod bitmiş değil.Sadece Apple iPod Touch ve iPhone adlı cihazlarını çıkarıp ipod+diğer özellikleri ekleyip geliştirdi.

Sonuçta iPod Touch'da bir iPod.
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erolsipar 10 yıl
05.11.07 basebandı kırıp unlock edip başaran Geohot'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi yurtdışı gelen iphonelar için direk atmak sorun olmaz.Sorun olan gelecek olan yeni firmware'dir, oda 3.2'dır. Baseband yükselirse bu sefer 3.1 ve 3.1.2 serverinde iptal edicektir. ECID numaranız telefonda kayıtlı ise bu Apple daki server imzasından korunun bir an önce...
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gun 10 yıl
Apple'ın karşısına Android'in çıkacağı ve daha başarılı olacağı söyleniyor.
Ben şimdilik buna inanamıyorum çünkü zamanında Apple'ın PC'ye pazar payını kaptırmasının nedeni yazılım imkanının çok gelişmemiş olması, pahalı olması ve oyuna çok önem vermemiş olması idi.
Şimdi yazılım satışı bilinen tüm işletim sistemlerinden daha iyi. Teknolojisi bilinen tüm cep telefonlarından daha iyi yada onlardan çok aşağı kalan yanı yok.
Diğer akıllı telefonlara bakarsanız korkunç pahalı değil.
Yani gelecekte ne olurda Apple'ın tahtı sarsılır merak ediyorum gerçekten.
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sinuhe.s 10 yıl
ayfonu cezbedici kılanda bu uygulamalar aslında

sıklımıyorsun kolay kolay
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Erasmus78 10 yıl

gun

Apple'ın karşısına Android'in çıkacağı ve daha başarılı olacağı söyleniyor.

Ben şimdilik buna inanamıyorum çünkü zamanında Apple'ın PC'ye pazar payını kaptırmasının nedeni yazılım imkanının çok gelişmemiş olması, pahalı olması ve oyuna çok önem vermemiş olması idi.

Şimdi yazılım satışı bilinen tüm işletim sistemlerinden daha iyi. Teknolojisi bilinen tüm cep telefonlarından daha iyi yada onlardan çok aşağı kalan yanı yok.

Diğer akıllı telefonlara bakarsanız korkunç pahalı değil.

Yani gelecekte ne olurda Apple'ın tahtı sarsılır merak ediyorum gerçekten.


Yalniz bu durum APPLE i gereginden fazla simartiyor. Dolayisiyla olur olmaz seylerden para kazanmanin yollarini ariyor ve basariyorda.
Hayatimda yazilima bu kadar para dokecegim aklima gelmezdi. Ama iPhone sayesinde artik yazilima para oduyorum.
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Mert 10 yıl
Bu kadar hızlı artır harika bir başarı.Oyunlardan çok kaliteli olanlarıda var tebrik ediyorum buradan geliştiricileri...
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Erasmus78 10 yıl
Iki ayda 15.000 uygulama.
Bu nasil bir hizdir ya?
Hani olmaz ya! Beyin jimnastigi yapiyorum; Bir de Apple MacOS Mobile'i tum markalara acsa ne olur acaba?
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