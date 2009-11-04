AppStore'daki uygulama sayısı 100,000'i aştı

Apple'ın iPhone'la elde ettiği başarının arkasındaki nedenlerden biri hiç şüphesiz AppStore. iTunes Music Store'da elde ettiği deneyimi AppStore'a başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Apple, uygulama mağazasının yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bugünden itibaren AppStore iPhone OS kullanıcılarına 100,000'den fazla uygulama sunuyor.
Geride bıraktığımız Eylül ayında 85,000 uygulamayla 2 milyar yükleme sınırını aşan AppStore, son rekoruyla uygulama mağazaları içersindeki liderliğini de sağlamlaştırmış oldu. NFL, Fifa, Sims, Need For Speed Undercover gibi popüler oyunlarını da AppStore aracılığıyla iPhone OS kullanıcılarına sunan EA Mobile'ın üst düzey yöneticisi Travis Boatman AppStore için “50 Milyondan fazla kullanıcıya kaliteli oyunlarımızı sunma fırsatı veren AppStore, mobil oyun sektörünü değiştirmeyi başardı” derken, Smule'un üst düzey yöneticisi Jeff Smith'de iyi işler başarmak için AppStore'un mükemmel bir şans verdiğini söyledi.
iPhone OS için hazırlanan geliştirici paketinin 2008'in Mart ayında Apple tarafından dağıtılmaya başlanmasıyla hayata geçen uygulama mağazası dünyanın 77 ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Geliştiricilere iPhone OS için hazırladıkları uygulamaları satma imkanı veren AppStore'da, elde edilen gelirin %70'i geliştiriciye giderken %30'u Apple'ın kasasına giriyor.
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Sonuçta iPod Touch'da bir iPod.
Ben şimdilik buna inanamıyorum çünkü zamanında Apple'ın PC'ye pazar payını kaptırmasının nedeni yazılım imkanının çok gelişmemiş olması, pahalı olması ve oyuna çok önem vermemiş olması idi.
Şimdi yazılım satışı bilinen tüm işletim sistemlerinden daha iyi. Teknolojisi bilinen tüm cep telefonlarından daha iyi yada onlardan çok aşağı kalan yanı yok.
Diğer akıllı telefonlara bakarsanız korkunç pahalı değil.
Yani gelecekte ne olurda Apple'ın tahtı sarsılır merak ediyorum gerçekten.
sıklımıyorsun kolay kolay
Yalniz bu durum APPLE i gereginden fazla simartiyor. Dolayisiyla olur olmaz seylerden para kazanmanin yollarini ariyor ve basariyorda.
Hayatimda yazilima bu kadar para dokecegim aklima gelmezdi. Ama iPhone sayesinde artik yazilima para oduyorum.
Bu nasil bir hizdir ya?
Hani olmaz ya! Beyin jimnastigi yapiyorum; Bir de Apple MacOS Mobile'i tum markalara acsa ne olur acaba?