AppStore'un tasarımı değişti

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Apple, iTunes 9 ile sunduğu yeni iTunes Store tasarımını AppStore'a da entegre etti. Geliştiricilerin ve kullanıcıların beğeneceği yeni tasarımın eski tasarıma göre farklılıkları şöyle;

Uygulamaların artık daha büyük simgeleri gösteriliyor.

Sol alt köşede aynı geliştiricinin farklı uygulamaların bağlantılarına yer verilmiş.

Uygulamanın bütün ekran görüntülerinin aynı anda gösterilmesi sağlanmış.

Açıklama bölümü açılabilir hale getirilmiş. Bu sayede 2 satırlık açıklamanın yanında açıklamanın kalanının gösterilmesi kullanıcıya bırakılmış. Bu sayede sayfa tasarımı daha düzgün hale getirilmiş.