AppStore'daki uygulama sayısı 100,000'i aştı

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Apple'ın iPhone'la elde ettiği başarının arkasındaki nedenlerden biri hiç şüphesiz AppStore. iTunes Music Store'da elde ettiği deneyimi AppStore'a başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Apple, uygulama mağazasının yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bugünden itibaren AppStore iPhone OS kullanıcılarına 100,000'den fazla uygulama sunuyor.

Geride bıraktığımız Eylül ayında 85,000 uygulamayla 2 milyar yükleme sınırını aşan AppStore, son rekoruyla uygulama mağazaları içersindeki liderliğini de sağlamlaştırmış oldu. NFL, Fifa, Sims, Need For Speed Undercover gibi popüler oyunlarını da AppStore aracılığıyla iPhone OS kullanıcılarına sunan EA Mobile'ın üst düzey yöneticisi Travis Boatman AppStore için “50 Milyondan fazla kullanıcıya kaliteli oyunlarımızı sunma fırsatı veren AppStore, mobil oyun sektörünü değiştirmeyi başardı” derken, Smule'un üst düzey yöneticisi Jeff Smith'de iyi işler başarmak için AppStore'un mükemmel bir şans verdiğini söyledi.

iPhone OS için hazırlanan geliştirici paketinin 2008'in Mart ayında Apple tarafından dağıtılmaya başlanmasıyla hayata geçen uygulama mağazası dünyanın 77 ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Geliştiricilere iPhone OS için hazırladıkları uygulamaları satma imkanı veren AppStore'da, elde edilen gelirin %70'i geliştiriciye giderken %30'u Apple'ın kasasına giriyor.