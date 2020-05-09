Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor!

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Bir zamanlar insanlar tarafından asla deneyimlenmeyeceğine inanılan ancak yakın zamanda yapılan iklim modellemelerinde yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşeceği düşünülen aşırı sıcaklık ve nem kombinasyonu ile alakalı Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu durumun zaten gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. Araştırma ile elde edilen verilerin insanın hayatta kalabilmesinin teorik eşiğini aştığı belirtiliyor.

Daha önceki çalışmalar, geniş alanlarda birkaç saat boyunca kaydedilen ortalama sıcaklık ve neme dayanırken, Columbia ekibi 7877 hava istasyonundan saatlik verileri analiz ederek kısa, yerel olayları tespit edebildiler. Bu sayede daha ayrıntılı bir çalışma ortaya koydular.

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Sıcaklık ve nem kombinasyonu neden tehlikeli?

Araştırma; Avustralya, Asya, Kuzey Amerika (ABD Körfez Kıyıları bölgesi dahil), Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölümlerinin teorik insan hayatta kalma sınırını aşan bir düzine yeni fakat kısa yüksek sıcaklık ve nem olaylarının yaşandığını ortaya koyuyor.

Kuru hava koşullarında, vücut aşırı ısıyı ciltten terleme yoluyla atar ve daha sonra bu ter buharlaşır. Nem bu buharlaşmayı engelleyerek vücudun doğal serinleme yolunu zora sokar. Yüksek sıcaklık ve nemin aynı anda olması vücut ısısını yükseltir. Vücudun aşırı ısınması ise ölümle sonuçlanabilir.

Daha önce yapılan araştırmalar, meteorologların kullandığı "yaş termometre" sıcaklığıyla ölçülen sıcaklık-nem değerlerinde en iyi adapte edilmiş kişilerin bile 32°C sıcaklık değerinde yürümek gibi normal aktivitelerini yapamayacağını, 35°C sıcaklıkta ise teorik olarak insan yaşamının devam edemeyeceğini ortaya koyuyor.

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Columbia ekibinin yaptığı son araştırma, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük bölgelerinde zirve sıcaklığa ulaşıldığını ve yakın gelecekte ekvatora yakın okyanusa ve denize kıyısı olan yerleşim bölgelerinde zor durumların gerçekleşeceğini gösteriyor.

https://phys.org/news/2020-05-potentially-fatal-combinations-humidity-emerging.html

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