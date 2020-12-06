Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor

Yeni yürütülen araştırmalara göre apolipoprotein genotipi, anksiyete ( kaygı bozukluğu ) ve düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri ( hacimleri ) ( bahsi geçen yapılar beyne ait yapılardır ) hafif kognitif ( bilişsel ) bozukluk skalasından ( ölçeğinden ) Alzheimer’a kadar, hastalık progresyonunu ( ilerleme ) artırıyor yani diğer bir deyişle bahsi geçen durumlar söz edilen hastalıklar için risk taşıyor.

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Alzheimer ve hafif kognitif bozukluk

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Araştırmacılar yeni yürüttükleri araştırma için hafif kognitif ( bilişsel ) bozukluk tanısı almış, yaş ortalaması 72 olan 339 hastayı inceledi ve yapılan çalışmalarda anksiyete ile depresyonun; hafif kognitif bozukluk ile Alzheimer progesyonu ( ilerleme ) üzerindeki etkileri incelendi.

Yapılan çalışmalarda Alzheimer patogenizi gelişsin veya gelişmesin; hafif kognitif bozukluğa sahip olan hastların arasında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte Alzheimer’e doğru progrese ( ilerleme ) olan hastalarda klinik olarak anlamlı derecelerde daha düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri saptanmakla birlikte, daha yüksek ApoE4 aleli ( Apolipoprotein ) ile daha yüksek depresyon ve anksiyete durumlarına sahip olduğu gözlendi yani diğer bir deyişle ApoE4 varlığı, yüksek anksiyete seviyesi ( göreli olarak ) ve daha düşük hipokampal ve entorhinal korteks volümleri; hafif kognitif bozukluktan Alzheimer’e doğru olan progresyon için risk barındırıyor.

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Yeni araştırma RSNA adlı dergide yayımlandı.

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