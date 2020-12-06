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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor

    Yeni araştırma için hafif kognitif ( bilişsel ) bozukluk tanısı almış, yaş ortalaması 72 olan 339 hastayı incelendi ve anksiyete ile depresyonun progresyon üzerindeki etkileri araştırıldı.
    2 hf.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor

    Yeni yürütülen araştırmalara göre apolipoprotein genotipi, anksiyete ( kaygı bozukluğu ) ve düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri ( hacimleri ) ( bahsi geçen yapılar beyne ait yapılardır ) hafif kognitif ( bilişsel ) bozukluk skalasından ( ölçeğinden ) Alzheimer’a kadar, hastalık progresyonunu ( ilerleme ) artırıyor yani diğer bir deyişle bahsi geçen durumlar söz edilen hastalıklar için risk taşıyor.

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    Alzheimer ve hafif kognitif bozukluk

    Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor
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    Araştırmacılar yeni yürüttükleri araştırma için hafif kognitif ( bilişsel ) bozukluk tanısı almış, yaş ortalaması 72 olan 339 hastayı inceledi ve yapılan çalışmalarda anksiyete ile depresyonun; hafif kognitif bozukluk ile Alzheimer progesyonu ( ilerleme ) üzerindeki etkileri incelendi.

    Yapılan çalışmalarda Alzheimer patogenizi gelişsin veya gelişmesin; hafif kognitif bozukluğa sahip olan hastların arasında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte Alzheimer’e doğru progrese ( ilerleme ) olan hastalarda klinik olarak anlamlı derecelerde daha düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri saptanmakla birlikte, daha yüksek ApoE4 aleli ( Apolipoprotein ) ile daha yüksek depresyon ve anksiyete durumlarına sahip olduğu gözlendi yani diğer bir deyişle ApoE4 varlığı, yüksek anksiyete seviyesi ( göreli olarak ) ve daha düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri; hafif kognitif bozukluktan Alzheimer’e doğru olan progresyon için risk barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Yeni araştırma RSNA adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?ID=2231 https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/neurocognitive-disorders/alzheimers-disease-and-dementia/anxiety-may-hasten-progression-to-alzheimer-disease/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bytradm (adem ademy) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    türkiye bir açık hava hap,shanesi
    aynı zamanda tımarhanesine dönüşüyor
    büyük bir hızla. ben sabırlı neşeli biriydim...

    düşündüm şimdiki halimi nasıl tarif ederim diye.
    tam olarak boxer köpeği gibi kaşlar çatık pürdikkat
    etreafta saldıracak hedef arıyorum.işte trafik canavarlarının kaynağı
    benbuldum.

    çocukken zeka testlerine ıq um 130 civarndaydaydı
    orta yaşı devirdim angut gibi hissediyorum.
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    eylül kabus 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anksiyete aralıksız korku demek benim için ve berbat birşey. Bunu tedavi eden ilaçların da oldukça yan etkisi var. Benzodiyazepin sınıfı ilaçlar bunu tedavi etmez. Sadece geçici bir rahatlama sağlar. Bir anksiyete vardır, bir de anksiyeteye sebep olan ortam vardır. O ortamdan uzaklaşabilmek de önemli.
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