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    Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor

    Paylaşılan bir blog yazısında Google Duo'nun artık tıpkı Google Meet gibi web üzerinde grup video görüşmeleri yapılmasına izin verileceği açıklandı. Özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir blog yayınında Google, üç görüntülü sohbet hizmetinden biri olan Duo için bazı yeni özellikler duyurdu. Google, geçtiğimiz yıl Duo video görüşmesi hizmeti aracılığıyla bire bir aramalar için web desteği vermişti. Şirket web grup video görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda Chrome'da önizleme olarak sunulacağını açıkladı. Google ayrıca Duo'ya aile modu ve görüşmelerinizi renklendirebileceğiniz yeni efektler, maskeler ve karalama özellikleri getirdi.

    Grup video görüşmeleri ve aile modu

    Chrome'da önizleme olarak başlayarak, web üzerinde grup çağrıları, ekranınızda aynı anda daha fazla kişiyi görmenizi sağlayan yeniden tasarlanmış bir Duo düzeniyle tanıtılacak. Android, iOS ve web için grup video görüşmelerindeki limit katılımcı sayısı ise 32 olacak. Özellik önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.

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    Google ayrıca, grup çağrılarına katılmayı kolaylaştıracaklarını da; “Bir araya gelmeyi kolaylaştırmak için, Google hesabı olan herkesi yalnızca bir bağlantıyla grup görüşmesine katılmaya davet edebilirsiniz. ” ifadeleriyle açıkladı.

    Google, görüntülü aramayı daha çocuk dostu hale getirmek için yeni bir “aile modu” sunuyor. Eğlenceli özellikler arasında, görüşmedeki herkesin görebileceği karalamalar ve bire bir görüşmeler için de kullanılabilecek efektler ve maskeler bulunuyor.

    Şirkete göre Aile Moduna erişmek için Google hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Google , bu yeni modu kullanmaya ek olarak, Duo kullanıcılarının bire bir görüşmelerde maskelere ve diğer efektlere de erişebileceğini söylüyor. Özellikler hem Android hem de iOS'ta destekleniyorlar. Bu özellik, bu haftadan itibaren kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.



    https://www.theverge.com/2020/5/8/21252128/google-duo-group-calls-chrome-family-mode-masks-filters-android-ios Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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