Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor

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Bir blog yayınında Google, üç görüntülü sohbet hizmetinden biri olan Duo için bazı yeni özellikler duyurdu. Google, geçtiğimiz yıl Duo video görüşmesi hizmeti aracılığıyla bire bir aramalar için web desteği vermişti. Şirket web grup video görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda Chrome'da önizleme olarak sunulacağını açıkladı. Google ayrıca Duo'ya aile modu ve görüşmelerinizi renklendirebileceğiniz yeni efektler, maskeler ve karalama özellikleri getirdi.

Grup video görüşmeleri ve aile modu

Chrome'da önizleme olarak başlayarak, web üzerinde grup çağrıları, ekranınızda aynı anda daha fazla kişiyi görmenizi sağlayan yeniden tasarlanmış bir Duo düzeniyle tanıtılacak. Android, iOS ve web için grup video görüşmelerindeki limit katılımcı sayısı ise 32 olacak. Özellik önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.

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Google ayrıca, grup çağrılarına katılmayı kolaylaştıracaklarını da; “Bir araya gelmeyi kolaylaştırmak için, Google hesabı olan herkesi yalnızca bir bağlantıyla grup görüşmesine katılmaya davet edebilirsiniz. ” ifadeleriyle açıkladı.

Google, görüntülü aramayı daha çocuk dostu hale getirmek için yeni bir “aile modu” sunuyor. Eğlenceli özellikler arasında, görüşmedeki herkesin görebileceği karalamalar ve bire bir görüşmeler için de kullanılabilecek efektler ve maskeler bulunuyor.

Şirkete göre Aile Moduna erişmek için Google hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Google , bu yeni modu kullanmaya ek olarak, Duo kullanıcılarının bire bir görüşmelerde maskelere ve diğer efektlere de erişebileceğini söylüyor. Özellikler hem Android hem de iOS'ta destekleniyorlar. Bu özellik, bu haftadan itibaren kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

https://www.theverge.com/2020/5/8/21252128/google-duo-group-calls-chrome-family-mode-masks-filters-android-ios

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