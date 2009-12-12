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AppStore'un tasarımı değişti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,3b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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AppStore'un tasarımı değişti
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Apple, iTunes 9 ile sunduğu yeni iTunes Store tasarımını AppStore'a da entegre etti. Geliştiricilerin ve kullanıcıların beğeneceği yeni tasarımın eski tasarıma göre farklılıkları şöyle;

  • Uygulamaların artık daha büyük simgeleri gösteriliyor.
  • Sol alt köşede aynı geliştiricinin farklı uygulamaların bağlantılarına yer verilmiş.
  • Uygulamanın bütün ekran görüntülerinin aynı anda gösterilmesi sağlanmış.
  • Açıklama bölümü açılabilir hale getirilmiş. Bu sayede 2 satırlık açıklamanın yanında açıklamanın kalanının gösterilmesi kullanıcıya bırakılmış. Bu sayede sayfa tasarımı daha düzgün hale getirilmiş.

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Speed_Passion 9 yıl
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karantina61 9 yıl
Böyle daha güzel olmuş...


Üstteki resimdeki oyunu geçen ay indirmiştim... Çok güzel oyun fakat oyun skorlarına baktığımda benim yaptığım skor devede kulak olduğunu gördüm... Daha sonra oyunu usulca sildim...
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sinuhe.s 9 yıl
güzel olmuş
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bilgehankalkan 9 yıl
Daha kullanışlı olmuş.
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