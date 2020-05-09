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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor!

    Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, dünya çapında, beklenenden 50 yıl daha önce tehlikeli sıcaklık ve nem seviyeleri kaydedildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor!
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    Bir zamanlar insanlar tarafından asla deneyimlenmeyeceğine inanılan ancak yakın zamanda yapılan iklim modellemelerinde yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşeceği düşünülen aşırı sıcaklık ve nem kombinasyonu ile alakalı Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu durumun  zaten gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.  Araştırma ile elde edilen verilerin insanın hayatta kalabilmesinin teorik eşiğini aştığı belirtiliyor.

    Daha önceki çalışmalar, geniş alanlarda birkaç saat boyunca kaydedilen ortalama sıcaklık ve neme dayanırken, Columbia ekibi 7877 hava istasyonundan saatlik verileri analiz ederek kısa, yerel olayları tespit edebildiler. Bu sayede daha ayrıntılı bir çalışma ortaya koydular.

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    Sıcaklık ve nem kombinasyonu neden tehlikeli?

    Araştırma; Avustralya, Asya, Kuzey Amerika (ABD Körfez Kıyıları bölgesi dahil), Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölümlerinin teorik insan hayatta kalma sınırını aşan bir düzine yeni fakat kısa yüksek sıcaklık ve nem olaylarının yaşandığını ortaya koyuyor.

    Kuru hava koşullarında, vücut aşırı ısıyı ciltten terleme yoluyla atar ve daha sonra bu ter buharlaşır. Nem bu buharlaşmayı engelleyerek vücudun doğal serinleme yolunu zora sokar. Yüksek sıcaklık ve nemin aynı anda olması vücut ısısını yükseltir. Vücudun aşırı ısınması ise ölümle sonuçlanabilir.

    Daha önce yapılan araştırmalar, meteorologların kullandığı "yaş termometre" sıcaklığıyla ölçülen sıcaklık-nem değerlerinde en iyi adapte edilmiş kişilerin bile 32°C sıcaklık değerinde yürümek gibi normal aktivitelerini yapamayacağını, 35°C sıcaklıkta ise teorik olarak insan yaşamının devam edemeyeceğini ortaya koyuyor.

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    Columbia ekibinin yaptığı son araştırma, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük bölgelerinde zirve sıcaklığa ulaşıldığını ve yakın gelecekte ekvatora yakın okyanusa ve denize kıyısı olan yerleşim bölgelerinde zor durumların gerçekleşeceğini gösteriyor.



    https://phys.org/news/2020-05-potentially-fatal-combinations-humidity-emerging.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Endiseye gerek yok musk abimiz ve nasa marsa koloni kuracak._.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 6 gün
    Cebimizde pirinçle mi gezecez artık?
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    brobiy (mustafa sancak) 6 gün
    Hani korona yüzünden hava tenizlenmişti dünya daha iyi olmuştu. Bence dünya kendi kaşınıyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün
    Korona sayesinde ufak da olsa kıyametin geleceğini biraz daha uzatmışızdır herhalde xb
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    ezimuse (Muhammet ) 6 gün
    Antalya'dakiler yaşamıyor o zaman :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    malifural (muhammed ali fural) 6 gün ezimuse
    he ya 48 dereceyi görmüşlüğüm var
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    deoks 6 gün
    50 yılsa iyi. Bana gören çıkan yok o zaman.
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 hf.
    Ne olmuş abi ölecekmiyiz yani
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